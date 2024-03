El sorpresivo líder de la lista de los CEO con mayor patrimonio neto

La eficaz dirección de Slootman en empresas de tecnología lo distingue como uno de los pocos no fundadores en acumular una notable riqueza en el sector (REUTERS)

Frank Slootman, quien acaba de renunciar como director ejecutivo de Snowflake Inc., no es un nombre que surge de inmediato como uno de los CEO más destacados de la industria tecnológica. Sin embargo, Slootman ha convertido su tiempo al frente de tres compañías en un patrimonio neto mayor que líderes tecnológicos como Tim Cook de Apple Inc. o Satya Nadella de Microsoft Corp.

Al dejar su puesto de CEO en la compañía de software, tiene una fortuna de aproximadamente USD 3.700 millones. Eso supera a Cook, quien tiene un valor de aproximadamente USD 2 mil millones, y a Nadella.

Es raro que un no fundador en la industria tecnológica acumule ese nivel de riqueza - Slootman lo logró liderando a Snowflake y ServiceNow Inc. a través de ofertas públicas iniciales y estuvo al frente de la firma de almacenamiento de datos Data Domain cuando fue adquirida por EMC Corp. en 2009.

En el camino, desarrolló una reputación casi sectaria en la industria del software por ser un líder duro con un estilo de comunicación directo. Los CEO necesitan ser “insanamente confrontativos”, dijo en un episodio del podcast No Priors en 2023.

“Frank entiende lo difícil que es construir empresas y lo ha hecho repetidamente”, dijo David McJannet, CEO de HashiCorp Inc., otra compañía de infraestructura de software, en una entrevista en septiembre. “Personas como él son relativamente inflexibles en sus puntos de vista y tienen razón muchas veces, por lo que la gente tiende a querer seguirlos”, añadió.

La noticia de que estaba dejando el rol de CEO junto con un panorama de ventas poco prometedor provocó que las acciones de Snowflake se desplomaran un 18% el jueves, marcando su peor día. Esa caída sola disminuyó el patrimonio neto de Slootman en aproximadamente USD 500 millones. La compañía declinó comentar sobre su patrimonio neto.

“Sin duda, es preocupante ver a Slootman, quien tiene un sólido historial y es muy considerado por los inversores, renunciar después de cinco años en el cargo”, escribió Brad Zelnick, analista en Deutsche Bank AG, en una nota el jueves.

Otro analista, Mark Moerdler de Bernstein, escribió que se preguntaba si el cambio repentino se debía a decepciones recientes en el crecimiento de los ingresos de la compañía. Slootman dijo en una entrevista con Barron’s que la idea de que su partida estaba relacionada con una guía de crecimiento mal recibida era una “noción absurda”.

Durante los últimos cuatro años, Slootman ha vendido acciones a un precio promedio ponderado de aproximadamente USD 268 muy por encima de la caída a 188 el jueves. Se unió a Snowflake en 2019 y lideró a la compañía a través de lo que fue la mayor IPO de software hasta la fecha el año siguiente. En un momento, sus premios en acciones valían USD 108 millones por mes.

Sus declaraciones han provocado controversia. En 2021, Slootman fue criticado por decir que los objetivos de diversidad eran secundarios al mérito en la contratación, aunque luego se disculpó, diciendo que no tenía la intención de implicar que la diversidad y el mérito fueran mutuamente excluyentes.

Ha donado a políticos republicanos y libertarios, incluyendo en Montana, donde pasa gran parte de su tiempo, y Snowflake trasladó su oficina ejecutiva en 2021.

El reemplazo de Slootman, Sridhar Ramaswamy, ex ejecutivo de Google de Alphabet Inc., es visto como un líder técnico. Él recibirá alrededor de USD 100 millones de en premios de acciones durante los próximos cinco años, además de un salario anual de USD 750.000, según un documento presentado el miércoles. También recibirá un bono de incentivo anual del 100% de su salario.

Otros no fundadores que se volvieron multimillonarios liderando compañías tecnológicas incluyen a Steve Ballmer, uno de los primeros vendedores de Microsoft que luego se convirtió en CEO, y ahora es la sexta persona más rica según el Índice de Millonarios de Bloomberg. Nikesh Arora, CEO de Palo Alto Networks Inc., recientemente se convirtió en multimillonario a medida que el precio de las acciones de la compañía ha aumentado.

