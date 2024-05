Kristen Stewart protagonizará la próxima película de Albert Serra

Kristen Stewart estará en lo nuevo de Albert Serra

Es uno de los directores españoles más importantes en la actualidad, aunque a veces parece que es más reconocido fuera de España que dentro. Lo que está claro es que el director Albert Serra no deja a nadie indiferente con sus películas y así ha sido el caso con una de las grandes estrellas de Hollywood, Kristen Stewart, quien no ha dudado en sumarse al nuevo proyecto que prepara el gerundés.

Albert Serra es un director de cine español conocido por su enfoque único y no convencional en el mundo del cine. Su trabajo se caracteriza por una gran libertad creativa, lo que le ha granjeado tanto admiración como críticas. Una de las principales razones de la controversia que rodea a Serra es su tendencia a alejarse de los métodos tradicionales de narrativa cinematográfica, optando en cambio por un estilo más experimental y abstracto. De Honor de cavallería a Liberté, sus películas suelen explorar temas complejos de una manera que desafía las expectativas habituales del público y de la industria, lo que a veces provoca división entre los espectadores y los críticos.

El director nacido en Banyoles ha expresado en varias ocasiones opiniones críticas sobre el cine español -”Mi película más convencional es más osada que todo el cine español”, dijo en su día- destacando su percepción de que este carece de una verdadera audacia y originalidad. Argumenta que la industria cinematográfica en España está demasiado influenciada por criterios comerciales y políticos, lo que, a su juicio, limita su capacidad para producir obras que sean verdaderamente innovadoras o desafiantes. Sugiere que el cine español debería esforzarse más por encontrar su propia voz y camino, en lugar de intentar emular tendencias o estilos predominantes en el cine internacional. Sus comentarios han generado discusiones en el ámbito cultural español, reflejando la división de opiniones sobre la dirección y el carácter distintivo del cine nacional.

Desde Rusia con amor

Sobre esta película que prepara Serra, ahora junto a Kristen Stewart, pocos detalles se conocen, salvo su título y algunas líneas de su argumento. El filme llevaría por nombre el de Out of This World, y después de un tiempo buscando financiación el director de Pacifiction ha encontrado los medios para llevarla a cabo. La película contará la historia de una delegación estadounidense que viaja a Rusia en plena guerra de Ucrania para intentar encontrar la solución a una disputa económica relacionada con las sanciones. En un alarde de Serra por demostrar que su cine no ignora la realidad de nuestro tiempo, Out of this world explorará la histórica rivalidad entre Estados Unidos y Rusia que ha eclosionado aun más en el conflicto con Ucrania.

Por su parte, este es el segundo proyecto ligado a la figura de Kristen Stewart que se anuncia en esta misma semana. El otro es Flesh of the Gods, un thriller ambientado en la Los Ángeles de los años 80 en el que comparte pantalla con Oscar Isaac y es dirigido por Panos Cosmatos (Mandy), otro director que se caracteriza por sus particulares propuestas cinematográficas. Desde que se hiciera mundialmente conocida gracias a la saga Crepúsculo, Kirsten Stewart ha demostrado su capacidad para reinvenarse y aparecer en todo tipo de películas con papeles muy diferentes, desde la Princesa Diana de Gales en Spencer a la reciente gerente de un gimnasio que se enamora de una culturista en Sangre en los labios. La carrera de Stewart es del todo impredecible, pero no por ello menos divertida, y con Albert Serra podría regalarnos una nueva gran actuación.