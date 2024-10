Comenzó a sentir un olor desagradable durante el vuelo y, cuando vio lo que estaba comiendo un pasajero, se quedó sin palabras

El hombre abrió una lata de atún en el vuelo sin importarle el olor (@allyjaksen)

En un incidente que capturó la atención de gran cantidad de usuarios en las redes sociales, una mujer relató en su cuenta de TikTok una desafortunada experiencia durante un vuelo entre Anchorage y Seattle, en Estados Unidos. Según contó, su compañero de asiento abrió una lata de atún apenas diez minutos después del despegue, lo que provocó una reacción de profundo disgusto entre los pasajeros.

La protagonista, la dueña de la cuenta de TikTok @allyjaksen, compartió su experiencia en distintos videos. Pero el primero, que desató toda la viralización de la situación, llegó a las 1,2 millones de visitas y más de 107.000 “me gusta”.

La mujer se mostró indignada, pero contó cómo fue la secuencia: “Este tipo aparece y se sienta y de inmediato me golpea una pared de olor. Pero bueno, lo beneficié con la duda. Estoy segura de que he olido raro en los aviones antes, para ser honesta”.

La historia se viralizó con más de 1,2 millones de visitas y 107.000 me gustas en TikTok (Captura de video/@allyjaksen)

Al principio, optó por creer que era un olor que se iría rápido. Sin embargo, a los pocos minutos se dio cuenta de que se trataba de algo peor que un simple momento. “Entonces, diez minutos después del despegue, saca una lata de atún y lo veo por el rabillo del ojo y estoy como,’ espero que no sea lo que creo que es’. Estoy teniendo flashbacks”, contó la mujer.

“Tiene la lata de atún y también tiene un paquete de galletas, y se está haciendo unos pequeños aperitivos de atún espantosos”, agregó la chica. Pero el malestar no se quedó allí: “Termino durmiendo un poco. Pero cuando me despierto, hay un nuevo olor y veo que me perdí el carrito de bebida. Noto que el hombre del atún ha pedido un Bloody Mary (un coctel)”.

Cuanto la anécdota ya era lo suficientemente desagradable, la mujer agregó más detalles escatológicos para justificar su enojo. “Amo el atún y los Bloody Marys, pero hay como esta ráfaga en el aire de, literalmente, eructos. No sé cómo describirlo de otra manera”, dijo.

La mujer aseguró sentirse "traumada" y relató la escena en varios videos (Captura de video/@allyjaksen)

“Pero sí, esa es toda la historia, y estoy profundamente traumada”, cerró en el video donde explicó todo lo sucedido y alcanzó las 21.000 visualizaciones.

Los comentarios en el video

La comunidad de TikTok no tardó en mostrar su apoyo a la mujer. “Esto debería ser un crimen”, expresó una cuenta que también notó que la situación era desagradable. Otro usuario decidió hacer una comparación sobre un momento que también genera rechazo: “Esto es como calentar pescado en la sala de descanso de la oficina”.

Una cuenta agregó haber vivido una situación similar en otro vuelo. “Me senté al lado de una señora en un avión una vez que simplemente sacaba bananas de su bolso y se las comía una tras otra. 7 bananas. 7″, escribió.