Un youtuber creó un celular transparente de última generación y el resultado impactó en las redes sociales

Un experto en reparación de celulares muestra en video cómo transformó un iPhone 16 Pro, haciéndolo casi totalmente transparente tras un minucioso proceso de varios días (Phone Repair Guru)

El iPhone 16, al igual que sus predecesores, no revela sus componentes internos a simple vista, ya que están cubiertos por una carcasa de aluminio. Pero esto no detuvo a un youtuber experto en reparación de celulares que logró mostrar en su canal Phone Repair Guru el proceso para desarticular el móvil perteneciente a la gama Pro, dotándolo de un cuerpo traslúcido que permite ver por completo su interior. El video obtuvo 185 mil reproducciones.

El paso a paso

A través de un arduo trabajo que duró varios días, el creador desmontó el panel posterior del smartphone y eliminó la capa de aluminio utilizando galio, un metal especial. De esta forma consiguió que el vidrio quedara totalmente transparente, permitiendo ver las entrañas del iPhone 16 Pro, desde la batería metálica hasta los circuitos internos y el famoso logo de Apple.

En el video, el especialista en tecnología guía a sus seguidores paso a paso mientras realiza esta transformación única. El proceso incluyó eliminar meticulosamente la pintura de la carcasa con una cuchilla, aplicar pegamento para mantener en su lugar los “bumps” de la cámara y reinstalar la bobina de carga inalámbrica y los imanes MagSafe. Después de completar el montaje, el youtuber probó todas las funciones del teléfono, asegurando que la cámara, el flash y la carga inalámbrica funcionaran correctamente.

La modificación implicó desmontar y limpiar el panel posterior utilizando un metal especial para eliminar el aluminio (Phone Repair Guru)

“Este es, sin dudas, la mejor modificación traslúcida que hice hasta ahora”, celebró el creador en su video. “El resultado es genial, pero tal vez no debas intentar esto en casa”, señaló en la publicación. Los comentarios de los usuarios reconocieron su esfuerzo con gran admiración por el resultado: “Se ve demasiado bien. Nunca voy a entender por qué Apple no tiene una versión transparente”, “Parece algo que ofrecerían si hicieran una opción de carcasa trasera traslúcida”.

A lo largo del video, el experto también reconoce que aunque la modificación es impresionante, es un proyecto más estético que funcional: “El teléfono tiene algunos de los componentes internos más sorprendentes que vimos en un iPhone, pero no se trata de una modificación que mejore su rendimiento”, mencionó.

La transformación muestra por primera vez el interior del iPhone 16 Pro, incluyendo la batería y los circuitos (Phone Repair Guru)

Nada nuevo en el mundo de los teléfonos transparentes

Si bien Apple no lanzó al mercado ningún celular con estas características, hay fabricantes como Nothing, que hicieron de la transparencia una herramienta clave en sus teléfonos. La línea Nothing Phone ganó popularidad por permitir que los usuarios vean el interior del dispositivo, junto con otras atractivas secciones iluminadas que le dan un toque único al diseño.