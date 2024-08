Sorprendió a su novia en una librería con una regalo inesperado: elegir todos los libros que quisiera en un minuto

“Chicas, llegó el día que toda chica espera. Mi novio me soltó en la librería y me dijo cogiera todos los libros que quisiera en 1 minuto”, dijo (Getty)

En una librería española, una joven vivió una sorpresa que podría describirse como el sueño de cualquier amante de los libros. En una publicación en la red social X, su pareja reveló que por el cumpleaños de su novia le concedió un minuto para elegir todos los libros que deseara. La publicación del momento se volvió viral, acumulando numerosos comentarios y reacciones de personas que encontraron el gesto conmovedor y generoso.

La oferta de Lorenzo no sólo fue única, sino también un detalle muy significativo para Eva Sánchez. “Hoy es el cumpleaños de mi novia, y como es una persona muy especial, se merece un regalo especial. Por eso le he dado 1 minuto para que pueda tomar todos los libros que quisiera de la librería”, escribió Lorenzo en una publicación.

Eva, radiante por la experiencia, dejó testimonio del momento especial en su propia cuenta de X. “Chicas, llegó el día que toda chica espera. Mi novio me soltó en la librería y me dijo cogiera todos los libros que quisiera en 1 minuto”, expresó entusiasta la joven, haciendo partícipes a sus seguidores de la emoción del momento. Además, no dejó pasar la oportunidad para agradecer públicamente a Lorenzo: “Ha sido un día perfecto. He llorado 3 veces de felicidad y no sé que afortunada soy de quien tengo al lado y de quien comparte sus momentos conmigo de verdad me siento tan querida”, anotó en otra publicación.

El gesto de Lorenzo no tardó en captar la atención en la plataforma X, antes conocida como Twitter, donde distintos videos y publicaciones relacionadas al evento se esparcieron rápidamente. Aunque la mayoría de los comentarios fueron favorable y llenos de felicitaciones, como suele suceder en las redes, también hubo quienes criticaron que el regalo fuesen libros. No obstante, lo verdaderamente relevante es la satisfacción y la felicidad que Eva mostró al recibir un regalo tan significativo y cargado de amor por parte de su pareja.



Este singular obsequio también expone las formas en que las parejas deciden celebrar momentos especiales, destacando cómo los gestos personalizados pueden tener un impacto perdurable en la relación. Desde sus cuentas en X, Lorenzo y Eva lograron capturar no sólo la alegría del momento, sino también un ejemplo de cómo un regalo puede reflejar el conocimiento y la apreciación de los gustos individuales de la otra persona, fortaleciendo así los lazos afectivos.

“Hay gente que está diciendo que es mucho dinero o que habría corrido más, ni una cosa ni otra, antes de grabar el video, me dijo el límite que él consideró (como es normal porque no quiero arruinar a nadie) y me dio solo 1 minuto porque yo he trabajado y sé donde están las cosas”, explicó la joven frente a los comentarios de los usuarios.