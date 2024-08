Reservaron una mesa en un restaurante, no acudieron y el dueño decidió aplicarles una dura multa

El cliente trató de justificar su ausencia con la explicación de que, de haber sabido de la multa, habrían asistido (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las redes sociales, Julen Bergantiños, un reconocido chef español compartió en las redes sociales una sorprendente experiencia con unos clientes que habían reservado una mesa en su restaurante pero no se presentaron y fueron penalizados. Esta situación inesperada generó un fuerte debate en X. Es la primera vez que Bergantiños decide hacer uso de la penalización para una reserva no atendida.

El cocinero nacido en Bilbao explicó que “es la primera vez que cobra una penalización de reserva” y detalló que el procedimiento es claro: “Tú ingresas tu tarjeta de crédito para validar tu reserva y en caso de no aparecer o cancelar seis horas antes de la reserva se te cobran 50 euros (Ticket medio 100 € en mi restaurante)”. Esto garantiza a los restaurantes, especialmente aquellos con capacidad reducida, que puedan gestionar mejor el flujo de asistentes y minimizar pérdidas.

El evento ocurrió el pasado sábado, cuando el restaurante estaba lleno. Bergantiños relató que tuvieron que rechazar a varias personas debido a la saturación del local. Sin embargo, a última hora, recibieron la noticia de que una mesa reservada para cinco personas había sido cancelada. “A las 9:24 nos cancela una mesa de cinco personas (tengo cinco mesas y un espacio para 14 personas), lo que supone un fastidio. Pudimos suplirla con una mesa de dos personas en lista de espera”, explicó detalladamente.

Esta cancelación de última hora tuvo un impacto económico considerable. El hostelero lamentó que, de una posible facturación de 600 euros, solo pudieron lograr 200. “Esa ‘no facturación’ de 400 euros en el último servicio de la semana para nosotros supone un 20-25 % de la facturación de un servicio de sábado,” subrayó, enfatizando la gravedad de la pérdida para su negocio. Esto llevó a tomar la decisión de aplicar la penalización de 50 € por persona que no acudió.

La reacción del cliente no se hizo esperar, generando mayor revuelo. El cliente, según Bergantiños, llamó días después para discutir la penalización. El chef explicó que el cliente alegó haber cancelado cinco horas y 40 minutos antes de la reserva, apenas 20 minutos menos del tiempo requerido para evitar la multa. “Pues hoy llama el señor de la reserva jajajajaja. Y aquí viene el chiste. Se le explica todo correctamente y dice ‘¿Y cómo podemos hacer ahora? Es que yo cancelé 5h40′ de la reserva. Ya bueno, dígaselo a un hotel a ver qué le dice con eso. Un 4,99 es suspenso siempre”, expresó.

El cliente también trató de justificar su ausencia con la explicación de que, de haber sabido de la multa, habrían asistido. “Total, me salta la frase estrella. ‘Es que de haberlo sabido habríamos acudido’. ¿¿¿Perdona??? ¡Pues haber venido! Y así es como aprende la gente a ir por la vida, a base de realidades. Ahora irá a otro restaurante y habrá aprendido la lección, espero”, agregó el hostelero, mostrando su incomodidad ante la falta de compromiso del cliente.

El desenlace de la conversación con el cliente dejó una marca en Bergantiños: “Puedo entender su enfado por perder 250 € por no haber venido a comer, pero más he perdido yo por su falta de compromiso a una decisión suya.”. Aseguró que, muy probablemente, este cliente dejaría una reseña negativa, pero pidió a sus seguidores no fiarse de dichas críticas. “Nunca os fieis de las malas reseñas de los sitios, en el 90 % nunca tienen razón de lo que dicen,” concluyó.

A raíz de la repercusión de esta multa que llegó hasta los medios locales, el reconocido chef decidió restringir su cuenta de X para poner fin al debate y la polémica suscitada.