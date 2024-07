Pidió un desayuno en un bar y cuando vio lo que le sirvieron quedó completamente indignado

El video tuvo más de 700 mil reproducciones y superó los 30 mil likes @Mario Baeza

Una polémica surgió en TikTok después de que el influencer @mario_baeza compartiera su experiencia al pedir un desayuno en un bar de Madrid. Por 5,20 euros, Mario recibió una tostada de jamón con tomate y un jugo de naranja, y su reacción generó un intenso debate en las redes sociales.

“5,20 es lo que me ha costado este desayuno en Madrid”, comenzó diciendo mientras mostraba el ticket. En el video, se lo puede ver pidiendo su desayuno: “¿Podría ser una tostada con tomate y jamón, tienes ibérico? ¿Es ibérico? Vale, y un zumito de naranja”.

Al recibir su pedido, su sorpresa fue evidente: “Me cuesta creer que este zumito sea natural, pero vamos a confiar”. Sin embargo, su descontento aumentó al ver el plato: “Me está explotando un poco la cabeza ahora mismo. Me han puesto dos tostadas: una con y otra sin jamón. El jamón este no es recién cortado, pero por lo menos es ibérico”.

“No está malo porque tostada de jamón con tomate no puede estar malo, pero falta jamón. He dado dos bocados y me lo he llevado todo entero. Tengo que echar el jamón de la otra tostada y no comérmelo en esta tostada”, continuó lamentándose.

“Sigo diciendo que me cuesta creer que este jugo sea natural, típico que te viene en los tetra brik con pulpa”, añadió antes de concluir: “Finalmente voy a dejar esta tostada porque no tiene sentido que me coma pan sin nada”.

El video de Mario Baeza desató una oleada de reacciones. Muchos usuarios coinciden en que el precio pagado es excesivo para la calidad recibida. El chico lo comparó con los de su ciudad y reflexionó: “Badajoz, te echo de menos”.

El clip tuvo más de 700 mil reproducciones y superó los 30 mil likes. “Vente a Andalucía y verás la diferencia real”, “Por eso amo Barcelona”, “Los mejores desayunos en Andalucía”, “Los mejores desayunos son en Almería, no acepto discusión”, “Pues yo vivo en Barcelona y ese desayuno a ese precio lo veo barato, en algunos sitios la tostada es como un bocata, de ahí el pan sin nada”, “Soy de Badajoz y estos videos me hacen valorar más lo que tenemos”, “Que bien se desayuna en Badajoz. Soy de Madrid y mi marido de Badajoz y sin duda como se desayuna en Badajoz en pocos sitios se desayuna así de bien”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.