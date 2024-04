Es peruana, vive en Argentina y detalló los tres aspectos que más la sorprendieron de Buenos Aires

El video tuvo más de 65 mil reproducciones en TikTok y obtuvo más de 3 mil likes (@dianamendez143)

Diana Méndez, una publicista peruana que lleva más de un mes y medio viviendo en Buenos Aires, compartió en TikTok un video que generó debate entre sus seguidores al enumerar las costumbres que más le llamaron la atención de la ciudad.

Una de las primeras sorpresas para la chica fue la dependencia de los porteños con las aplicaciones del clima. “En Lima puede ser que un día haga frío y al día siguiente calor, pero aquí nos vamos al extremo”, aseguró. Además, señaló que le sorprendió la frecuencia y la intensidad de las lluvias en Buenos Aires. Según explicó, estas generaron la suspensión de numerosos planes en su grupo de amigos. “La gente se guía mucho del clima para saber si va a haber tormentas eléctricas”, agregó.

Otro aspecto que resaltó fue la organización del transporte público. A pesar de recorrer distancias largas en subte, Diana se siente tranquila y segura. “El transporte es una de las cosas que más me encantan de esta ciudad. Es demasiado ordenado”, expresó.

Por último, la cantidad de personas durmiendo en las calles de Buenos Aires fue algo que la impactó. “Hablo de mi experiencia en CABA siendo limeña. Claramente no quiero generalizar con que todo el Perú es así o toda Argentina es así”, escribió Diana en la publicación.

El video obtuvo más de 65 mil reproducciones en TikTok y superó los 3.000 likes. “Yo veo el clima a cada rato”, “El resto de los argentinos que no vivimos en la capital nos movemos a distancias re lejanas todo el tiempo. 2 horas para ir a trabajar”, “Fui en noviembre y me encantó Argentina, literal para ser tercermundista hay niveles y pues sí, el transporte público me encantó, “Tranquila que en el conurbano estamos lejos de todo; muchos estudiamos en CABA y estamos a 2 hs.”, “Argentina es un país muy bonito, yo conocí Mendoza, gente amable y cuando se enteraban de que era peruana tenían muchas palabras bonitas para Perú, espero algún día volver”, “Tal cual, desde que estoy acá la app del clima es mi segunda amiga, es muy inestable en BA”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.