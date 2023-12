Un encuentro inesperado en una cafetería de Alemania llevó a una cita no planeada: “Me enamoré”

El video se viralizó en las redes sociales. (TikTok: @banshh)

Un joven argentino, apodado Panchi Reynoso, compartió su sorprendente encuentro romántico en Berlín, la capital alemana. A través de su cuenta de TikTok, @banshh, narró cómo una simple oferta de ayuda desencadenó una conexión especial que perdurará en su memoria.

Todo comenzó en la previa a la partida de Panchi de Berlín. “Dentro de poco me voy al aeropuerto. Entro a una cafetería y haciendo fila, había una chica que no le funcionaba la tarjeta”, relató en su video viral. En un gesto de generosidad, se ofreció a pagar el café de la dama, cuyo nombre es Lina y quien se encontraba en apuros económicos: “Hay lugares que no aceptan efectivo, además no le había pasado la tarjeta; se estaba por ir y ofrecí pagarle, porque me dio un poco de pena”.

La joven en cuestión, descrita por Panchi como “muy linda”, aceptó el gesto amable y, mientras esperaban sus bebidas, intercambiaron algunas palabras. Tras ese breve encuentro, cada uno tomó su camino, pero el destino tenía preparada una sorpresa más allá de los confines de la cafetería.

Panchi decidió dirigirse a una plaza cercana para disfrutar de su café antes de emprender su viaje. Para su asombro, la mujer con la que había interactuado minutos antes se acercó y se sentó a su lado en un banco. “Nos quedamos hablando 45 minutos y cómo les digo que me enamoré, me quedé abobado; era rubia de ojos claros, sentí que pegamos muy buena onda”, expresó Panchi en su video, que rápidamente se viralizó.

“¿Por qué ahora que se estaba por ir al aeropuerto?”, planteó el protagonista del clip, que acumula más de tres millones de reproducciones y supera los 350.000 “me gusta”.

La historia de Panchi y su encuentro romántico en Berlín captó la atención de la audiencia, convirtiéndose en un fenómeno viral que destaca la magia de las conexiones inesperadas en la vida cotidiana. “Hay que encontrar a Lina”, “Buscando a Lina”, “En las películas cancelarías tu vuelo por seguir lo que sentís” y “Avísenme si encuentran a Lina para alegrarme por Panchi” son algunos de los mensajes de los usuarios en la sección de comentarios.