Viajó a conocer a su novio virtual pero la echó: “Me dijo que me vaya porque extrañaba a la ex”

El video tuvo más de 1,7 millones de visualizaciones en la plataforma china (@amysantana05)

En un mundo cada vez más conectado a través de las redes sociales, las relaciones virtuales a menudo adquieren un matiz de realidad cuando las personas deciden encontrarse en persona. Sin embargo, para Amy Santana, esta experiencia se convirtió en una pesadilla inesperada.

Amy compartió su historia en la plataforma de TikTok, narrando cómo viajó para conocer a su novio virtual después de dos años de hablar a diario a través de las redes. Sin embargo, lo que esperaba que fuera un encuentro romántico se convirtió en una situación completamente inesperada.

“Me juró amor eterno. Me dijo que era el amor de su vida y que se quería casar conmigo”, comenzó a relatar entre susurros Amy en su video. La joven, actualmente residente en Estados Unidos, había entablado una relación virtual con su novio durante dos años, pero nunca habían logrado coincidir debido a sus compromisos previos.

Hace unos meses, su novio virtual la invitó a su casa en Indiana para pasar dos semanas juntos y fortalecer su vínculo. Amy aceptó con entusiasmo la propuesta, pero al llegar a su destino, se encontró con una sorprendente revelación: su pareja le confesó que ya no la quería en su casa, ya que extrañaba a su exnovia y reveló que tenía otra relación en curso.

“Ya llevo una semana acá y él medio borracho me dijo que ya no me quiere más acá porque extraña a su exnovia”, explicó Amy. Además, le confesó que le había mentido acerca de sus planes durante esas semanas, afirmando que pasaría tiempo con un amigo en lugar de estar con ella.

La chica contó desesperada la situación que estaba viviendo y su video se viralizó en las redes

La situación dejó a Amy en una posición incómoda, ya que su vuelo de regreso estaba programado para el 19 de noviembre y no tenía un lugar dónde quedarse. En su video, hizo referencia a la película “La Terminal”, protagonizada por Tom Hanks, donde el personaje vive en un aeropuerto y aseguró que, con tal de irse del departamento, preferiría pasar algunas noches allí.

El video obtuvo más de 1,7 millones de visualizaciones en la plataforma china. “A quien se le ocurre andar haciendo eso”, “Aprovechá que está dormido, sácale la tarjeta y comprate otro vuelo de regreso”, “Amiga pero... ¿Cómo viajas sin dinero?”, “Ahora entienden por qué deben de tener su propio dinero”, “¿Viajas sin dinero? Si surge alguna emergencia y vas sin dinero, desde ahí todo está mal”, “Necesita ayuda no que la juzguen”, “¿Por qué fuiste tú allá si el del interés era él?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.