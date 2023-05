La mujer que realizó el baile provocativo en la fiesta de su hija de 3 años respondió enfurecida a quienes la criticaron

El video se volvió viral en las redes sociales. (TikTok)

En los últimos días, se viralizó el video del cumpleaños de una niña de 3 años en Brasil que se vio empañado por la descontrolada actuación de su mamá, quien realizó un baile provocativo frente a todos los invitados, incluyendo a los compañeros de jardín de la pequeña. Ahora la mujer, que fue duramente cuestionada en las redes sociales, salió decidida a responder enérgicamente a sus detractores.

Brenna Azevedo, una mujer de 26 años oriunda de Río de Janeiro, se ha convertido en el centro de atención después de que en las redes la acusaran de arruinar la fiesta infantil de su hija. En respuesta a los comentarios y críticas recibidos, la mujer utilizó su cuenta de TikTok para expresar su indignación contra aquellos que la atacan, afirmando que su hija y los invitados estaban contentos durante el evento.

“La gente está indignada porque estaba bailando con un traje transparente. Me están atacando, maldiciendo y diciendo que me van a reportar al Consejo Tutelar. No veo nada de malo en eso. Veo muchas cosas peores”, explicó Brenna en su defensa.

La mujer se muestra consternada y aterrorizada por los comentarios en su contra, así como por el daño que las redes sociales pueden causar. “Mi familia está horrorizada. ¿Cómo pueden las personas lastimarse en las redes sociales? Me llaman cosas horribles. Estoy indignada, aterrorizada. Mi hija estaba súper feliz, a los invitados les gustó”, añadió.

En el video de la discordia, se puede apreciar a Brenna luciendo un vestido transparente mientras realiza un baile en la entrada del salón infantil, y a su hija detrás, en brazos de un familiar. A pesar de las críticas, la madre de la niña no muestra arrepentimiento por sus acciones y pide que se detengan los comentarios en su contra.

La madre de la niña hizo un fuerte descargo en sus redes y cuestionó duramente a todos los que la increparon (@brenn_azevedo96)

Incluso, sugiere que hay una doble moral en las redes sociales, ya que considera que hay influencers que realizan acciones más cuestionables frente a las cámaras y reciben una respuesta positiva por parte del público. “Lo haría todo de nuevo. ¡Gente, vivan, sean felices! Vayan y hagan lo que quieran en la vida. Las personas que siguen comentando están oprimidas para no hacer cierto tipo de cosas”, indicó indignada.

Finalmente, Brenna señaló la hipocresía de algunas figuras públicas que la critican, mencionando que hay famosos que cometen actos peores, como violencia de género o exhibiciones explícitas en redes sociales, y sin embargo, son celebrados de manera positiva. “Famosos que golpean a las mujeres, que muestran sus pechos todos los días en las redes sociales. Por favor”, concluyó Brenna en su defensa.

La mujer no permite recibir comentarios en su publicación así que muchos usuarios de la red social china se quedaron con las ganas de seguir cuestionando su actitud o de mostrar solidaridad por tanta agresión.

Seguir leyendo: