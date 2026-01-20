Venezuela

“Te entrego mi vida por la libertad de mi hijo”: el desgarrador mensaje de la madre de un preso político venezolano

El testimonio, difundido en redes sociales, se produjo tras varias noches de protesta frente a una cárcel de la Policía Nacional Bolivariana y en medio de cifras en disputa sobre las excarcelaciones anunciadas por el régimen chavista

Evelis Cano Pérez ha pasado más de doce noches frente al centro de reclusión Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, Caracas. Arrodillada sobre el asfalto y visiblemente afectada, esta madre imploró la liberación de su hijo Jack Tantak Cano, privado de libertad por motivos políticos, así como la de decenas de personas en situación similar que permanecen detenidas en Venezuela.

Te entrego mi vida por la libertad de mi hijo. Ya no aguanto más, padre amado”, expresó Cano en un video difundido en redes sociales. Esta imagen se ha transformado en símbolo de una vigilia que reúne a familiares, quienes mantienen guardia constante a las afueras de cárceles del país para reclamar la excarcelación de personas detenidas por razones políticas.

Las escenas de madres y allegados resistiendo noche tras noche en las adyacencias de los centros de detención se repiten en distintos puntos de la ciudad y otras regiones del país. Diversos videos compartidos en redes sociales exponen el sufrimiento y la determinación de estas familias por exigir justicia.

Me duelen las entrañas. Ya no aguanto más, señor. Lleva mi vida, señor”, suplicó Cano.

Las escenas de madres y allegados resistiendo noche tras noche en las adyacencias de los centros de detención se repiten en distintos puntos de la ciudad y otras regiones del país

Organizaciones civiles, como el Comando con Venezuela, han instado al régimen chavista a continuar con el proceso de excarcelación de presos políticos. “Testimonio de una madre afuera de Zona 7. ¡Libertad para todos los presos políticos!”, reclamó el movimiento en una publicación que recogió muestras de apoyo y mensajes de esperanza de usuarios y familiares afectados.

Entretanto, la recién nombrada jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, informó que desde diciembre se han excarcelado 406 personas privadas de libertad por motivos políticos.

“Ese proceso se mantiene abierto y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela”, afirmó tras reunirse con el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Sin embargo, cifras de organizaciones no gubernamentales como Foro Penal contradicen la versión oficial. Según el presidente de esta ONG, Alfredo Romero, existen 777 presos políticos verificados actualmente en Venezuela, tras un proceso de excarcelaciones que, de acuerdo con sus registros, suma 143 liberaciones desde el 8 de enero hasta este lunes a las 19:30 (23:30 GMT).

Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, y Gonzalo Himiob, vicepresidente, durante una rueda de prensa en Caracas (EFE)

Romero advirtió que muchas de las personas excarceladas permanecen bajo medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de salida del país y de declarar ante medios de comunicación.

“El número de excarcelaciones no implica una libertad de estas personas, ya que se mantienen con medidas restrictivas”, señaló en un video divulgado por la organización.

Desde las elecciones del 28 de julio de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas bajo acusaciones de “terrorismo” y “vandalismo”, según la Fiscalía. La mayoría ha recuperado la libertad, aunque tanto ONG como partidos opositores denuncian que estos procedimientos judiciales han sostenido la represión en el país.

La dinámica conocida como “puerta giratoria” persiste, según denuncian organizaciones civiles. Esta estrategia consiste en excarcelar de manera parcial a un grupo de personas detenidas por motivos políticos, mientras ocurren nuevas detenciones de opositores o señalados como adversarios del régimen.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos, otra ONG de derechos humanos, ha exigido al Ministerio Público información sobre al menos 200 personas cuyo paradero se desconoce, situación que podría constituir casos de “desaparición forzada” según estándares internacionales.

Desde las elecciones del 28 de julio de 2024, más de 2.400 personas fueron detenidas bajo acusaciones de “terrorismo” y “vandalismo”, según la Fiscalía

Venimos nuevamente para pedir respuesta por los desaparecidos, es decir, las personas que se encuentran en este momento en detención o alguna forma de detención que puede constituir desaparición forzada”, explicó el activista Diego Casanova durante una protesta frente a la institución.

Familiares reunidos en las inmediaciones de la Fiscalía manifestaron dificultades para obtener información sobre sus allegados detenidos. Representantes del grupo entregaron un documento solicitando datos oficiales, mientras funcionarios de la PNB reforzaban la seguridad en la zona.














