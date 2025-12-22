Venezuela

La hija de Edmundo González Urrutia exigió la liberación de su esposo detenido en Caracas el día de su cumpleaños

La esposa de Rafael Tudares solicitó que se informe sobre el paradero y la situación legal de su pareja, quien lleva casi doce meses privado de libertad y fue condenado a 30 años tras un proceso judicial cuestionado

Guardar
Rafael Tudares junto a su
Rafael Tudares junto a su esposa Mariana González

Mariana González, la hija del líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, exigió la liberación de su esposo, Rafael Tudares, quien cumple 46 años este lunes y 349 días desde que fue detenido en Caracas.

“¿Cómo se celebra un cumpleaños en estas condiciones tan injustas y tan crueles? ¿Cómo se le explica a unos hijos que su papá cumple años preso, sin que sepan dónde está, sin poder verlo, sin poder abrazarlo?“, expresó Mariana González en su cuenta de X.

Reiteró que su esposo se encuentra “desaparecido forzadamente”, tal como lo ha dicho durante los meses de detención de Tudares al asegurar que no sabe con certeza su sitio de reclusión.

“Denunciamos la injusticia, el abuso, la crueldad de arrebatarle a un hombre su libertad, a una familia su paz, y a unos niños su derecho a crecer con su padre”, manifestó la hija de González Urrutia.

“Más de 11 meses privado de libertad de manera arbitraria. Más de 11 meses desaparecido forzadamente”, añadió.

Tudares fue detenido el pasado
Tudares fue detenido el pasado 7 de enero.

A principios de este mes, Mariana González confirmó que su esposo fue condenado a 30 años de prisión tras, dijo, una “sola y única” audiencia de juicio.

Tudares fue detenido el pasado 7 de enero -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez.

La denuncia de principio de mes

“Hoy 2 de diciembre de 2025, en horas de la noche, he tenido conocimiento de informaciones extraoficiales publicadas en redes sociales y en algunos medios digitales de comunicación, sobre la supuesta condena que se le habría impuesto a mi esposo Rafael Tudares Bracho, por la pena máxima de 30 años de prisión”, escribió Mariana González de Tudares.

En junio, la familia fue notificada de que el proceso avanzaría a juicio bajo cargos de terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y legitimación de capitales. A pesar de las dificultades de comunicación, Mariana González de Tudares remarcó: “mi abogado y yo nos dirigiremos a las autoridades competentes para solicitar la información oficial pertinente, a pesar de los grandes obstáculos y barreras que se nos han impuesto para obtener información sobre el caso y defender los derechos de Rafael”

“Volveremos una vez más a solicitar información sobre el estado del juicio que clandestinamente se le ha seguido a mi esposo Rafael Tudares Bracho, para informar, por esta vía, lo que al respecto se nos indique y traslade oficialmente”, añadió, y denunció que “el proceso judicial y juicio penal” en su contra ha “violado flagrantemente sus derechos humanos”.

Mariana González y Rafael Tudares,
Mariana González y Rafael Tudares, la hija y el yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, con sus nietos.

Pase lo que pase seguiré luchando por la vida, libertad integridad personal y derechos de mi esposo Rafael Tudares, quien es absolutamente inocente de los hechos y cargos que se le pretenden atribuir injustamente”, sentenció Mariana González en un comunicado.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

Rafael TudaresVenezueladetención

Últimas Noticias

Trump anunciará medidas junto a Hegseth tras la nueva incautación de petroleros venezolanos

El presidente, el secretario de Guerra y el secretario de la Marina hablarán esta tarde desde Mar-a-Lago tras la confiscación de más buques

Trump anunciará medidas junto a

La estrategia del régimen cubano para sostener a Maduro, aferrarse al petróleo venezolano y sobrevivir a su peor crisis

Asesores y agentes de inteligencia de La Habana operan en Venezuela y contribuyen al sostenimiento de la dictadura chavista a cambio del crudo que necesita Cuba para evitar el colapso energético

La estrategia del régimen cubano

Un historiador de la Sociedad Bolivariana renunció tras el reconocimiento a Maduro como “Arquitecto de la Paz”: “Es una perversión de la Historia”

Francisco Perdomo Terrero tomó esa decisión -de manera irrevocable- al sostener que se premió a una persona que ha edificado su poder sobre la “represión, el miedo y la miseria nacional”

Un historiador de la Sociedad

La Guardia Costera de EEUU mantiene una “persecución activa” de un buque que se dirigía a Venezuela

Medios norteamericanos informan que se trataría del petrolero Bella 1, de bandera panameña y sancionado por Estados Unidos por sus vínculos con el régimen de Irán

La Guardia Costera de EEUU

María Corina Machado agradeció a los países latinoamericanos que exigieron al régimen de Maduro restablecer el orden democrático en Venezuela

“Agradecemos a los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú por manifestar con firmeza su compromiso con la democracia y los derechos humanos en nuestro país”, señaló la Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado agradeció a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
A solo días de la

A solo días de la Navidad: padre de familia muere tras ser atropellado por conductor de minivan fuera de control

El empleado de un supermercado es despedido por invitar a desayunar a sus compañeros y recibe una indemnización de más de 100.000 euros

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: última hora de los ganadores del Gordo y el resto de premios repartidos

‘Influencer’ fue al cementerio central a romper amarres: “No sé quién seas, pero te salvamos”

Policía frustra un robo millonario en el norte de Cali: delincuente fue capturado cuando intentaba huir

INFOBAE AMÉRICA
La internacional española Peque cuelga

La internacional española Peque cuelga las botas con 38 años

Una ONG informa de la liberación del dirigente de Vente Venezuela Melquiades Pulido García

Carlos Soria: "Quería celebrar los 50 años de la ascensión al Manaslu, pero había olvidado que yo tenía 86"

Somalilandia confirma 19 muertos y más de 200 heridos en las protestas de principios de mes en Borama

El invierno irrumpe este domingo con lluvias, nieve y un fuerte descenso de las temperaturas en 14 provincias

ENTRETENIMIENTO

Barry Manilow reveló que padece

Barry Manilow reveló que padece de cáncer de pulmón: “Es pura suerte que se haya encontrado tan temprano”

Mila Kunis, Josh O’Connor y Cailee Spaeny revelaron secretos personales y detalles sobre Wake Up Dead Man

Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, vuelve a ser encontrado viviendo en la calle

Rian Johnson reivindicó la creatividad en el cine: “Me gusta que no puedan encasillarme”

Tom Hardy habló sobre sus problemas físicos y mentales a los 48 años: “Todo se está desmoronando y no voy a mejorar”