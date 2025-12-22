La hija de Edmundo González Urrutia exigió la liberación de su esposo detenido en Caracas el día de su cumpleaños

Rafael Tudares junto a su esposa Mariana González

Mariana González, la hija del líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, exigió la liberación de su esposo, Rafael Tudares, quien cumple 46 años este lunes y 349 días desde que fue detenido en Caracas.

“¿Cómo se celebra un cumpleaños en estas condiciones tan injustas y tan crueles? ¿Cómo se le explica a unos hijos que su papá cumple años preso, sin que sepan dónde está, sin poder verlo, sin poder abrazarlo?“, expresó Mariana González en su cuenta de X.

Reiteró que su esposo se encuentra “desaparecido forzadamente”, tal como lo ha dicho durante los meses de detención de Tudares al asegurar que no sabe con certeza su sitio de reclusión.

“Denunciamos la injusticia, el abuso, la crueldad de arrebatarle a un hombre su libertad, a una familia su paz, y a unos niños su derecho a crecer con su padre”, manifestó la hija de González Urrutia.

“Más de 11 meses privado de libertad de manera arbitraria. Más de 11 meses desaparecido forzadamente”, añadió.

Tudares fue detenido el pasado 7 de enero.

A principios de este mes, Mariana González confirmó que su esposo fue condenado a 30 años de prisión tras, dijo, una “sola y única” audiencia de juicio.

Tudares fue detenido el pasado 7 de enero -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez.

La denuncia de principio de mes

“Hoy 2 de diciembre de 2025, en horas de la noche, he tenido conocimiento de informaciones extraoficiales publicadas en redes sociales y en algunos medios digitales de comunicación, sobre la supuesta condena que se le habría impuesto a mi esposo Rafael Tudares Bracho, por la pena máxima de 30 años de prisión”, escribió Mariana González de Tudares.

En junio, la familia fue notificada de que el proceso avanzaría a juicio bajo cargos de terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y legitimación de capitales. A pesar de las dificultades de comunicación, Mariana González de Tudares remarcó: “mi abogado y yo nos dirigiremos a las autoridades competentes para solicitar la información oficial pertinente, a pesar de los grandes obstáculos y barreras que se nos han impuesto para obtener información sobre el caso y defender los derechos de Rafael”

“Volveremos una vez más a solicitar información sobre el estado del juicio que clandestinamente se le ha seguido a mi esposo Rafael Tudares Bracho, para informar, por esta vía, lo que al respecto se nos indique y traslade oficialmente”, añadió, y denunció que “el proceso judicial y juicio penal” en su contra ha “violado flagrantemente sus derechos humanos”.

Mariana González y Rafael Tudares, la hija y el yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, con sus nietos.

“Pase lo que pase seguiré luchando por la vida, libertad integridad personal y derechos de mi esposo Rafael Tudares, quien es absolutamente inocente de los hechos y cargos que se le pretenden atribuir injustamente”, sentenció Mariana González en un comunicado.

(con información de EFE)