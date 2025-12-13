María Corina Machado condenó el arresto de la Nobel iraní Narges Mohammadi y destacó su valentía de luchar “frente a la represión más brutal”

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz (REUTERS/Leonhard Foeger)

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó su rechazo a la reciente detención de Narges Mohammadi, activista iraní y Premio Nobel de la Paz 2023, por parte del régimen de Irán.

A través de una publicación en su cuenta de X, Machado manifestó su solidaridad con Mohammadi y denunció la represión ejercida contra quienes defienden los derechos humanos y la igualdad de género.

En su mensaje, la venezolana subrayó la importancia de la lucha de Mohammadi y la necesidad de visibilizar la situación de quienes enfrentan persecución por su activismo. “La detención de Narges Mohammadi es un recordatorio de la valentía de quienes luchan por la libertad y la justicia, incluso frente a la represión más brutal”, afirmó Machado en su publicación en X.

Este viernes, el régimen iraní arrestó nuevamente a Mohammadi. La activista, reconocida internacionalmente por su defensa de los derechos humanos y la igualdad de género, ha sido objeto de múltiples detenciones y condenas en Irán. Su más reciente arresto se produjo en un contexto de creciente presión internacional sobre las autoridades iraníes por la represión a activistas y disidentes.

El mensaje de María Corina Machado en X

La reacción internacional no se hizo esperar. El Comité Nobel, con sede en Oslo, emitió un comunicado en el que exigió la liberación inmediata de Mohammadi. La institución condenó enérgicamente la detención y calificó el hecho como un atentado contra los principios fundamentales de los derechos humanos. También instó al régimen iraní a respetar las libertades fundamentales y a cesar la persecución contra quienes defienden la justicia y la igualdad.

Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023, es una de las voces más destacadas en la defensa de los derechos de las mujeres y la denuncia de la represión estatal en Irán. Su trayectoria ha estado marcada por la resistencia frente a las políticas restrictivas del régimen y por su compromiso con la igualdad de género.

“No fue arrestada por ningún delito. Fue detenida por su valentía, por negarse a aceptar la humillación como destino y por defender la igualdad de dignidad de las mujeres y los derechos fundamentales de todo ser humano", subrayó Machado en su mensaje.

Y siguió: “El nombre de Narges Mohammadi se ha convertido en un escudo para innumerables iraníes a quienes se les ha dicho que vivan en silencio. La República Islámica entiende lo que las dictaduras siempre entienden: una voz valiente, una vez escuchada, no puede ignorarse. Por eso atacan en público. Por eso eligen la brutalidad. Quieren enseñar a toda una sociedad que incluso el dolor está prohibido cuando se convierte en solidaridad. Esta detención es una confesión de miedo“.

Narges Mohammadi

Luego, indicó que “esta semana, en Oslo, el mundo honró el poder de la conciencia”.

“Dije a los ciudadanos del mundo que nuestra lucha es una larga marcha hacia la libertad. Esa marcha no es solo venezolana. Es iraní. Es universal. Y avanza cada vez que una mujer como Narges convierte el dolor en verdad y la verdad en acción".

Machado hizo un llamado a “la liberación inmediata e incondicional de Narges Mohammadi y de todos los demás detenidos“, una prueba de vida, acceso a su familia y abogados, y atención médica independiente ”sin interferencias“. También pidió una “presión diplomática coordinada” y el “apoyo sostenido a la sociedad civil iraní, especialmente a las mujeres, que se enfrentan a un sistema basado en la intimidación”.

Por último, sostuvo: “El autoritarismo sobrevive cuando se le permite operar en la sombra, cuando el mundo trata la represión como ‘asuntos internos’ y el encarcelamiento político como ruido de fondo. Debemos acabar con esa complicidad. Las dictaduras aprenden unas de otras. Cooperan. Intercambian métodos, tecnología e impunidad. Nuestra respuesta debe ser la unidad: con principios, organizada e implacable. A Narges Mohammadi, a las mujeres de Irán, a cada preso político y a cada familia que espera fuera de la prisión: no están solos".

“Desde Venezuela, donde conocemos el precio de la tiranía y la fuerza del coraje cívico, los acompañamos. Pueden arrestar a una persona. No pueden arrestar la verdad”, concluyó.