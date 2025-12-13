Venezuela

María Corina Machado condenó el arresto de la Nobel iraní Narges Mohammadi y destacó su valentía de luchar “frente a la represión más brutal”

La líder opositora venezolana, reciente ganadora del galardón, hizo un llamado a su “liberación inmediata e incondicional”

Guardar
María Corina Machado, Premio Nobel
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz (REUTERS/Leonhard Foeger)

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó su rechazo a la reciente detención de Narges Mohammadi, activista iraní y Premio Nobel de la Paz 2023, por parte del régimen de Irán.

A través de una publicación en su cuenta de X, Machado manifestó su solidaridad con Mohammadi y denunció la represión ejercida contra quienes defienden los derechos humanos y la igualdad de género.

En su mensaje, la venezolana subrayó la importancia de la lucha de Mohammadi y la necesidad de visibilizar la situación de quienes enfrentan persecución por su activismo. “La detención de Narges Mohammadi es un recordatorio de la valentía de quienes luchan por la libertad y la justicia, incluso frente a la represión más brutal”, afirmó Machado en su publicación en X.

Este viernes, el régimen iraní arrestó nuevamente a Mohammadi. La activista, reconocida internacionalmente por su defensa de los derechos humanos y la igualdad de género, ha sido objeto de múltiples detenciones y condenas en Irán. Su más reciente arresto se produjo en un contexto de creciente presión internacional sobre las autoridades iraníes por la represión a activistas y disidentes.

El mensaje de María Corina
El mensaje de María Corina Machado en X

La reacción internacional no se hizo esperar. El Comité Nobel, con sede en Oslo, emitió un comunicado en el que exigió la liberación inmediata de Mohammadi. La institución condenó enérgicamente la detención y calificó el hecho como un atentado contra los principios fundamentales de los derechos humanos. También instó al régimen iraní a respetar las libertades fundamentales y a cesar la persecución contra quienes defienden la justicia y la igualdad.

Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023, es una de las voces más destacadas en la defensa de los derechos de las mujeres y la denuncia de la represión estatal en Irán. Su trayectoria ha estado marcada por la resistencia frente a las políticas restrictivas del régimen y por su compromiso con la igualdad de género.

“No fue arrestada por ningún delito. Fue detenida por su valentía, por negarse a aceptar la humillación como destino y por defender la igualdad de dignidad de las mujeres y los derechos fundamentales de todo ser humano", subrayó Machado en su mensaje.

Y siguió: “El nombre de Narges Mohammadi se ha convertido en un escudo para innumerables iraníes a quienes se les ha dicho que vivan en silencio. La República Islámica entiende lo que las dictaduras siempre entienden: una voz valiente, una vez escuchada, no puede ignorarse. Por eso atacan en público. Por eso eligen la brutalidad. Quieren enseñar a toda una sociedad que incluso el dolor está prohibido cuando se convierte en solidaridad. Esta detención es una confesión de miedo“.

Narges Mohammadi (AP Foto/Vahid Salemi/Archivo)
Narges Mohammadi (AP Foto/Vahid Salemi/Archivo)

Luego, indicó que “esta semana, en Oslo, el mundo honró el poder de la conciencia”.

Dije a los ciudadanos del mundo que nuestra lucha es una larga marcha hacia la libertad. Esa marcha no es solo venezolana. Es iraní. Es universal. Y avanza cada vez que una mujer como Narges convierte el dolor en verdad y la verdad en acción".

Machado hizo un llamado a “la liberación inmediata e incondicional de Narges Mohammadi y de todos los demás detenidos“, una prueba de vida, acceso a su familia y abogados, y atención médica independiente ”sin interferencias“. También pidió una “presión diplomática coordinada” y el “apoyo sostenido a la sociedad civil iraní, especialmente a las mujeres, que se enfrentan a un sistema basado en la intimidación”.

Por último, sostuvo: “El autoritarismo sobrevive cuando se le permite operar en la sombra, cuando el mundo trata la represión como ‘asuntos internos’ y el encarcelamiento político como ruido de fondo. Debemos acabar con esa complicidad. Las dictaduras aprenden unas de otras. Cooperan. Intercambian métodos, tecnología e impunidad. Nuestra respuesta debe ser la unidad: con principios, organizada e implacable. A Narges Mohammadi, a las mujeres de Irán, a cada preso político y a cada familia que espera fuera de la prisión: no están solos".

“Desde Venezuela, donde conocemos el precio de la tiranía y la fuerza del coraje cívico, los acompañamos. Pueden arrestar a una persona. No pueden arrestar la verdad”, concluyó.

Temas Relacionados

Narges MohammadiPremio Nobel de la PazDerechos humanosIránMaría Corina MachadoVenezuelaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El petrolero venezolano incautado por EEUU se dirigía a Cuba para suministrar crudo a la dictadura de Miguel Díaz-Canel

El operativo norteamericano agravó la vulnerabilidad de los regímenes de Caracas y La Habana

El petrolero venezolano incautado por

Qué pasó con el caza de EEUU que según sitios de monitoreo habría sobrevolado el territorio venezolano

La información sobre el supuesto ingreso de un avión militar de Estados Unidos al espacio aéreo venezolano fue aclarada tras advertencias sobre errores en los sistemas de monitoreo

Qué pasó con el caza

21 momentos en los que el chavismo bloqueó los intentos de la oposición de abrir una salida democrática en Venezuela

Una revisión minuciosa de la historia contemporánea del país muestra cómo las acciones del chavismo, mediante la cooptación de los poderes públicos, han restringido la competencia política de la disidencia, que hoy deposita en la comunidad internacional sus esperanzas de superar la crisis

21 momentos en los que

Sitios de monitoreo reportaron un sobrevuelo de un FA-18 de Estados Unidos sobre territorio venezolano

El Boeing F/A 18E Super Hornet habría ingresado al territorio de Venezuela, según radares aéreos. Donald Trump anunció este viernes que comenzarán los bombardeos sobre el país latinoamericano

Sitios de monitoreo reportaron un

Aviones militares de EEUU volaron a pocos kilómetros de La Orchila, la isla que sirve de refugio al dictador Nicolás Maduro

El operativo involucró dos cazas F/A-18F Super Hornet y dos aeronaves de guerra electrónica EA-18G Growler, desplegadas en el marco del dispositivo militar que Washington mantiene en el Caribe para combatir el narcoterrorismo

Aviones militares de EEUU volaron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
UNAM alerta: usar musgo natural

UNAM alerta: usar musgo natural en nacimientos navideños daña ecosistemas por años

Dueño de negocio se defiende de asalto y corretea a fierrazos a delincuente

Hospitales de Perú registran aumento de pacientes con infecciones respiratorias en medio de brote de “super gripe” en Europa y USA

Municipalidad de Lima confirma que volverá a cobrar peajes en la Panamericana Sur, pero con una tarifa “más asequible”

La última aparición en pantalla de Héctor Alterio fue en esta serie española: un emotivo reencuentro con su hijo Ernesto

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Madeira registra al menos 185 incidentes y sigue con vuelos cancelados por borrasca Emilia

EE. UU. anuncia que tomará medidas contra Ruanda por sus "acciones" en el este de la RDC

EEUU acusa a Ruanda de violar el acuerdo de paz en RDC y emprenderá "acciones" para garantizarlo

El régimen de Bielorrusia liberó a 123 presos políticos tras el levantamiento de sanciones de Estados Unidos

Un seísmo de magnitud 4,1 sacude partes del centro y el norte de Portugal sin daños

ENTRETENIMIENTO

La última aparición en pantalla

La última aparición en pantalla de Héctor Alterio fue en esta serie española: un emotivo reencuentro con su hijo Ernesto

El día que Shaquille O’Neal dijo que Stevie Wonder podía ver: qué respondió el músico

Murió Peter Greene, el actor que brilló por sus actuaciones en “Pulp Fiction” y “La máscara”

Fueron ícono de la música pop de los ’80, pero una falla en pleno show los dejó al descubierto: la historia de Milli Vanilli

“El Grinch”: las diferencias más impactantes entre el libro de Dr. Seuss y la película de Jim Carrey