Los vuelos a Venezuela cayeron dos tercios tras la advertencia de Estados Unidos sobre el espacio aéreo del Caribe

El dictador Nicolás Maduro autorizó repatriaciones de venezolanos desde Estados Unidos (EFE)

Venezuela perdió cerca de dos tercios de sus frecuencias aéreas internacionales en las últimas semanas, tras la ola de suspensiones de vuelos de aerolíneas extranjeras debido a las advertencias de seguridad de Estados Unidos sobre el espacio aéreo en el país y el sur del Caribe.

Según los datos aportados por de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV) a la agencia EFE indican que a inicios de noviembre existían 105 vuelos internacionales semanales hacia 16 destinos operados por doce aerolíneas extranjeras.

Esta primera semana de diciembre, esas mismas compañías suspendieron sus operaciones, sumándose a la cancelación de rutas a España por parte de dos líneas venezolanas.

El panorama también llevó al régimen chavista liderado por Nicolás Maduro a revocar las concesiones a ocho compañías en medio de un incremento de tensiones con Estados Unidos.

Las restricciones dejaron fuera de servicio a 63 de los 105 itinerarios internacionales, lo que representa una reducción de la oferta de vuelos al extranjero de un 60%. Ahora, solo quedan activos 48 vuelos gestionados por compañías nacionales, con el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía —que sirve a Caracas— como la principal terminal afectada. Este viernes hubo nueve salidas y seis llegadas internacionales programadas, todas de líneas venezolanas.

Un avión de Eastern Airlines que transporta migrantes venezolanos llega al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, luego de que Nicolás Maduro aprobara el vuelo desde Estados Unidos (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Las frecuencias internacionales que subsisten fuera de Maiquetía conectan con Porlamar, Puerto Ordaz y Valencia. En Valencia, se suspendieron dos vuelos de la estatal colombiana Satena hacia Bogotá.

Algunas aerolíneas nacionales, como Laser —que opera en alianza con Plus Ultra—, han informado sobre la incorporación de nuevos itinerarios. Por su parte, la Aerocivil de Colombia trabaja con Laser, Avior y Turpial para ampliar la oferta bilateral.

El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU recomendó “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, calificando la zona como “potencialmente peligrosa”. Esto derivó en una cadena de cancelaciones de vuelos internacionales, comenzando por Iberia, TAP, Avianca, Gol, Latam Colombia y Turkish Airlines, a las que luego se sumaron Air Europa y Plus Ultra, tras la advertencia de la AESA.

Ante la negativa de las aerolíneas a retomar operaciones en el plazo dado, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) revocó las concesiones de tráfico aéreo de estas compañías. Esta semana también anunciaron suspensiones limitadas Copa, Wingo, Satena y Boliviana de Aviación, siendo esta última la más reciente en cancelar vuelos como medida preventiva.

Un avión de Copa Airlines está estacionado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en la Ciudad de Panamá después de que la aerolínea anunciara la suspensión de los vuelos a Venezuela (REUTERS/Enea Lebrun)

Copa Airlines ya había comunicado la suspensión de vuelos el 4 y 5 de diciembre por “intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves reportadas” por sus pilotos esa jornada, una “situación que en ningún momento comprometió la seguridad operacional”.

Pese a este contexto, este viernes arribó a Venezuela un segundo vuelo de repatriación desde Estados Unidos, con 172 migrantes venezolanos, mientras las autoridades del régimen venezolano insisten en hablar de “bloqueo aéreo”.

El dictador Maduro defendió que el país “es garantía de seguridad en todo el continente americano” y rechazó como “desproporcionado” el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

“Venezuela no ha sido, no es ni será nunca una amenaza a los Estados Unidos de Norteamérica, al contrario”, afirmó Maduro en la inauguración de la Academia del Servicio de la Policía Nacional Bolivariana.

El líder chavista además pidió a los cuerpos policiales estudiar tanto en teoría como en la práctica conceptos de “resistencia popular prolongada”, sumando a esto el análisis de “todas las formas de lucha armada popular, militar, policial”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó el despliegue militar estadounidense en el Caribe (REUTERS/Ken Cedeno/)

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump describió al despliegue militar en el Caribe como un esfuerzo que va “mucho más allá de una campaña de presión” sobre el régimen de Maduro.

“Creo que encontrarán una gran receptividad para hacer exactamente lo que están haciendo, desmantelar esos barcos. Y muy pronto empezaremos a hacerlo también en tierra”, señaló Trump, según recogió la conferencia de prensa, añadiendo que el gobierno estadounidense tiene identificados “cada ruta, cada casa” donde se fabrican drogas como la cocaína.

Además, el Pentágono comunicó que, desde el inicio de la actual ofensiva antidrogas, se realizaron 21 bombardeos dirigidos contra narcolanchas en el sur del Caribe y el Pacífico. Estas acciones, enmarcadas dentro de la estrategia impulsada por Washington denominada Operación Lanza del Sur, dejaron un saldo mortal de 82 narcotraficantes, según el reporte oficial.

(Con información de EFE)