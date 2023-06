La ex legisladora María Corina Machado confirmó su postulación para las primarias opositoras de Venezuela (Instagram: @mariacorinamachado)

María Corina Machado, ex legisladora opositora, confirmó este viernes su postulación como candidata en las primarias en Venezuela.

Machado, la legisladora que más votos alcanzó en las elecciones de 2010 y que fue despojada de su cargo, representará al partido Vente Venezuela y se espera que sea una de las figuras con más apoyo en los comicios que se celebrarán el próximo 22 de octubre.

“El momento llegó”, declaró a la prensa minutos antes de asumir el compromiso ante la Comisión Nacional de Primarias (CNP). “Esta esperanza que está creciendo todos los días en todo el país demuestra que este país despertó y que esa Venezuela que hace cinco meses se veía triste, decepcionada, que se sentía traicionada y engañada hoy está de pie, organizándose y con un solo propósito y es ganar y cobrar en el 2024″, continuó.

La ex legisladora e ingeniera industrial de 55 años se convirtió en la décima aspirante a sacar del poder al chavismo en las elecciones de 2024 luego de que éste la persiguiera durante años.

En 2014, cuatro años después de conseguir el amplio apoyo en el Parlamento, la mayoría oficialista -bajo acusaciones de Diosdado Cabello de violar la Constitución- definió removerla de su cargo luego de que aceptara el puesto de “representante alterna” de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el fin de denunciar los delitos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.

No siendo suficiente, más tarde, el dictador arremetió nuevamente contra la opositora y la inhabilitó para ejercer cargos públicos durante un año. A raíz de ello, Machado no pudo presentarse en las elecciones parlamentarias de 2015.

Desde 2014 pesa sobre ella, también, un proceso judicial por el presunto delito de conspiración que, si bien aún no se ha iniciado, el oficialismo reflotó en las últimas semanas.

Puntualmente, se acusa a Machado de haber estado detrás de un supuesto plan para ejecutar un golpe de Estado y de intentar asesinar a Maduro y otros dirigentes oficialistas en 2014.

El régimen se basa en supuestos correos electrónicos que la ex legisladora se habría enviado con los otros opositores involucrados, que aseguraron que se trata de pruebas falsificadas.

“Todos los días inventan una acusación nueva contra mí”, señaló Machado y ya adelantó que esto podría convertirse en una estrategia de Maduro para prohibirle competir.

“Ellos han utilizado ese mecanismo de extorsión para meter presa a mucha gente honesta. A estas alturas el único que inhabilita es el pueblo”, sumó luego de que, días atrás, el chavista Luis Ratti escribiera en su cuenta de Twitter que “hemos decidido de manera oficial solicitar la inhabilitación inmediata de María Corina Machado”, algo que “se realizará de manera formal la próxima semana con un grupo de diversos factores políticos y sociales, así como varios abogados, con argumentos bien fundamentados, además de haber llamado a la violencia y a la abstención, llevando a Venezuela al caos y la crisis”.

Ratti se refirió en su mensaje al boicot promovido por la candidata durante las pasadas elecciones nacionales y regionales, en las que señaló que no estaban dadas las condiciones para que se celebraran comicios libres y democráticos.

De todas formas, la ex legisladora se mantuvo firme en su lucha contra el régimen e insistió en sus denuncias. Asimismo, se volvió una crítica de los líderes de los mayores partidos opositores en Venezuela, a los que acusa de no haber sido capaces de sacar a Maduro del Ejecutivo e, inclusive, de haber intentado pactar con él a cambio de mantener las pequeñas cuotas de poder que aún conservan, tras años de debilitamiento.

El plazo para la inscripción de las primarias cerrará este sábado, a pesar de los recientes cambios en el Consejo Nacional Electoral (CNE), ente al cual la oposición había solicitado asistencia para organizar los comicios.

No obstante, la CNP ha asegurado que las elecciones se realizarán de forma autogestionada y han ratificado el calendario ya establecido.

De momento, son diez los aspirantes en la carrera. Junto a Machado competirán las ex diputadas Delsa Solórzano y Tamara Adrián, la ex jueza Gloria Pinho, los ex parlamentarios Freddy Superlano y Roberto Enríquez, los ex gobernadores Andrés Velásquez y César Pérez Vivas, el productor agropecuario Luis Farías y el empresario César Almeida.

(Con información de AP)

