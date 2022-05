Hace 10 años: esto pasaba el 28 de mayo

El lunes empezó con nuevos errores en el CV de Daniel Reposo, candidato de la presidenta Cristina Kirchner para la Procuración General.

Comenzaba la semana y volvía la política: en el centro de la polémica estaba el abogado Daniel Reposo, propuesto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para reemplazar a Esteban Righi en la Procuración General, luego de su salida por la pelea con el vice, Amado Boudou, en los albores del Caso Ciccone.

La oposición había argumentado que Reposo no tenía antecedentes suficientes; pronto se encontraron errores en su curriculum, como la inclusión de un posgrado nunca concluido o la descripción de “disertante” en lugar de “participante” en una actividad con el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Reposo, a cargo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), no había sido secretario del capítulo local de la Asociación Internacional de Abogados y Juristas Judíos (IAJLJ), como aseguraba su CV, denunció la senadora radical Laura Montero.

Montero se había comunicado con la titular de la IAJLI, Irit Kohn, quien no encontró “registros formales de la participación del doctor Reposo” en la organización entre 1996 y 2002, como él habia afirmado. La única intervención del candidato a procurador —cargo para el que finalmente fue elegida Alejandra Gils Carbó— había sido el pago anual de la cuota de miembro en 1998.

La senadora mendocina, ex ministra de Hacienda durante la gobernación de Julio Cobos, impugnó al candidato de la presidenta: “Los antecedentes del señor Reposo no reflejan la idoneidad profesional que el cargo requiere. Pero hay algo peor que no tener antecedentes: ocultarlos, desdibujarlos o exponerlos de un modo ambiguo contrario a la buena fe”, lo criticó.

Daniel Scioli se disponía a sacar por decreto el revalúo de las propiedades rurales para ayudar a las finanzas bonaerenses.

El dólar había aflojado —cerró $5,85 para la compra y $5,89 para la venta— pero la situación financiera de la provincia de Buenos Aires continuaba en estado crítico: el gobernador Daniel Scioli, que había intentado dos veces, sin éxito, sacar una reforma impositiva, se disponía a firmar un decreto para actualizar la valuación de las propiedades rurales con la esperanza de recaudar unos $400 millones.

“El gobernador no lo está midiendo en términos de costo político. Entiende que es una medida justa y que todos tenemos que contribuir”, dijo su ministra de Economía, Silvina Batakis. Con esa clara señal, los propietarios rurales amenazaron con un paro nacional y movilizaciones en las rutas: interpretaban que la medida, que subiría sus impuestos por la tierra y los de bienes personales, era una demanda de la Casa Rosada.

El recuerdo de la resolución 125 del ministro Martín Lousteau, en el gobierno anterior de la presidenta Cristina Kirchner, permanecía entre los productores del campo, que habían respondido con un conflicto de más de cuatro meses. Aquel lunes los representantes de la Sociedad Rural, la Confederación de Agrupaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa y la Federación Agraria Argentina se reunieron en Chivilcoy y manifestaron su disgusto y su estado de alerta.

David Nalbandián debutó en Roland Garros y, por primera vez en sus ocho participaciones en el torneo, quedó eliminado en un partido desgastante, de cuatro sets en tres horas, contra Adrian Ungur. “No me vengo sintiendo del todo bien, tengo altibajos, voy y vengo en los partidos”, dijo. “Año tras año me cuesta más”, dijo la estrella que se retiraría al año siguiente.

Aunque era un año mayor que él y al día de hoy sigue jugando, Roger Federer brilló y alcanzó a Jimmy Connors en el récord de tenista con más partidos ganados en los grand slams: 233. “No lo sabía de antemano”, dijo en la conferencia de prensa. “Gracias por no preguntarme antes del partido, porque me hubiera puesto una presión extra”.

En España, el riesgo país llegó a un nivel histórico —513 puntos, nada que impresione a los argentinos que vivieron la crisis de 2001— y la bolsa cayó drásticamente. El presidente Mariano Rajoy, del Partido Popular, intentó controlar la desconfianza que causaban la nacionalización de Bankia, el cuarto grupo bancario, y la situación delicada de otras instituciones financieras: “No va a haber ningún rescate de la banca española”, dijo, en su enésima ocasión de segurar que el país no necesitaba ayuda externa. Pero 513 puntos de prima de riesgo era más o menos el nivel que habían alcanzado Irlanda, Grecia y Portugal antes de terminar rescatados.

Detrás de las finanzas el gran tema en Europa era el calcio scommesse, el escándalo por los partidos de fútbol arreglados en Italia: el 28 de mayo hubo 14 detenidos, entre ellos el capitán de Lazio, Stefano Mauri. Los policías irrumpieron en el entrenamiento de la selección italiana y allanaron las casas de jugadores y entrenadores. Ya sumaban casi 50 los impliados en el caso por el amaño de partidos para cometer fraude con las apuestas.

No fue el primer delito de este tipo en Italia —hubo dos en la década del ochenta— y se centró en clubes de la segunda división, involucrados en una investigación que nició el fiscal de Cremona, Roberto Di Martinoen 2011. La investigación terminó con cuatro jugadores apartados del fútbol profesional entre uno y tres años y dos clubes con deducción de puntos en la temporada.

El Journal of Human Evolution publicó un estudio que logró datar una flauta hallada en 2009 en una cueva de Alemania, hecha de marfil de mamut y huesos de ave: con sus 42.000 años se convirtió en el instrumento musical más antiguo de la humanidad.

Battlefield 3, DayZ (mod) y The Walking Dead empalidecían ante la popularidad del video juego Diablo III: a dos semanas de salir al mercado había superado los 7,5 millones de copias vendidas. Solamente en las primeras 24 horas había llegado a 3,5 millones, lo cual lo había convertido en el lanzamiento más popular de la historia de la industria, no sólo de la compañía Blizzard. En total superaría los 30 millones de copias.

En internet asomaba una estrella: una nueva aplicación para compartir fotos, inicialmente lanzada para el sistema operativo de Apple y que desde abril estaba disponible en Android, tenía un pico de popularidad. Se llamaba Instagram y seguiría creciendo, hasta llegar a 1.470 millones de usuarios en la actualidad.

