Великдень Уарасі: типові страви, які ви не можете пропустити в цьому місті

Хуараз - безперечна батьківщина найкрасивіших пейзажів Перу. Вінмає велике розширення Анд гір , диво, яке створило кілька унікальних пейзажів і що повинен знати кожен перуанець.

Однак це не єдине, оскільки Уараз, столиця Анкаш, є домом для надзвичайної гастрономії , яку ви повинні знати та скуштувати. А чому б не скористатися святом Великодня , щоб відправитися в інтер'єр країни.

Ось чому нижче ми покажемо вам, які рагу ви повинні спробувати під час перебування в також відомій «Перуанській Швейцарії».

м'ясо морської свинки - одне з здорових і високих за харчовою цінністю. Його споживання поширене в Андському районі Перу, а також є основним інгредієнтом багатьох рецептів. Тожякщо ви подорожуєте до Уарас, немає сумнівів, що вам слід спробувати Picante de Cuy, оскільки ви знайдете його в більш ніж одному ресторані.

Ця страва створювалося задовго до приходу іспанців і називалося Хака Пічу. Кажуть, що в давнину все рагу, що містять морську свинку, подавали в особливі часи і дні.

Він має багато поживних речовин, і найкраще, що це м'ясо, яке дуже мало жиру. Основнимийого інгредієнтами є бульйон морської свинки та видобутку, смажений і мелений арахіс, пропарена чорна картопля, борошно для гарніру та деякі інші овочі.

Receta fácil para preparar picante de cuy de forma casera. (Foto: Captura)

2. Пекан Кальдо:

Вживання цієї страви робиться і з'їдається вранці. На думку різних мешканців, вживання цього бульйону наповнює їх енергією і життєвою силою, щоб почати свою повсякденну роботу. Його приготування засноване на голові баранини і мозолі . Він також відомий як «підняти мертвих» або «підняти мертвих».

3. Севіче з двійника:

Севіче - одна з найбільш емблематичних страв Перу, насправді вона народилася в країні інків, яка, крім того, що має великий регіон гір, також має велику прибережну територію.

В цьому випадку риба обмінюється на кицьку, яка також відома як таурі. Це боб, який виробляється в Андському районі країни. Йогоцінність білка досить висока, він є чудовим джерелом кальцію та ідеальною їжею для боротьби зі стресом, повідомляє Сара Абу Сабба.

Як він готується? Все просто, уявіть, що ви готуєте традиційний севіче і замінюєте рибу тарві. Можнаїсти його як основне блюдо, а може служити салатом.

Ceviche de chocho. (Foto: Captura)

4. Ллунца Кашки:

Базове, популярне і класичне блюдо Huaraz. Кажуть, що в давнину, коли люди відвідували такий дзвінок, як зустріч, або якась подія, що має велике значення, вони отримували цю рагу у вигляді подяки . Йогоспоживання стало дуже популярним і стало одним з улюблених страв на високогір'ї Перу.

Це слизький пшеничний суп, який має як інгредієнт м'ясо, яке може бути куркою, бараниною, яловичиною та овочами. Уньому також є картопля Юнгай, оливкова олія та китайська цибуля всередині.

Llunca Cashki (Foto: Captura)

5. Анкашина Патаска:

Патаска- традиційне блюдо. Кажуть, що першіпатаска були зроблені протягом 17 століття, коли він був створений для того, щоб протидіяти холоду, який відчували жителі певних районів Перу. Однакз часом його перестали вживати щодня, однак Хуарас - одна з провінцій, яка все ще вживає цю страву як частину свого повсякденного життя.

Харчовацінність картоплі Анкашина висока, насправдівважається, що за одну порцію можна отримати близько 300 калорій і 26,24 грама вуглеводів. Алепам'ятайте, що харчова цінність буде залежати від кількості доданих до нього інгредієнтів .

6. Пучеро:

Рагу - улюблене блюдо для анкашінос. Він складається з бульйону, який містить м'ясо, овочі та найрізноманітніші спеції, які збираються разом, утворюючи неповторний аромат. Рішеннядля зими? Звичайно горщик.

Puchero. (Foto: Captura)

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