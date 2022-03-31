Трудові спори: протягом 2021 року в приватному секторі в Перу було 38 страйків

FILE PHOTO: Empty cubicles are seen as the first phase of FMC Corporation employees return to work in the office in Philadelphia, Pennsylvania, U.S., June 14, 2021. REUTERS/Hannah Beier/File Photo

Згідно з інформацією Статистичного управління Міністерства праці та сприяння зайнятості (MTPE), нещодавно опублікованійу документі «Удари в Перу 2021», цим суб'єктом минулого року було зареєстровано 38 національних страйків область колективних трудових відносин, що підлягають режиму приватного сектора. Цістрайки сягнули в цілому 209 142 робітників.

Якщо цей показник порівняно з попередніми роками, спостерігається зростання порівняно з 2020 роком (23 удари з 127 868 працівниками), але зменшення порівняно з поведінкою в передпандемічні часи. У 2019 році було 67 страйків, за участю 110154 робітників. Однакслід зазначити, що з меншою кількістю ударів у 2021 році більше працівників дотримувалися цієї сили, тобто відповідали більшим організаціям.

Секторами економіки, які зафіксували найбільше ударів, були гірничодобувна та кар'єрна промисловість (15) та обробна промисловість (9). Так само найбільша кількість ударів сталася в митрополитах Лімі (18), Хуніні (5) та регіоні Ліма (3).

«Страйк - це право, що здійснюється працівниками, пов'язаними з профспілковою організацією, і здійснюватиметься через призупинення роботи та відмову від робочого місця. Розумінняїх природи, з яких причин вони відбуваються, як довго вони тривають, їх вплив та кваліфікацію трудового органу, дуже корисно для колективних трудових відносин (профспілок та роботодавців), розробки колективних стратегій переговорів або їх оновлення, запобігання або управління трудовими спорами та збереження хорошого робочого середовища», - пояснює Карлос Каділло, партнер Miranda & Amado у сфері праці, уважно подивитися на дані «Страйки в Перу 2021».

МОТИВИ

Так, слід зазначити, що причини страйків у 2021 році були такі: 25 (66%) були пов'язані з врегулюванням вимог в рамках колективного торгу; 11 (29%) за недотримання законних або загальноприйнятих норм; 2 (5%) через загрозу звільнення або з інших причин. Враховуючи кількість працівників, включених відповідно до причини страйку, цей порядок змінюється: 94% були включені до страйків через недотримання правил, 4% - колективними торгами та 2% - за загрозливим звільненням або з інших причин.

Що стосується тимчасового обсягу страйків, зафіксованих у 2021 році, 26 (68%) становили невизначений термін і 12 (32%) протягом фіксованого періоду часу. Крім того, вказується, що було 6 ударів, які тривали 1 день; 10, 2 дні; 4, 3 дні; і, 3, від 4 до 7 днів. Крім того, 5 ударів тривали від 8 до 15 днів, 3 з 16 до 21 дня, 4 з 22 до 35 днів, і 3, що тривали від 36 до більше днів.

Нарешті, адміністративні органи Міністерства праці оцінили 16 (42 відсотків) цих страйків у відповідних випадках, а 22 (58 відсотків) як нерелевантні та незаконні.

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