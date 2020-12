Volvieron los viajes de egresados a Bariloche: modo “burbuja”, protocolos y boliches hasta las 23 hs

El contingente estudiantil en uno de los ascensos al Cerro Catedral (Soulmax)

Después de tanta incertidumbre y preocupación por los viajes de egresados postergados por las restricciones de la pandemia de coronavirus, el regreso más esperado para los graduados de un año inédito llegó de la mano de una prueba piloto aprobada oficialmente: permitió la llegada a la ciudad de Bariloche de los primeros 237 estudiantes que testearán los protocolos de todos los ámbitos en los que se desarrolla el viaje.

Los chicos ya están en la ciudad andina disfrutando la ansiada estadía de siete días con excursiones a la Isla Victoria, ascensos al Cerro Catedral, actividades con tirolesa -también conocida como zipline- en el Cerro Otto o rafting en el Manso o el Limay, fiestas al aire libre y boliches hasta las 23. Los primeros en llegar fueron 160 estudiantes procedentes de Olivos y Martínez, de la zona norte del Gran Buenos Aires, y de Paraná, Entre Ríos: aterrizaron el sábado a la mañana en un vuelo chárter. Dos días después arribaron otros 77 egresados provenientes de distintas localidades de Misiones, como Andresito, San Javier y Candelaria, quienes viajaron en dos ómnibus.

¿Qué dicen los protocolos? ¿Qué medidas deben adoptar los estudiantes y el personal que brinda los servicios? ¿Es obligatorio que los chicos se hagan el hisopado antes de viajar? ¿Cómo son las noches de boliche? ¿Hay lugares de aislamiento en Bariloche para atender eventuales contagiados de COVID? Para responder estas y otras inquietudes Infobae habló con Gastón Burlon, secretario de Turismo de Bariloche; Víctor Alfaro, de la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche (ATEBA); Felipe Huidobro, socio gerente de Soulmax, y Cristian Berchot, coordinador general de Jungle, las dos agencias que llevaron a los primeros grupos.

ASPO y permiso de circulación

El vuelo chárter transportó a Bariloche a 160 estudiantes de Buenos Aires y Paraná (Soulmax)

“La apertura del turismo en la provincia de Río Negro a partir del 4 de diciembre disipó la incertidumbre del sector estudiantil. Desde el inicio de la pandemia, la elaboración, discusión y aprobación de los protocolos se volvió nuestra prioridad: hoy establecen en detalle las ocupaciones y modos de organización en cada ámbito, la parte sanitaria y los recaudos de limpieza y desinfección, entre otros ítems, que el personal de los servicios de turismo estudiantil debe cumplir”, explicó Alfaro.

Es importante aclarar que, si bien la actividad turística está habilitada, Bariloche se encuentra entre las localidades con transmisión comunitaria del nuevo coronavirus y permanece en Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) hasta el 20 de diciembre, aunque con varias aperturas y horario tope de circulación hasta las 24. La provincia de Río Negro no exige sacar el Certificado de Verano, pero sí es obligatorio tramitar el permiso de “Circulación RN” a través del sitio web o la app, requisito que cumplieron todos los estudiantes que viajaron.

Las agencias de turismo estudiantil tienen que tener cobertura médica completa y los chicos deben llenar una declaración jurada en la que detallan que no presentan síntomas compatibles con COVID-19. En los grupos no viajan estudiantes que estén comprendidos dentro de algún grupo de riesgo. El gobierno rionegrino también dispuso que el test negativo de COVID-19 no es requisito para ingresar a la provincia; es opcional.

Viaje, hisopado y burbuja

A cada pasajero le toman la temperatura antes de subir al micro (Jungle)

Los protocolos aprobados por las autoridades sanitarias, municipales y provinciales establecen que el movimiento de los grupos de estudiantes se debe realizar bajo la modalidad “burbuja”: según definió el COE, el Comité de Operaciones de Emergencia de Bariloche -formado ante la emergencia sanitaria por coronavirus- los grupos que viajan en un mismo ómnibus se mueven como una unidad para el transporte turístico, actividades recreativas diurnas y servicios gastronómicos, no pudiéndose mezclar burbujas ni grupos estudiantiles.

De esa manera, sus integrantes se trasladan en todas las salidas respetando el uso del barbijo y el distanciamiento obligatorio con las personas ajenas al grupo. En este punto, las fuentes consultadas coinciden en que, en el estricto marco de la burbuja, los chicos pueden interactuar sin el uso de barbijos.

Los 160 estudiantes del contingente de Soulmax, más el personal que los acompaña en todo el viaje, se hicieron el hisopado antes de iniciar el viaje. Huidobro explicó a Infobae: “Cada pasajero entregó el resultado negativo del test y además hisopamos a 60 integrantes del personal hotelero, gastronómico, de entretenimientos y coordinadores. En total 220 personas, de las cuales 5 dieron positivo, entre estudiantes y personal de Buenos Aires y de Bariloche, y no pudieron viajar. Nuestro contingente tiene el formato 100% burbuja, con cobertura médica contra COVID-19 y dos médicos en el complejo hotelero donde están alojados, propiedad de la empresa, ubicado en la base del Cerro Catedral. Y el personal se queda en el lugar durante toda la semana”.

Excursión en catamarán a Puerto Blest, un pequeño puerto ubicado sobre el Lago Nahuel Huapi (Soulmax)

Los estudiantes de Misiones viajaron en dos micros: “35 chicos en uno y 42 en el otro, como indica el protocolo con un aforo de ocupación del 80% de su capacidad total. Viajan los mismos choferes, ida y vuelta. Cada estudiante cuenta con cobertura médica COVID-19 y tiene su ficha médica digital en la que se informa que no registró síntomas en los últimos días”, detalló Berchot. Y agregó: “En las paradas que se hicieron durante el recorrido, los chicos cumplieron los protocolos correspondientes: uso del barbijo, distancia social, alcohol en gel y también usamos la pistola infrarroja para tomar la temperatura”.

Burlon y Alfaro informaron que los protocolos estipulan la preparación de uno o dos hoteles de la ciudad destinados especialmente para aislar preventivamente a posibles contagiados. En el caso del complejo hotelero utilizado por Soulmax, ya se dispuso la utilización de uno de los hoteles del lugar para ese fin.

El hotel y las comidas

Los 160 estudiantes del contingente de Soulmax, más el personal que los acompaña en todo el viaje, se hicieron el hisopado antes de iniciar el viaje (Soulmax)

En los hoteles los protocolos establecen que los grupos fuera de sus burbujas no pueden compartir lugares comunes como recepción, pasillos, ascensores y comedores. La ocupación permitida en las instalaciones gastronómicas es del 50%.

Los grupos de Misiones están alojados en hoteles ubicados en el centro de la ciudad con capacidad para 400 personas y que ahora están ocupados en apenas un 20%. “En las comidas no se utiliza el sistema de buffet, todo ya está preparado y servido en platos. Y todo el personal extrema las medidas de sanitización y prevención”, apuntó Berchot.

“En el complejo de Cerro Catedral -describió Huidobro-, cada hotel tiene su propio restaurante comedor. Tanto en el desayuno como en el resto de las comidas, los chicos se levantan a buscar su plato servido y su bebida individual y cerrada. Todo el personal que los asiste están con barbijo y a distancia.

Excursiones y boliches

Los protocolos aprobados por las autoridades sanitarias, municipales y provinciales establecen que el movimiento de los grupos de estudiantes se debe realizar bajo la modalidad “burbuja” (Soulmax)

Estos primeros viajes de egresados están especialmente adaptados para actividades de verano, con una variada actividad durante el día. Entre las excursiones se encuentran el paseo de Circuito Chico, una de las tradicionales de Bariloche, el paseo en catamarán a la Isla Victoria, a Puerto Blest, un pequeño puerto ubicado sobre el Lago Nahuel Huapi, los ascensos al Cerro Catedral y actividades como rafting, circuitos de cuatriciclo o experimentar con la tirolesa del Cerro Otto.

“El lunes los chicos pudieron avistar el eclipse de Sol en uno de los ascensos del Cerro Catedral. Fue un plus que disfrutaron mucho”, contó Huidobro. En tanto, los chicos de Misiones subieron al Cerro López donde pudieron contemplar un manchón de nieve que en esta época del año aún se conserva.

¿Qué pasa con los boliches, que tanto esperan los estudiantes en este viaje? Las experiencias de prueba en el caso de los chicos que viajaron por Soulmax incluyeron distintas modalidades de fiestas al aire libre como fogones canto bar o cenas con velas con vista al cerro, actividades que se extienden sólo hasta las 23, por las restricciones del ASPO.

Un grupo de 35 egresados en Cerebro, famoso boliche de Bariloche

Los chicos de Misiones también bailaron hasta las 23 en la tradicional discoteca Cerebro que tiene capacidad para más de 2.000 personas. Estuvieron ellos solos. Según los protocolos, en los boliches no pueden ingresar más de 250 personas, entre el 15% y el 20% de la capacidad del lugar. El horario de ingreso de los grupos se dispondrá en forma escalonada para evitar aglomeraciones y el tiempo máximo de permanencia en el establecimiento será de dos horas y media. Se utilizará un sistema de pulseras que acrediten identidad y un número único de identificación para cada pasajero.

Los coordinadores de las agencias, que viajaron a Bariloche para acompañar especialmente a los flamantes contingentes, coinciden en que la vuelta de los viajes de egresados el protagonista es el día y no la noche.

Monitoreo y lugares de aislamiento

Burlon y Alfaro respondieron que el arribo de los grupos no será inmediato debido a que cada empresa está en pleno proceso de reprogramación (Soulmax)

En diálogo con Infobae, Burlon, secretario de Turismo de Bariloche, precisó que la prueba piloto del turismo estudiantil está siendo monitoreada en conjunto con el COE y que en base a sus resultados se analizarán posibles ajustes.

Repasó los datos del ingreso del fin de semana largo del 8 de diciembre: “11.500 pasajeros según el registro de la app de Río Negro, se movieron en la modalidad burbuja y no tuvimos ningún caso de turistas contagiados”, aseguró.

“En la ciudad -agregó Burlon- estamos intensificando las acciones de promoción y prevención en la vía pública con cartelería y acciones de los llamados preventores, encargados de repartir folletos a turistas y barilochenses para recordar las medidas de cuidado”.

¿Cuándo llegarán los próximos grupos de estudiantes? Burlon y Alfaro respondieron que el arribo de los grupos no será inmediato debido a que cada empresa está en pleno proceso de reprogramación y estiman que durante lo que resta de diciembre serán graduales y progresivos hasta los primeros meses de 2021.

En cuanto a la reprogramación, cabe recordar que las empresas están en pleno proceso acordando con los padres de los estudiantes, quienes deberán decidir si se bajan del viaje y recuperan el 75% del dinero abonado en dos cuotas consecutivas o se suman a la reprogramación que debe hacerse en un plazo de 12 meses posteriores a la fecha del levantamiento de las restricciones.

