La moda de lo espontáneo: cómo la noche porteña inspiró a Jessica Trosman

Jessica Trosman, reconocida y exitosa diseñadora de moda argentina, creó una prenda inspirada en la noche y en una botella de la marca de origen sueco.

"Las mejores noches suceden de forma espontánea", dijo la experta diseñadora a iInfobae, en una tarde soleada en su fábrica ubicada en Villa Crespo alejada de los shoppings y las típicas zonas de locales de moda.

En su último trabajo, creó una pieza que personifica las diferentes direcciones que puede tener una salida y que sin duda, las mejores son las que no se organizan, según la talentosa diseñadora.

Jessica Trosman, junto a la prenda que creó

– ¿Cuál fue el proceso creativo que pasaste con esta prenda?

-En el proceso creativo de la prenda, inspirada en una botella fragmentada, con un azul eléctrico y bajo el lema "The best nights happens out of the blue" – se creó una pieza única, inspirada en formas geométricas con diferentes formas y tamaños, casi como una gema que represente también las diferentes facetas de la persona.

Jessica Trosman, es dueña de la reconocida marca JT

-¿Creés que a partir de las diferentes facetas que tiene una persona su gusto cambia?

-Creo que las personas por más de que tengan diferentes facetas siempre van a tener el mismo gusto. Lo que te dirige a la compra es el gusto, y siempre es el mismo, casi como la esencia.

-¿Tenés alguna faceta tuya que prefieras más?

-Soy bastante monofacética, no me gusta cambiar. Me gusta levantarme a la misma hora, hacer las mismas cosas, me gusta la constancia y la continuidad. Cuando me cambiás un poco de lugar me molesta. No parezco así, pero soy bastante de acomodarme en una situación.

-¿Cuál fue la inspiración que te llevó a realizar esta prenda?

-Partí de la idea que la cantidad de sucesos que pueden pasar en una sola salida y son muchos, y así lograr algo único que pueda representar eso. No fue un diseño al azar, fue especialmente hecho para lograr llevar a la realidad las diferentes situaciones que puede tener una sola noche. Es más que una pieza colgada, se pensó a la perfección cada detalle.

“No creo en las tendencias, una prenda mía nunca pasa de moda”, afirmó

– ¿ Qué persona entra en tu local?

-Una persona segura, jugada, a la que no le gusta pasar desapercibida, con personalidad fuerte, moderna y por sobre todo la que no tiene prejuicios a la hora de vestirse. Me pasa con las clientas que también construyo una especie de relación y a algunas les muestro de antemano lo que va a venir, ya que me interesa su opinión.

– ¿Creés en las tendencias?

-No, no creo. Mi marca no tiene que ver lo tendencioso. Mis diseños cuentan una historia y nunca pasan de moda porque perduran en el tiempo, pueden pasar 20 años que las prendas van a seguir usándose, por eso no creo en las tendencias.

-¿Que es lo que más te gusta de este proyecto JT?

-Estamos hace un par de años, es el proyecto más maduro que hice en mi vida, también hay un bar y un laboratorio textil que está en el fondo y lo lindo de cada vez que viene una clienta es que nos puede ver diseñar. Es lo que quisimos ofrecerle a la gente, una experiencia totalmente diferente a lo que sucede en los shoppings.

El local de Jessica en pleno barrio de Villa Crespo ( Blog Dolores Fancy)

-¿Qué ropa encuentra la gente en JT?

-Es ropa de diseño, que se puede seriar pero no a los volúmenes que quizás otras marcas lo hacen. Somos una marca chica, nos gusta que la gente que nos compra no tenga tantas similitudes y no nos gusta que las personas se vean y piensen que todas tienen lo mismo.

-¿En qué diseño creés?

-En el diseño genuino, y que se diferencia de lo tendencioso. Afuera te compran más, es al revés que acá. Nosotros vamos dos veces al año a París y es increíble ver que lo tendencioso no te lleva a ningún lado.

-¿Como definirías tu alianza con Absolut?

-Somos dos marcas que apuntamos a diseñar productos que sean no solamente lindos, sino de buena calidad, muy ligados al diseño, en eso nos entendemos bien. La alianza nos encantó porque no solamente es una pieza colgada en un evento, sino que lo continuamos y ahora estamos haciendo un buzo de piezas únicas, especial que se le dará a las celebrities. Nos une la innovación y la calidad.

Su marca JT es su proyecto más fuerte, dentro de un "nicho muy chico" como dice Jessica, pero con una mirada internacional que la sigue posicionando hoy como una de las diseñadoras más fuertes y reconocidas de Argentina.

