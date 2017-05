– Sé que soy una personas con la que muchos se identifican, recibo muchas solicitudes de asesoramiento. Creo que tratan de seguir mi actitud frenética, sin tapujos y un constante trabajador. Me gusta que la gente se inspire en mi, es una halago. No se si influencer, porque no me gusta esa palabra, hoy muchos se lo adjudican pero lleva mucho más serlo.