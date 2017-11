El dirigente aseguró que el punto inicial fue "no rendirse y no sucumbir" ante el embate de violencia: "Ese tiene que ser el punto de partida. Como dirigencia política y empresarial, como organizaciones sociales, como sociedad, no nos rendimos, no aceptamos que esa violencia nos derrotara. De allí viene la 'fórmula' que creo que logró la transformación de Medellín, que es varios buenos gobiernos sucesivos sintonizados. Eso en el transcurso de dos décadas poco a poco fue derrotando la violencia y fue aclimatando las circunstancias para que la ciudad fuera lo que es hoy", apuntó el ex mandatario.