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4 hábitos avalados por expertos que ayudan a potenciar la oxitocina, la hormona del amor

La ciencia estudia cómo las relaciones de confianza influyen en esta sustancia y su relación con la salud, aunque todavía existen límites claros en la investigación sobre longevidad

Ilustración en acuarela de una mujer inclinada frente a un niño sentado en la mesada de una cocina con estantes y ventanas.
La conexión social contribuye al bienestar emocional a lo largo de la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los gestos cotidianos de cercanía pueden contribuir al bienestar emocional, pero la oxitocina (conocida popularmente como la hormona del amor) no es una fórmula para rejuvenecer ni sustituye la atención médica.

La investigación disponible vincula las relaciones sociales y el contacto consentido con indicadores de salud. Aunque todavía no demuestra que elevar esta hormona reduzca la edad biológica en personas.

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Infografía con una ilustración de una pareja, el dato de una de cada seis personas con soledad en el mundo e iconos sobre hábitos cotidianos.
La oxitocina no demuestra por sí sola un efecto rejuvenecedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la conexión social un componente de la salud. Su informe de 2025 señala que la soledad afecta a una de cada seis personas en el mundo. Y asocia los vínculos sociales sólidos con mejor salud y menor riesgo de muerte prematura.

En ese marco, incorporar espacios de cercanía puede ser una práctica de cuidado, siempre que respete los límites y preferencias de cada persona.

1. El contacto físico consentido se asocia con menos dolor y ansiedad

Un hombre y una mujer de cabello canoso se abrazan sentados en un sofá dentro de una habitación iluminada.
El contacto físico consentido puede reducir la ansiedad y algunas molestias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un abrazo, tomarse de la mano o recibir un masaje son formas de contacto que pueden favorecer la sensación de seguridad y cercanía. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Nature Human Behaviour reunió 137 estudios y 12.966 participantes.

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Sus resultados asociaron las intervenciones de contacto con reducciones de dolor, síntomas depresivos y ansiedad en adultos. Con la advertencia de que los diseños de los estudios impiden aislar todos los factores que intervienen.

Un hombre de cabello castaño corto y barba abraza a un niño de ojos cerrados. Ambos están sentados en un banco de madera con un fondo de árboles y luz dorada del atardecer.
La soledad afecta a una de cada seis personas en el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia pareció más relevante que prolongar cada encuentro. El análisis no halló que una mayor duración del contacto mejorara de forma consistente los resultados en adultos. Para que sea una práctica saludable, el consentimiento es indispensable. La cercanía física debe ser bienvenida y puede expresarse de maneras diferentes según el vínculo, la cultura y las circunstancias.

La nutricionista especializada en longevidad Beatriz Larrea, citada por Vogue, plantea que los momentos de conexión deliberados pueden integrarse en la rutina del mismo modo que otras prácticas de autocuidado. La evidencia no permite convertir esa idea en una promesa contra el envejecimiento, pero sí respalda la importancia de sostener relaciones cuidadas.

2. Una conversación sin pantallas favorece la presencia compartida

Un hombre y una mujer sentados en una barra de madera conversan con un camarero junto a tazas de café y vasos de agua.
Las conversaciones sin pantallas favorecen la presencia y la escucha mutua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reservar un momento para hablar cara a cara, escuchar y compartir una comida sin interrupciones digitales puede reforzar los lazos cotidianos. La OMS incluye entre las acciones individuales para disminuir el aislamiento el hecho de contactar a un amigo, saludar a un vecino o estar plenamente presente durante una conversación.

La calidad del intercambio importa tanto como su cantidad. No hace falta convertir cada charla en una intervención de salud. Se trata de habilitar espacios en los que las personas puedan sentirse acompañadas. Quienes atraviesan soledad persistente, ansiedad o depresión pueden requerir además apoyo profesional y redes comunitarias.

3. Convivir y jugar con animales puede aportar compañía

Un adolescente con sudadera gris se sienta en una alfombra y acaricia a un perro Border Collie blanco y negro sobre sus piernas, en una sala con sofá, estantería y plantas.
La convivencia con animales aporta compañía a muchas personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo con un animal de compañía también forma parte de la experiencia de conexión para muchas personas. La psicóloga especializada en intervención asistida con perros Mireia Bosch Falgueras, citada por el medio, señaló que la interacción con perros puede asociarse con mayor bienestar emocional y menor sensación de soledad.

Ese efecto no convierte la convivencia con animales en un tratamiento ni implica que sea adecuada para todos los hogares. Los cuidados, tiempo disponible y condiciones de cada persona y de cada animal deben estar en el centro de la decisión.

4. Bailar, reír y compartir actividades fortalecen los vínculos

(Imagen ilustrativa Infobae)
Bailar y reír con otras personas fortalece las relaciones sociales. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades grupales, desde bailar hasta reír con amistades o participar en una propuesta comunitaria, ofrecen ocasiones para encontrarse. El informe de la OMS recomienda respuestas que van desde acciones personales hasta políticas públicas y espacios comunitarios, porque la conexión social no depende únicamente de la voluntad individual.

El bioquímico Carlos López-Otín, citado en el artículo de Vogue, advierte sobre el peso de la toxicidad en las relaciones humanas para el bienestar emocional.

Elegir entornos respetuosos y distanciarse de dinámicas dañinas forma parte de cuidar esos vínculos. La cercanía que resulta protectora es la que se construye con confianza, reciprocidad y ausencia de coerción.

Vista aérea de un gran grupo de hombres y mujeres corriendo en un sendero de tierra en un parque, con un puente de piedra sobre un arroyo y edificios urbanos al fondo.
La cercanía saludable requiere confianza, reciprocidad y ausencia de coerción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación sobre oxitocina y longevidad continúa en desarrollo. Los resultados en animales no pueden trasladarse de forma automática a seres humanos.

Por eso, los hábitos de conexión conviene entenderlos como apoyos posibles para el bienestar diario, junto con descanso, actividad física, atención sanitaria y acompañamiento psicológico cuando sea necesario.

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