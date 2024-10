Ni lavandina ni vinagre: cómo limpiar las juntas negras del piso

Su fórmula H2O2 otorga propiedades oxidantes que van más allá de su uso curativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua oxigenada es un aliado multifuncional en el hogar. Más allá de su uso curativo, esta solución incolora puede actuar como desodorante natural, agente blanqueador y desinfectante poderoso. A nivel molecular, su fórmula química H2O2 revela un átomo extra de oxígeno que le brinda propiedades oxidantes únicas en comparación con el agua normal.

En concentraciones moderadas, el agua oxigenada es ideal para desinfectar heridas menores y cortes. La industria también aprovecha su poder blanqueador en papeles y textiles. Sin embargo, las concentraciones elevadas requieren manejo cuidadoso debido a su potencial corrosivo y oxidante.

Afortunadamente, en dosis bajas, este versátil compuesto es seguro para múltiples usos domésticos. Desde eliminar olores hasta blanquear y desinfectar superficies, el agua oxigenada es un tesoro en el botiquín casero que va más allá de lo meramente curativo.

En dosis bajas, es segura para desinfectar heridas y blanquear textiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El truco para limpiar las juntas del piso y paredes

El agua oxigenada es una excelente y efectiva opción para limpiar las juntas del piso y paredes. Es importante aplicarla directamente sobre las juntas y asegurarse de cubrir bien todas las áreas afectadas por la suciedad y el moho. Una vez aplicada, se debe dejar actuar durante unos 10 a 15 minutos, tiempo en el cual su acción efervescente trabajará en profundidad para descomponer la suciedad adherida.

Transcurrido este tiempo, se deben frotar las juntas con un cepillo de cerdas suaves, y hacer movimientos circulares. Este proceso ayudará a aflojar cualquier residuo persistente y a eliminar las manchas de manera más efectiva.

Cómo actúa el agua oxigenada para sacar manchas

Su acción efervescente y oxidante penetra en la suciedad y la descompone, lo que facilita su remoción. Para llevar a cabo esta tarea, se recomienda utilizar una solución al 3%, que suele ser suficiente para la mayoría de los casos.

Utiliza una concentración al 3% para obtener mejores resultados en la limpieza de juntas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ventajas de utilizar el agua oxigenada como agente de limpieza es que no es contaminante, por lo tanto no daña el medio ambiente, y su uso no afecta a bebés ni a mascotas.

Qué otras superficies puedo limpiar con agua oxigenada

El agua oxigenada es una aliada indispensable en el cuidado de la ropa. Sus propiedades únicas la convierten en un poderoso desmanchador y blanqueador natural. Al añadir una taza de agua oxigenada al ciclo de lavado, sus moléculas liberan oxígeno en un proceso llamado oxidación.

Este activo descompone las manchas orgánicas como sangre, vino o sudor; las elimina sin dañar las fibras textiles. Para manchas rebeldes, se recomienda rociar directamente agua oxigenada sobre ellas antes del lavado.

Descompone manchas orgánicas en la ropa sin dañar las fibras textiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de su poder desmanchador, el agua oxigenada posee propiedades desinfectantes. Al oxidar las manchas, también elimina bacterias y virus presentes en la ropa, contribuyendo a una higiene superior.

Para zonas como el baño, el agua oxigenada es una excelente opción para limpiar y desinfectar. Basta con aplicarla directamente sobre las superficies y que actúe durante al menos 10 minutos, luego hay que pasar un cepillo. Para potenciar sus efectos, se puede combinar con bicarbonato de sodio.