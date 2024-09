Las 25 fotos más impresionantes de la Vía Láctea capturadas en 2024

Fotografiar la Vía Láctea no es solo capturar una imagen, es representar una parte fundamental del cosmos con detalles y claridad excepcionales

La Vía Láctea es una vasta extensión de estrellas, planetas, gas y polvo que se extiende a través del cielo nocturno en una majestuosa banda luminosa. Fotografiarla es capturar no solo una imagen, sino la esencia de una parte fundamental del cosmos. Esto requiere una combinación de técnica fotográfica avanzada, paciencia y un profundo sentido de admiración por la vastedad del universo.

Para obtener las mejores tomas es esencial elegir ubicaciones que ofrezcan cielos despejados y mínimos niveles de contaminación lumínica. Los lugares ideales suelen encontrarse en zonas alejadas de las luces urbanas, en terrenos elevados o en áreas protegidas. De esta manera, se logra tener una visión clara y sin obstrucciones del firmamento, lo que hace posible capturar la espectacularidad de la galaxia con mayor claridad y detalle.

El sitio de fotografía y viajes “Capture the Atlas” publicó la 7ma edición de su galería “Milky Way Photographer of the Year”, que comprende las 25 mejores imágenes de la Vía Láctea realizadas por fotógrafos de todos los rincones del mundo.

1. “Lupine Dreams” - Brandt Ryder

En mayo de 2023, una superfloración en California fue acompañada por cielos oscuros, lo que creó condiciones ideales para fotografiar la Vía Láctea (Brandt Ryder / Capture the Atlas)

En mayo de 2023, los lupinos en las colinas de Lone Pine, California, se encontraban en su máximo esplendor, un fenómeno que estuvo acompañado de los notorios cielos oscuros de la región. La humedad récord que trajo un río atmosférico en el invierno de ese año generó una de las superfloraciones más impresionantes registradas en el estado.

En esa ocasión, un fotógrafo buscaba capturar la esencia de un paisaje único: un vasto campo de flores violetas, rodeado por la Sierra Nevada y la Vía Láctea imponente sobre ellas. La variedad de colores del cielo nocturno le brindan el carácter especial a la imagen.

2. “Blue Lagoon Under the Stars” – Yuri Beletsky

El desierto de Atacama, en Chile, es uno de los mejores sitios del mundo para observar la Vía Láctea debido a su baja contaminación lumínica (Yuri Beletsky / Capture the Atlas)

El desierto de Atacama, en Chile, es un sitio conocido por ser ideal para observar el cielo nocturno.

En especial esta imagen muestra una hermosa laguna de un azul cristalino en la cual se reflejan las estrellas que conforman la Vía Láctea. Se muestra como un oasis cósmico en medio del árido paisaje.

3. “A Clear Welcome” – Francesco Dall’Olmo

El monte Fitz Roy en Patagonia, enmarcado por la Vía Láctea, es un icono natural donde el cielo y la tierra parecen fusionarse en una sola imagen (Francesco Dall'Olmo / Capture the Atlas)

El clima se prestó para que el fotógrafo pueda capturar una imagen del emblemático monte Fitz Roy con la galaxia que lo enmarca.

La Laguna de los Tres por debajo funciona como un enorme espejo en el que se posa el entorno circundante.

4. “Atmospheric fireworks” – Julien Looten

En la Dordoña, Francia, se capturó un fenómeno de quimioluminiscencia junto con la galaxia (Julien Looten / Capture the Atlas)

Un castillo medieval francés de Dordoña fue el centro de esta fotografía que expone un amplio recorte de la galaxia.

Además del impresionante cielo estrellado, se observó un fenómeno natural de quimioluminiscencia, causado por una reacción química en la atmósfera, que emitía un tenue resplandor similar a nubes de múltiples colores y tonalidades.

5. “Bluff Hut” – Rachel Roberts

En Nueva Zelanda, una cabaña aislada en el Valle del río Mungo ofrece un escenario ideal para capturar la Vía Láctea en un cielo oscuro y despejado (Rachel Roberts / Capture the Atlas)

Uno de los lugares más oscuros de todo el mundo hizo posible esta imagen.

A la pequeña cabaña situada en las montañas del Valle del río Mungo en Nueva Zelanda solo se puede acceder a pie o mediante un viaje en helicóptero.

6. “Desert Bloom” – Marcin Zajac

Las formaciones rocosas de Goblin Valley, Utah, ofrecen un paisaje único, donde las flores y el cielo nocturno crean una escena visual asombrosa (Marcin Zajac / Capture the Atlas)

El Parque Estatal Goblin Valley, situado en el sureste de Utah, es un fascinante paisaje de formaciones rocosas únicas que evocan la imagen de criaturas míticas. Entre las maravillas de este parque se encuentran las Tres Hermanas, tres formaciones rocosas destacadas que se alzan como torres imponentes en medio del valle.

Estas estructuras naturales, moldeadas por la erosión a lo largo de millones de años, junto con los cielos despejados y las delicadas flores coloridas que cubren parte del suelo ofrecen un espectáculo visual impresionante para observar el firmamento.

7. “Caradhras – Milky way arch above Vrsic pass” - Matej Mlakar

En el paso de Vršič, Eslovenia, se capturó el último arco de la Vía Láctea de la temporada, con los picos nevados que brindan un fondo impresionante (Matej Mlakar / Capture the Atlas)

El Paso de Vršič, el más alto de Eslovenia y de los Alpes Julianos orientales, conecta la Alta Carniola con el valle de Trenta. Desde uno de sus picos, el Prednje Robičje de 1.941 metros de altura, se capturó la imagen.

El objetivo era fotografiar el último arco de la Vía Láctea de la temporada sobre los picos nevados, que le brindan una dimensión extra al panorama.

8. “Blooming Bottle Tree” – Rositsa Dimitrova

La isla de Socotra, en Yemen, es conocida por su baja contaminación lumínica, lo que permite una observación excepcional de la galaxia (Rositsa Dimitrova / Capture the Atlas)

La isla de Socotra, ubicada en el océano Índico, es un verdadero tesoro natural con una biodiversidad única que la distingue de cualquier otro lugar en el mundo. Debido a su ubicación remota y baja contaminación lumínica, es un lugar privilegiado para la observación del cielo nocturno.

La posibilidad de ver la Vía Láctea en todo su esplendor es alta, ya que la isla ofrece condiciones ideales para la astronomía amateur y profesional. En términos de la escala de Bortle, que mide la calidad del cielo nocturno para la observación astronómica, Socotra se clasifica generalmente como un nivel 1, lo que indica un cielo extremadamente oscuro, libre de la influencia de la luz artificial y con una visibilidad excepcional de las estrellas y otros objetos celestes.

9. “Mungo Dreamtime” – John Rutter

El Parque Nacional Mungo, en Australia, ofrece cielos despejados y un paisaje que evoca otros mundos (John Rutter / Capture the Atlas)

El Parque Nacional Mungo, situado en el suroeste de Nueva Gales del Sur en Australia, es un paisaje de desierto fascinante y de gran importancia arqueológica. Alberga formaciones geológicas únicas, como las “Formaciones de Lunette”, que evocan un entorno similar al de Marte.

Su ubicación aislada lo convierten en un excelente lugar para la observación de la Vía Láctea. La combinación de su terreno árido y sus cielos despejados proporciona un entorno ideal para los entusiastas de la astronomía, y la sensación de estar en otro mundo solo intensifica la experiencia de observar el cosmos desde este remoto rincón del mundo.

10. “The vanity of life” – Mihail Minkov

El desierto de Wadi Rum, en Jordania, posee formaciones rocosas imponentes que enmarcan al cielo nocturno (Mihail Minkov / Capture the Atlas)

El vasto y espectacular paisaje desértico de Wadi Rum, en Jordania, es conocido por sus imponentes formaciones rocosas y su terreno árido y rojizo. Alberga enormes monolitos y cañones, que crean un ambiente dramático que parece sacado de otro planeta.

Entre dos de las grandes rocas que enmarcan el desierto, el fotógrafo capturó un contraste entre el oscuro cielo estrellado y las majestuosas formaciones rocosas.

11. “Starry Hoodoo Wonderland” – Stephanie Thi

La claridad atmosférica en Kanab, Utah, permite capturar la Vía Láctea con gran detalle (Stephanie Thi / Capture the Atlas)

Kanab en el estado de Utah ofrece un telón de fondo ideal para la observación de la Vía Láctea. La hora azul, el breve período justo antes del amanecer o después del atardecer, proporciona una luz suave y mágica que realza la belleza del cielo estrellado.

Allí la claridad atmosférica permiten que la Vía Láctea se muestre con gran detalle durante este tiempo. Además, ofrece la oportunidad de capturar imágenes espectaculares, con el brillo tenue del crepúsculo que enmarca el cielo estrellado.

12. “The Celestial Symphony Above a High Desert Lagoon” – Kerry-Ann Lecky Hepburn

El desierto de Atacama, en Chile, ofrece cielos despejados y altitudes elevadas que permiten capturar la galaxia con una claridad excepcional (Kerry-Ann Lecky Hepburn / Capture the Atlas)

El desierto de Atacama con una altitud que supera los 4000 metros en algunas áreas y su baja contaminación lumínica se combinan en el escenario perfecto para la observación astronómica. En este entorno desolado y despejado, la atmósfera delgada y pura ofrece una visibilidad excepcional de la Vía Láctea.

Sobre una de las lagunas del desierto, un equipo de fotógrafos iluminó el cuerpo de agua con una linterna para lograr una suave reflexión, que resultó en un efecto visual impactante.

13. “Starlight Therapy” – Kavan Chay

El Parque Nacional Aoraki/Monte Cook, en Nueva Zelanda, es un destino perfecto para observar la Vía Láctea gracias a su altitud (Kavan Chay / Capture the Atlas)

Este parque es un destino de ensueño para los amantes de la naturaleza y la astronomía. Dominado por el majestuoso Monte Cook, el pico más alto del país, presenta un paisaje alpino impresionante con glaciares, lagos cristalinos y valles profundos.

Acampar allí permite sumergirse en un entorno natural y disfrutar de noches bajo las estrellas, que es lo que hizo el fotógrafo. Durante la madrugada, el cielo despejado revela un espectáculo celestial de gran belleza, donde la Vía Láctea brilla intensamente sobre las montañas.

14. “Road to Winter Paradise” – Andrea Curzi

El paso Giau, en Italia, ofrece un telón de fondo invernal perfecto para fotografiar la Vía Láctea sobre paisajes montañosos cubiertos de nieve (Andrea Curzi / Capture the Atlas)

El Passo Giau es un paso montañoso de espectacular belleza que brinda vistas panorámicas impresionantes durante todo el año. En invierno, se transforma en un paisaje de cuento de hadas, con montañas nevadas y un entorno inmaculadamente blanco que contrasta con el oscuro cielo.

Los picos blancos conforman un fondo dramático y encantador para fotos nocturnas, con la luz estelar que se refleja en el paisaje. Es una escena que combina la serenidad invernal con la espectaculidad del cosmos.

15. “Tombolo Milky Way” – Marc Rassel

El Lago Superior con cielos despejados ofrece reflejos impresionantes de la galaxia en sus tranquilas aguas (Marc Rassel / Capture the Atlas)

El Lago Superior, el mayor de los Grandes Lagos de América del Norte, se extiende a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Durante los raros períodos de cielos despejados en la región, este gran cuerpo de agua de aguas tranquilas se convierte en un lugar excepcional para capturar imágenes de la galaxia.

16. “The Tajinaste” – Maximilian Höfling

El mirador El Tabonal Negro a más de 2000 metros de altura, es ideal para capturar la Vía Láctea sin contaminación lumínica (Maximilian Höfling / Capture the Atlas)

A más de 2000 metros de altura, el Mirador El Tabonal Negro en Tenerife ofrece una vista espectacular del paisaje árido.

La altitud permite que las nubes bajas a actúen como un manto natural que bloquea las luces de las ciudades, lo que crea un cielo nocturno despejado y libre de contaminación lumínica. Este fenómeno mejora la visibilidad de la Vía Láctea, que se despliega sobre el horizonte estrellado.

17. “Rainbow Valley” – Baillie Farley

La Reserva de Conservación Rainbow Valley, en Australia, ofrece cielos despejados que revelan la Vía Láctea en contraste con un paisaje colorido (Baillie Farley / Capture the Atlas)

La Reserva de Conservación Rainbow Valley es un deslumbrante destino conocido por sus impactantes formaciones rocosas y su paisaje desértico único. Su nombre se debe a la arenisca de colores que parecen un arcoíris en la tierra

Durante la noche, se convierte en un observatorio del cosmos. La baja contaminación lumínica y el aire seco del desierto, junto con el cielo despejado, muestran a la extensa galaxia con una visibilidad clara de sus detalles y colores.

18. “The Lions Den” – Lorenzo Ranieri Tenti

El desierto de Atacama, en Chile, es hogar de especies adaptadas a condiciones extremas, y ofrece un cielo perfecto para capturar la Vía Láctea (Lorenzo Ranieri Tenti / Capture the Atlas)

A pesar de su extrema sequedad, el desierto de Atacama alberga una sorprendente variedad de flora y fauna adaptadas a las condiciones extremas. Se pueden observar especies de plantas y aves que encontraron su nicho en este entorno hostil.

Realizar una fotografía de la Vía Láctea en esta región, que es una reserva de pumas, es una experiencia única de conexión entre el espacio exterior y la vida terrestre.

19. “Lightning Lake” – Tom Rae

La banda de la Vía Láctea creó un efecto visual similar a un rayo que golpea al Monte Cook (Tom Rae / Capture the Atlas)

Capturar la Vía Láctea sobre el fondo dramático de las montañas nevadas y el tranquilo lago del Parque Nacional del Monte Cook crea una imagen verdaderamente fantástica.

El cielo estrellado se refleja en el paisaje alpino, y se asemeja a un rayo que golpea al imponente pico.

20. “Mother Juniper” – Benjamin Barakat

En el punto más alto de Omar se encuentra el antiguo árbol que protagonizó esta intrigante imagen (Benjamin Barakat / Capture the Atlas)

Jebel Shams, el punto más alto de Omán, se erige majestuosamente en las montañas Hajar. Este entorno árido y escarpado en la noche presenta un escenario para apreciar la belleza cósmica.

El fotógrafo logró capturar la galaxia junto a un antiguo árbol de ramas extensas que se alzan hacia el cielo estrellado y sus grandes raíces que parecen conectarse con la tierra ancestral.

21. “Saoseo” – Alexander Forst

Las nubes que rodean las montañas dejaron entrever la majestuosidad de la galaxia en el cielo (Alexander Forst / Capture the Atlas)

Este rincón de Suiza ofrece un entorno idílico de montañas cubiertas de nieve, lagos cristalinos y un aire fresco y puro.

Durante las noches despejadas en Graubünden, el clima frío y las nubes bajas que a menudo se asoman por las montañas pueden añadir un elemento dramático al paisaje nocturno que protagoniza la Vía Láctea.

22. “Multicolored up and down!” – Cari Letelier

En el Valle del Arcoíris los colores vibrantes del cielo se unen con los del suelo en un espectáculo de tonalidades increíble (Cari Letelier / Capture the Atlas)

El Valle del Arcoíris en Chile es un lugar fascinante conocido por sus impactantes formaciones geológicas de tonalidades variadas, con rocas y minerales que crean un espectáculo de colores en la tierra, desde rojos intensos hasta verdes y violetas.

El resplandor atmosférico añadido por la luz estelar puede realzar aún más los colores del paisaje, lo que crea un contraste espectacular entre la galaxia y el entorno árido.

23. “The Kingdom of Perun” – Tervel Kutsev

El pico Vihren se posa en el centro de la imagen y es rodeado por la vasta galaxia que lo enmarca (Tervel Kutsev / Capture the Atlas)

En el corazón de la cadena montañosa Pirin en Bulgaria se encuentra el pico Vihren, con casi 3000 metros de altura, que se erige como el punto más alto y dominante de la región.

Se logró fotografiar la Vía Láctea con el pico Vihren como el foco central, donde el resplandor de las estrellas se despliega sobre el impresionante telón de fondo montañoso. Esta combinación de alturas y las estrellas crea una escena sublime, en la que la grandeza del cosmos se fusiona con la majestuosidad del paisaje alpino búlgaro.

24. “Milky Way at Morning Glory Pool” – Jerry Zhang

La fuente Morning Glory en Yellowstone refleja la Vía Láctea en sus aguas coloridas, y crea una imagen mágica en el paisaje natural del parque (Jerry Zhang / Capture the Atlas)

El Parque Nacional Yellowstone posee una geografía que incluye géiseres, fuentes termales y paisajes montañosos majestuosos. Entre sus tesoros naturales se encuentra la fuente Morning Glory, conocida por sus aguas de colores vibrantes y su forma distintiva en espiral.

En esta fotografía se observa la galaxia reflejada en sus aguas tranquilas con un despliegue de tonalidades singular.

25. “Sand Path” – Hugo Valle

El desierto Blanco, en Egipto, es famoso por sus formaciones rocosas blancas, iluminadas por la luz de la Vía Láctea que crea imágenes impactantes (Hugo Valle / Capture the Atlas)

El Desierto Blanco en Egipto está conformado por formaciones rocosas blancas y caprichosas que emergen de un vasto terreno. Es famoso por sus pilares de piedra caliza esculpidos por la erosión que contrastan dramáticamente con el suelo árido y arena clara.

Las enormes rocas, iluminadas por la luz del brillo estelar, añaden una dimensión mágica a las imágenes nocturnas.