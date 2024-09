El emotivo homenaje de Ricky Sarkany a su hija: ”Hoy salió el sol, Sofi siempre está”

Ricky Sarkany Maximiliano Luna

Los jardines del Museo de Arte Español Enrique Larreta, con su característico estilo arquitectónico neocolonial, poseen caminos laberínticos de arbustos cuidadosamente podados, con flores coloridas y árboles de ensueño. En medio de este entorno natural, cada invitado ingresó por un camino señalizado por dos banners que daban la bienvenida, cada uno de ellos, con rayas blancas y rojas. Y un nombre escrito en azul: “Sofía”.

Con una suave brisa y el sol brillante, el astro que siempre Ricky Sarkany invoca a la hora de hablar de Sofía —“Hoy salió el sol, Sofi siempre está, suele decir”, se le escuchó decir-, el mágico entorno no podría haber sido mejor para presentar Libertá - Summer 25, la colección Primera-Verano, de Sofía Sarkany.

Ya desde el comienzo, al adentrarse en los jardines se notó un aura de alegría entre los presentes, algunos de ellos quienes, incluso, vestían prendas de la colección. Las conversaciones fluían entre cócteles refrescantes y comida, la cual se sirvió en una larga mesa repleta de flores amarillas.

El ambiente estaba colmado de emoción. Y de recuerdos. Este desfile significó el regreso de la marca fundada por Sofía Sarkany a las pasarelas de la BAFWEEK.

En un instante, los asistentes pasaron a tomar asiento alrededor de uno de los senderos marcados por exuberantes plantas a la espera de la presentación de las modelos. La música ambiental que sonaba se convirtió en silencio por unos segundos. Al comenzar otra pista: una canción animada que evocó al verano.

Las modelos comenzaron a pasearse a lo largo de los caminos del jardín, mientras los invitados observaban expectantes desde sus asientos.

Ricky Sarkany junto a Tuli Acosta

La pasarela se contorneaba alrededor de una fuente con el logo de la marca, que leía “Sofía” en grandes letras blancas, en la que flotaban pétalos amarillos.

Una pareja de modelos que lucían vestidos de tejido con transparencias abrió el desfile. Fueron seguidas por prendas combinables, entre las cuales destacaron los colores neutros, como el amarillo pastel, el blanco y el beige. Sin embargo, entre las suaves tonalidades resaltaban acentos de un rojo intenso y el estampado animal print, el cual fue uno de los hilos conductores principales.

El cabello de las modelos mostraba un “wet look”, caracterizado por una apariencia de pelo mojado que hace alusión a un estilo veraniego luego de un día de playa. Los gorros tejidos, las bandanas y las gorras deportivas con el logo de Sofía Sarkany adornaban los outfits.

Poco a poco los tonos neutros les dieron lugar a conjuntos en los que predominaban las rayas verdes y azules. Las telas livianas de las remeras, camisas con aberturas, pantalones oversize y vestidos se movían con la tenue brisa, creando looks frescos, ideales para los meses más calurosos del año.

Maximiliano Luna

“Es una colección bastante diurna. Está inspirada en los clubes de playa italianos, nos transportan a ese lugar. Tenemos estampas de rayas que van bien juntas, por más de que no sean las mismas rayas. Se usa mucho esta combinación. Venimos de usar el tejido en conjuntos, y ahora también estamos usando el conjunto, pero en distintas cosas como leopardo con rayas, que de pronto es un lookazo”, contó a Infobae Josefina Sarkany, quien estuvo involucrada en la organización del desfile junto a su hermana Clara.

Tonos terrosos se abrieron paso en forma de camperas bomber, bikinis y shorts combinados entre sí. Atuendos compuestos por jeans y bandanas utilizadas como tops mostraron la diversidad y versatilidad que identifican a la línea.

El desfile progresó hacia estilos más nocturnos, entre los que se destacaron un vestido largo animal print de tela transparente, camperas negras de denim y prendas negras que resaltaron en contraste con colores más suaves. “Es súper diurno, aunque hay también una propuesta de noche que la hemos visto también, pero no es una noche tan montada, sino una noche más tipo sunset. Estoy en la playa, me dejo la bikini puesta, me clavo una bermuda y unas botas altas y ya es lookazo total”, señaló Josefina.

Al finalizar su recorrido la última modelo, los invitados aplaudieron con efervescencia a Clara y Josefina Sarkany, quienes lideraron la pasada final. Con las modelos desfilando una detrás de la otra se pudo apreciar la historia cohesiva que plasmaron en los conjuntos intercambiables, que unieron colores vibrantes y estampados osados con tonos sutiles y la frescura de la moda veraniega.

Luego de saludar a los presentes, Ricky Sarkany expresó su emoción en diálogo con Infobae: “Fue muy emotivo para nosotros. Es un primer desfile después de seis años donde no estuvimos presentándonos públicamente. Fue una reunión de amigos, no faltaba absolutamente nadie. Gente que nos acompañó en toda nuestra vida y que estuvo acá. Verlas a las chicas brillar con con una impronta completamente renovada, con diseños que representan a la visión de Sofi y a la visión actual de las chicas donde hay comodidad, donde hay diseño y mucha personalidad. Lo vivimos en cada momento con una emoción y alegría inmensa”.

Por otro lado, entre abrazos y sonrisas Josefina Sarkany le contó a Infobae cómo fue el proceso de organización para lograr un desfile caracterizado por la emotividad y la alegría, además del glamour y la moda: “Fue nuestro primer desfile con Cla que organizamos. La marca estuvo en BAF en su momento, como hace diez años, pero esta fue la vuelta. Teníamos mucha ilusión por este momento. La verdad es que hace tres meses que estuvimos trabajando. La búsqueda de la locación fue re importante para nosotros y encontrar un lugar como el Museo Larreta que sirva de sus jardines y de su laberinto, y que las modelos puedan perderse y encontrarse. También que la gente no esté en una primera fila con un ambiente medio frío que tienen por lo general los desfiles. El proceso fue re lindo, hacer el casting de todas las modelos, el fitting e imaginarnos los looks, ver cómo iban en la historia uno detrás del otro, la música. Realmente lo hicimos a puro corazón”.

Una de las postales de los invitados en este desfile emotivo

“Sabemos de la presencia acá al lado nuestro y dentro de nuestros corazones de Sofi, que está manifestada en el clima. Antes de ayer y llovía mucho, ayer hizo mucho frío, pero hoy el cielo está celeste y salió el Sol. Así que son esas cosas que uno dice ‘casualidad’, y yo digo no, no fue casualidad. Se trata de disfrutar. Muchas veces nos cuestionamos las cosas que no nos gustan, que no pensamos, que no nos deberían pasar y nos olvidamos de valorar todos los momentos mágicos como el de hoy. Así que fue un momento único para compartir con amigos, con familia, y disfrutándolo muchísimo, plenamente cada momento”, finalizó Ricky Sarkany, conmovido por el recuerdo de su hija Sofía.

El evento estuvo marcado por la felicidad, el reencuentro y la emoción en memoria de Sofía Sarkany, quien dejó un legado en la industria de la moda el cual será perpetuado por sus hermanas y su padre. Con su visión, su espíritu y su fortaleza presentes en todo momento, la marca de indumentaria regresó a las pasarelas luego de años.

Fotos Maxi Luna