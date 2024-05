Por qué Elon Musk critica a Bryan Johnson, el gurú de la longevidad

El intercambio entre Elon Musk y Bryan Johsnon surgió en redes sociales pero se extiende a la visión de futuro que tienen ambos

Existen muchas diferencias ―y algunas similitudes― entre Elon Musk y Bryan Johnson. El CEO de Tesla y el gurú de la longevidad están enfrentados por sus visiones sobre el futuro y las implicancias de la tecnología en la vida cotidiana, pero también por los estilos de vida que eligen.

Esta vez, la turbulencia entre ellos se inició por la crítica de Musk sobre el modo de vida que sostiene Johnson para lograr vivir más de 150 años en la red social X. Desde los 30 médicos que le brindan tratamientos y rutinas estrictas de salud a las transfusiones de plasma de Johnson con su padre e hijo, Musk dio su opinión sobre el actual aspecto de Johnson.

La polémica surgió cuando el dueño de Neuralink le dio la razón a un posteo en el que se decía que Johnson tenía mejor aspecto antes de haber modificado considerablemente su estilo de vida. “Mi opinión impopular del día es que Bryan Johnson tenía mucho mejor aspecto antes de empezar a gastarse 2 millones de dólares al año en su cuerpo”, decía el tuit escrito por Matt Paulson, el fundador y director ejecutivo de MarketBeat, una empresa de medios financieros.

Elon Musk y Bryan Johnson se enfrentaron en la red social X por el estilo de vida que lleva el gurú de la longevidad (@mattpaulson)

Elon Musk comentó el posteo con un emoji de “100″, dando a entender que Johnson lucía mejor en sus días de Silicon Valley que ahora, después de invertir millones en su lucha contra el envejecimiento. Johnson respondió con un mensaje entre divertido y autocrítico, aludiendo a que algunos lo asocian con un vampiro: “El antiguo Bryan no fue retado a hacer un cosplay de vampiro de sí mismo”.

Es que mucho antes de invertir millones de dólares por día para prolongar su vida y mejorar su bienestar físico, Johnson era muy distinto y Musk lo recuerda a la perfección. Cuando el empresario en el sector de la biotecnología tenía 30 años, sufría un estrés que lo dejó con sobrepeso, deprimido y al borde del suicidio. Decidió hacer un cambio radical de vida.

Entre las prácticas más destacadas se encuentran un monitoreo exhaustivo de la salud de órganos vitales, una rutina planificada de exámenes médicos, análisis constantes de sangre, resonancias magnéticas y ultrasonidos de todos sus órganos, suplementación con dos docenas de vitaminas y minerales, una hora diaria de ejercicio físico intenso, cuidados específicos para la piel que incluyen exfoliaciones ácidas y terapia láser, y un estricto plan alimenticio basado en 1,977 calorías veganas diarias.

Bryan Johnson tiene una rutina exigente, entre ejercicios, análisis médicos diarios y una alimentación vegana de 1900 calorías

Pero la simpatía de los comentarios de la red social duró poco.

Tras el comentario de Musk, Johnson hizo una serie de respuestas en la que expresaba públicamente las fuertes críticas hacia el CEO de Tesla y creador de SpaceX por estar en desacuerdo con las prácticas laborales y personales de Musk.

“La diferencia entre Elon y yo: yo te alimentaré y beberé tu sangre; él te despedirá y te dejará morir”, contestó a otro usuario de esa red social, mientras marcaba una profunda diferencia entre ambos. El “biohacker” hacía alusión a los despidos masivos en Twitter después de que Musk se hiciese cargo de la plataforma en octubre de 2022.

Elon Musk opinó que Bryan Johnson se veía mejor antes de su cambio de estilo de vida y generó polémica (REUTERS/Gonzalo Fuentes//File Photo)

“En realidad, es bastante triste verlos a los dos peleando. Ambos tienen la visión general de preservar nuestra preciosa concisión humana. Si puede haber más aceptación y más comprensión”, escribió un usuario de esa red social, mientras otro unió posiciones: “Los necesito a ambos. Elon eventualmente nos llevará al espacio. Usted se asegurará de que todavía estemos vivos para llegar allí”.

En una entrevista posterior al intercambio con Forbes, Johnson hizo referencia a la situación que lo enfrentó con Elon y a las críticas por parte del magnate tecnológico. “Amo a los que odian”, declaró orgulloso, y siguió: “Amarlos. Les doy la bienvenida, los abrazo, agradezco que dediquen su tiempo a comentar. Se ponen de pie, hablan, no son apáticos. Me encanta todo sobre ellos, no cambiaría nada.”

Pero las similitudes y tensiones entre ellos van más allá del intercambio en X.

La conquista del cerebro

la interfaz cerebro-computadora es una inquietud que Musk y Johnson tienen en común

Musk y Johnson tienen un objetivo en común: cambiar la humanidad. También coinciden en la importancia de uno de los órganos más fascinantes y misteriosos del cuerpo humano: el cerebro. Ambos empresarios tienen un interés en la interfaz cerebro-computadora, pero sus enfoques son diferentes.

Elon Musk, a través de su compañía Neuralink, se centra en desarrollar chips cerebrales que puedan conectar el cerebro humano con computadoras, con el objetivo de curar enfermedades neurológicas y, eventualmente, potenciar las capacidades cognitivas humanas para competir con la inteligencia artificial avanzada.

Noland Arbaugh, de 29 años, había quedado paralizado de los hombros hacia abajo después de un accidente de buceo. A principios de este año, la empresa de tecnología cerebral fundada por Musk, logró un notorio avance al demostrar cómo una persona puede jugar ajedrez en línea únicamente con su mente gracias a un chip implantado en su cerebro.

Noland Arbaugh, el primer humano con un chip cerebral de Neuralink

De acuerdo a la información que brindó Musk, el chip le permitió a Arbaugh controlar un mouse de computadora con sus pensamientos. La intervención quirúrgica, descrita por el propio paciente como “súper fácil”, le proporcionó la habilidad de jugar en una computadora y mejorar en su calidad de vida, permitiéndole retomar actividades que había abandonado. Arbaugh también comentó que ha vuelto a jugar durante horas al videojuego Civilization VI.

Por su parte, Johnson también invierte en tecnologías de neurociencia, a través de su empresa Kernel, con la meta de entender mejor el cerebro humano y mejorar la inteligencia humana. Fundada en 2016, la misión de la empresa del gurú de la longevidad está orientada hacia la medición y análisis de la actividad cerebral, con la esperanza de avanzar en el tratamiento de enfermedades mentales y la mejora de la función cognitiva.

“El tiempo y el lugar de una generación se definen por los debates que tienen. Así, por ejemplo, tenemos los derechos civiles, los derechos humanos, el derecho al matrimonio y el derecho al aborto. Creo que el próximo debate de nuestra sociedad será el de los derechos de la evolución”, dijo Johnson en una entrevista a CNBC.

Bryan Johnson desarrolló una tecnología denominada espectroscopia de infrarrojo cercano funcional en el dominio del tiempo"

Según advierte en el sitio web de la empresa, en 2018, el equipo de ingenieros y científicos de clase mundial de Kernel comenzó a desarrollar una tecnología llamada espectroscopia de infrarrojo cercano funcional en el dominio del tiempo, que se convirtió en nuestro primer producto de hardware: Kernel Flow.

Este dispositivo ha sido diseñado para permitir la movilidad natural de la cabeza, facilitar mediciones en entornos reales y propiciar la recolección de datos a gran escala, manteniendo al mismo tiempo una calidad de imagen neurocientífica de grado investigativo. “Mejores datos, mejores cerebros”, se lee en el sitio de Kernel.

Este hardware neurotecnológico está diseñado para leer y escribir código neuronal. A su vez, el gurú de la longevidad cree que las próximas generaciones se debatirán ante la fusión de los humanos con la tecnología de las máquinas. Su interés está en desbloquear y expandir las capacidades del cerebro para mejorar la calidad de vida individual y colectiva.