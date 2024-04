Día Mundial del Perro Guía: cómo se entrenan y por qué son clave para la independencia de sus tutores

Los perros guía brindan apoyo fundamental a sus tutores, promoviendo su bienestar integral, inclusión social y afecto (Imagen Ilustrativa Infobae).

Considerado como el mejor amigo del hombre, el perro es un compañero fiel, que cumple un papel crucial en la vida de las personas. Tanto es así que son un miembro más en las familias. Pero hay algo más que la compañía. En el caso de los perros guía o de asistencia son los pilares fundamentales para la independencia de sus tutores, y su valor, inestimable.

Estos perros de asistencia brindan apoyo, acompañan, orientan y auxilian a personas con diferentes tipos de discapacidades, como las físicas, auditivas, visuales e incluso autismo, brindando autoestima y seguridad.

A su vez, estos canes también brindan afecto y juegan un papel fundamental en el bienestar integral de sus tutores, facilitando la interacción con el entorno y la inclusión social. ¿Lo más importante? Promover la autonomía de los tutores en la vida cotidiana, adaptados a las necesidades de cada persona.

En un homenaje a estos héroes de cuatro patas que dedican su vida a brindar autonomía y seguridad, se conmemora el Día Mundial de los Perros Guía el último miércoles de abril cada año. Esta fecha especial reconoce la invaluable contribución de estos entrañables animales en la vida de las personas con distintas discapacidades, celebrando no solo sus habilidades extraordinarias sino también el vínculo único que desarrollan con sus tutores.

Las tareas que aprenden los caninos para ayudar a las personas con discapacidad visual son el reconocimiento de rampas, escaleras y utilización de transporte público, entre otras (Gentileza: Escuela de Perros Guía Argentinos)

El rol de las escuelas de los perros guía

Los perros guía son el resultado de un extenso y minucioso entrenamiento que comienza desde que son cachorros. Seleccionados por su inteligencia, disciplina y capacidad de adaptación, estos canes aprenden de forma rápida y constante. A su vez, el proceso de aprendizaje es integral, que incluye distintas etapas.

La formación de perros de asistencia se da en escuelas con programas de adiestramiento especializados. Entre estos centros de formación se encuentra la Escuela de Perros Guía Argentinos (EPGA), la primera y única en Argentina, que lleva más de diez años dedicándose al adiestramiento de perros que brindan acompañamiento, dirección y apoyo a individuos con discapacidad visual.

Las tareas que deben aprender los caninos incluyen desde señalar obstáculos urbanos durante caminatas, reconocer rampas, sillas y escaleras, hasta asistir en la utilización de medios de transporte y en el desarrollo de actividades deportivas. En estos casos, los perros guía actúan como sus ojos para facilitarles una existencia autónoma y activa.

Uno de los perros guía en la Escuela de Perros Guía Argentinos (Gentileza Escuela de Perros Guía Argentinos)

Debido a su reconocido prestigio y los éxitos obtenidos, la EPGA fue una de las 28 instituciones a nivel mundial en obtener la certificación de la Federación Internacional de Perros Guía. La institución, que cuenta con el apoyo de Royal Canin, logró formar 38 parejas de perros y personas con discapacidad visual hasta el momento, marcando un cambio profundo en sus vidas.

“Desde la EPGA acompañamos a los perros guía a lo largo de toda su vida, somos los responsables de garantizar su bienestar. Es por eso que le hacemos seguimiento para asegurarnos su cuidado de manera responsable, como los controles veterinarios que nos deben mostrar a nosotros una vez por año (distintos análisis de sangre y algunas placas), seguir el itinerario de vacunación correspondiente y un buen plan de alimentación, alto en nutrientes”, explicó Carlos Botindari, director de Relaciones Institucionales y Fundador de la Escuela de Perros Guía Argentinos.

Según señalaron desde EPGA, este año incorporaron un nuevo servicio de terapia asistida para niños y adolescentes internados en el Hospital Garrahan. Según distintas investigaciones, los beneficios de esta terapia ayuda a reducir el dolor, la ansiedad y el estrés, y promover emociones positivas, facilitando la recuperación de los pacientes.

La autonomía de los tutores es uno de los objetivos principales de las escuelas que entrenan perros guía (Gentileza Escuela de Perros Guía Argentinos)

Por su parte, Bocalán Argentina es una asociación civil sin fines de lucro que entrena perros de asistencia, y es otra de las pioneras en este campo. “En el caso de niños con autismo, los perros son preparados no solo para brindar asistencia práctica, sino también para evitar situaciones de inseguridad vial, evitando que el pequeño tenga una fuga en la calle, ofreciendo una seguridad adicional”, explicaron en una nota anterior a Infobae.

“Desde niños con autismo hasta personas con discapacidades físicas, nuestros perros están entrenados para adaptarse a las necesidades de cada persona. La autonomía es nuestro enfoque, y vemos cómo nuestros perros se convierten en compañeros confiables, facilitando la vida cotidiana y brindando independencia”, explicó Margarita Ziade, directora de Bocalán Argentina.

Bocalán es la primera institución de Argentina y la primera en Latinoamérica en recibir la certificación internacional y ser miembro de Assistance Dog´s International (ADI), la asociación que nuclea a todas las ONG que trabajan con perros de asistencia a nivel mundial.

Cómo es el entrenamiento de los perros de asistencia

Las razas más utilizadas para esta labor son de carácter dócil, leal y seguro (Imagen Ilustrativa Infobae).

La selección y entrenamiento de los perros guía involucran rigurosos estándares para asegurar que solo los canes más aptos asuman este papel. Desde evaluaciones de temperamento a una temprana edad hasta una formación avanzada en escuelas especializadas, los perros atraviesan una serie de pruebas y adiestramientos que resaltan la importancia de una alta inteligencia, sociabilidad y capacidad de adaptación.

Las razas más utilizadas para esta labor son el golden retriever, labrador retriever y, en menor medida, el flat-coated retriever, debido a su carácter dócil, leal y seguro.

Por ejemplo, The Guide Dogs for the Blind Association (Asociación de Perros Guía para Ciegos) implementó un innovador método de entrenamiento para sus caninos, el cual se basa en la utilización de refuerzos positivos y técnicas de marcadores como el clicker, para mejorar la eficacia en la preparación de estos animales destinados a asistir a personas con discapacidad visual.

El proceso de entrenamiento de los perros guía se divide en tres etapas principales, comenzando desde el nacimiento hasta que el perro alcanza los dos años de edad, momento en el cual está listo para ser emparejado con una persona con discapacidad visual.

Según Guide Dogs, el entrenamiento de los perros guía tiene tres estapas en las que aprenden situaciones de la vida cotidiana, teniendo en cuenta la personalidad de cada can (Foto: Benjamin Nolte/dpa)

Durante estas fases, los caninos aprenden a interpretar y responder a una variedad de señales y comandos, así como a manejar diversas situaciones cotidianas que podrían enfrentar junto a sus dueños.

The Guide Dogs enfatiza la importancia de adaptar el entrenamiento a las necesidades individuales de cada perro, teniendo en cuenta su personalidad y lo que mejor motiva a cada uno, lo que puede incluir comida, elogios verbales o juguetes.

Una característica distintiva de este enfoque es la utilización de la técnica de marcadores, como el uso de un clicker o una señal verbal específica, para indicar a los perros el momento exacto en que realizan el comportamiento deseado, seguido inmediatamente por una recompensa.

Para garantizar el éxito de la integración del perro guía en la vida de una persona con discapacidad visual, el proceso de emparejamiento se lleva a cabo con gran cuidado.

¿Qué incluye? Una evaluación detallada de las necesidades, estilo de vida y preferencias de la persona, seguido por la selección de un perro que mejor se adapte a estos criterios. Luego de encontrar la pareja perfecta, se proporcionan cinco semanas de entrenamiento y sesiones de construcción de relación para asegurar un buen inicio de esta nueva asociación.