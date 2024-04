Premios Platino 2024: los mejores looks de la alfombra roja más esperada por las estrellas latinas

La red carpet fue protagonista de los Premios Platino

La edición XI de los Premios Platino se presenta como una de las más esperadas por las estrellas latinas, ya que reúne lo mejor de la producción audiovisual de América Latina y España. Es por eso que los mejores estilos no se quedaron afuera y dijeron presente en el Teatro Gran Tlachco del parque Xcaret en Riviera Maya, México. Cada look fue especialmente preparado para la ocasión y el reconocido diseñador Benito Fernández, junto a la diseñadora de indumentaria y directora del área de Moda de la Universidad de Palermo, Patricia Doria, analizaron cada uno de los outfits.

Cuáles fueron los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Platino 2024

Mina Serrano

La española, que personifica a la emblemática actriz Cris Miró, fue figura de la red carpet con un conjunto de falda negra transparente y un top tipo corsé

En palabras de Benito, “me parece súper elegante el look de Mina. Me gusta mucho la combinación de colores, el largo de la pollera que es adelante más corta. El top le queda perfecto. Impecable el pelo, el makeup. Divina, diosa total”

Alice Braga

Para transitar los Premios Platino 2024, la actriz y productora brasileña optó por un vestido negro con corte minimalista.

“Braga muy minimalista con su vestido sin mangas, escote bote, y sus tajos, pero poca creatividad para un evento tan importante, digamos el camino más fácil del vestidito negro”, afirmó Doria.

Andre Lamoglia

El actor de Élite optó por un look descontracturado para la red carpet

“No me gusta nada. Me hubiese encantado algo de jean, pero desde otro lugar. Menos esa combinación de colores y formatos. No me gustó nada. Pero sí me hubiese encantado algo con jean, mezclado y eso, me parece que está bueno”, afirmó Fernández.

Esmeralda Pimentel

Con un vestido al cuerpo y tajo a una pierna, una de las conductoras de la gala caminó la red carpet

En palabras de Doria, el estilo elegido por Pimentel se trató de “un vestido negro mega ajustado con corte asimétrico y pierna a la vista, con acentos metálicos para puntos de tensión en escote y cadera, es un recurso muy usado. Muy lindo cuerpo, pero nada de elegancia en el vestido”.

Lizeth Selene

La actriz optó por outfit de dos piezas

“Me gusta que tenga dos piezas, que tenga ese tejido. Me pareció súper juvenil. Muy canchero el negro, el pelo de ella con las ondas. Todo el look me encanta”, afirmó Benito.

Emiliano Zurita

Con un look sobrio, el actor de La cabeza de Joaquín Murrieta, dijo presente

“Emiliano da un toque intelectual con su sastrería cruzada y solapas a contra tono rasadas en negro, como así también los bolsillos sastre y los botones, el pantalón muy ancho le hace muchas arrugas”, afirmó Doria.

Luisana Lopilato y Michael Bublé

En palabras de Doria: "Luisana muy linda y fresca con ese color rosa Dior o Valentino con escote en V y mangas farol cortas, el impecable con sastrería negra y solapas rasada, con camisa negra y sin corbata, los dos están con un aire muy fresco y jovial" (IG)

“Me encanta la pareja que hacen, se los ve divinos a los dos. A ella el color le queda espléndido, el escote. Me gusta que apueste a algo así, no tanto a los encajes y bordados. Me parece divina. Y él está supercanchero, me parece que está superbién”, afirmó Fernández

Majida Margarita

La actriz y cantante colombiana Majida Margarita Issa Belloto durante su paso por la alfombra roja.

“Tiene una falda tail hem, más corto adelante y con cola por detrás, de un material de seda más liviano que la corsetería que marca las formas del cuerpo y un material más rígido con un escote limpio, enmarcado con una ondina que remata en las medias mangas, el cabello destaca porque limpia la parte superior. No es innovadora la idea, pero está muy correcta”, aseguró Doria.

Elena Sánchez

En un impactante vestido strapless en color lavanda, la presentadora española dijo presente en la red carpet

Al analizar el estilo de Sánchez, Fernández aseguró: “Divina. Me encanta el vestido, me encanta como está ella, como acompañó con el pelo, el makeup y los aros. Superfemenina. Me encanta ese color, el bordado, todo. Una de las más lindas”.

