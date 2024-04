Siete claves que los adultos mayores tienen que tener en cuenta antes de adoptar un perro

Los perros son mascotas que dan mucho amor, pero a cambio requieren de muchos cuidados (Imagen ilustrativa Infobae)

Llegar a una edad avanzada implica cambios. La constancia de la rutina se reemplaza por otro estilo de vida debido a los procesos naturales que implica el envejecer. Marca el inicio de una nueva etapa, y eso puede generar dudas, tristeza y hasta una sensación de soledad.

Muchas personas ante esto piensan en adoptar una mascota. Una de las opciones más populares es considerar el tener un perro, pero hay varias cuestiones a tener en cuenta. Si bien son reconocidos por ser animales fieles y cariñosos, requieren ciertos cuidados, dedicación y energía constante. Puede ser el compañero ideal o no.

1. Capacidad de mantener a un perro económicamente

El perro es un ser vivo y, como todos, necesita de ciertos aspectos fundamentales para sobrevivir. Uno de ellos es la comida. Según el tamaño, la edad, y los requerimientos dietarios, varía la cantidad de alimento balanceado y el tipo que el animal requiere. Hay algunos más caros que otros, pero lo que importa es que se tiene que tener en cuenta este gasto como parte del presupuesto mensual.

También precisan los recipientes para comida y agua, una cama para perros, juguetes para entretenerse y realizar actividad física, una correa para sacarlo a pasear, ropa en caso de que se viva en lugares donde las temperaturas sean muy frías y el perro no tenga la suficiente cantidad de pelo como para mantener su calor corporal.

Otro aspecto muy relevante son las visitas al veterinario. Desde las vacunas, hasta chequeos regulares, ir a un profesional para que evalúe la salud del animal puede llegar a ser muy costoso. Además, hay algunas mascotas que necesitan medicaciones que también representan un gasto y hay que saber administrarlas.

Los perros a veces también necesitan un entrenador para aprender ciertas conductas, y de baños de vez en cuando.

2. La edad del perro

Un cachorro puede ser la mejor opción en caso de que se quiera mantener un nivel de vida activo y disfrute de tiempo libre para jugar, educarlo y pasar tiempo con él.

Sin embargo, si no se cuenta con mucha resistencia física, los expertos recomiendan adoptar a un perro de mayor edad. Según declaraciones realizadas por Susan Kurowski, directora ejecutiva de Pets for the Elderly en Cleveland, al diario Wall Street Journal, “los cachorros son adorables, pero a menudo son los primeros en ser devueltos a los refugios porque la gente no se da cuenta del trabajo que suponen”.

Debido a esto, para las personas mayores suele ser mejor adoptar a un perro de edad más avanzada y que sea menos activo.

3. Qué tipo de acompañante se está buscando

Es importante saber qué relación se quiere tener con la mascota. Si se está buscando un animal que simplemente acompañe y brinde más calma, los gatos mayores serían los ideales.

Ahora bien, si una persona mayor se siente capaz y desea tener más actividad en su vida diaria, puede considerar adoptar un perro que, no solo favorecen al estado de ánimo, sino también al corazón, según Mayo Clinic.

En caso de preferir animales que requieran menos atención, los conejos y los jerbos pueden ser buenas alternativas. Siempre se tiene que tener en cuenta el nivel de cuidado que se les puede ofrecer.

4. La raza del perro

No hay una raza que sea mejor o peor para las personas mayores. Asimismo, hay algunas que suelen ser más activas debido a su genética, como los border collies, los pastores australianos y los springer spaniels.

Los expertos explican que por un lado los perros más grandes tienden a ser más tranquilos cuando crecen, pero viven menos tiempo. Contrariamente, los pequeños son más fáciles de manejar y entretener, pero son de tener emociones más intensas.

5. Tipo de vivienda y espacio disponible

En caso de vivir en una casa o departamento, se deben tener varios aspectos en cuenta.

En primer lugar, la cantidad de espacio disponible. Perros en espacios pequeños no es una buena combinación. Independientemente de la raza o edad, necesitan lugar para moverse, comer y jugar. Es preferible adoptar un perro si se cuenta con un patio o un zona despejada amplia dentro del hogar. De no ser así, otra alternativa es tener parques o áreas verdes cerca para que el animal pueda caminar, correr y hacer sus necesidades.

“Los animales de companñía necesitan ejercitarse”, indicaron en una guía de animales de compañía para dueños responsables de México.

En segundo lugar, si se está alquilando o si se vive en un departamento, pueden haber reglas en relación al tamaño que pueda tener una mascota, o que directamente prohíban su estadía en la propiedad.

6. Estilo de vida que se lleva a cabo

Si se planea viajar mucho, no es recomendable adoptar una mascota. Ya sean viajes en auto, en autobús o en avión, el animal puede sufrir de estrés durante el trayecto.

En caso de no llevarlos consigo, no pueden dejarse solos por largos períodos de tiempo. Esto también aplica en caso de complicaciones de salud o turnos médicos. Se debe poder contar con alguien que cuide del perro.

También importa lo que piensen el resto de las personas con las que se convive. Si no todos están de acuerdo, es preferible no adoptar ya que esta acción requiere un compromiso total.

7. Quién cuidará del perro si se está padeciendo una enfermedad, o luego de la muerte

Es un tema sensible, pero se debe tener presente. Como se dijo previamente, un perro necesita cuidados. En caso de que no puedan ser brindados por su dueño o dueña, debería buscarse a una persona que ame a la mascota y desee cuidarla.

Es vital tener estos aspectos en consideración, ya que cuidar de otro ser vivo requiere de mucho compromiso y dedicación. No se debe tomar a la ligera una decisión tan importante como lo es el incorporar a un amigo de cuatro patas a la familia.