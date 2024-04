La historia del proyecto de moda circular que está revolucionando a los fanáticos del glamour

Sophie´s Closet un emprendimiento de moda circular en Buenos Aires"

El auge del movimiento “second hand” ha permeado con fuerza en la escena de la moda, y los seguidores ávidos de este estilo encuentran en Sophie’s Closet un paraíso lleno de oportunidades. Desde blusas hasta bolsos, y pasando por ropa deportiva de marca, este emprendimiento liderado por Sofía Martinelli ha conquistado a personas de todo el país con una propuesta que combina la exclusividad de firmas reconocidas con precios accesibles.

Parte del secreto del éxito de Sophie’s Closet radica en su adopción de la moda circular, un concepto que busca minimizar el impacto ambiental de la industria textil mediante la reutilización de prendas. Consciente del peso ambiental que conlleva la producción de ropa nueva, Martinelli ha sabido capitalizar esta tendencia en ascenso, convirtiendo prendas de segunda mano en sinónimos de estilo y glamour para una amplia audiencia.

Su historia comenzó en 2022, cuando Sofía, recién graduada de psicología, decidió dar un giro y aventurarse en este mundo fashionista. Y lo que comenzó como una suerte de limpieza de armario pronto se convirtió en un exitoso proyecto, gracias al apoyo de amigos y familiares que contribuyeron con prendas para la venta.

Las primeras incursiones se realizaron exclusivamente en línea, a través de Instagram. Mediante videos y fotografías, Sofía logró cautivar a una creciente base de seguidores que no tardaron en convertirse en clientes fieles. La demanda creció tan rápido que pronto se hizo necesario establecer un punto de venta físico, según ella misma le contó a Infobae.

“Sophie’s Closet tiene sus inicios en febrero de 2022, cuando vuelvo de mis vacaciones de verano luego de recibirme de psicóloga, en diciembre de 2021. Me había tomado vacaciones pensando en no preocuparme por mi futuro laboral. Al volver, como me había comprado prendas nuevas, hice una limpieza de mi vestidor y mis amigas me insistieron para que venda esta ropa por Instagram. Así fue: el 4 de febrero armé una cuenta y el primer día llegó a 300 seguidores y se vendió todo lo que había publicado (todas prendas mías)”, introdujo Martinelli.

Y amplió: “Empecé a recolectar ropa de mi familia y amigas y la idea se fue expandiendo. En un momento, no me entraba más la ropa (de la gente) en mi cuarto y tuve que hacer una feria, en mayo de 2022, para la cual hubo 3 cuadras de fila. Y así empezó. Un poco sin querer y sin buscarlo, se transformó en un emprendimiento al que le dedico 10 horas por día y que me tiene totalmente feliz. Siempre fui muy apasionada de la moda, pero no me sentía creativa como para estudiar diseño de indumentaria, y esto apareció para mezclar todos mis intereses y dejarme volar”.

Actualmente, Sophie’s Closet cuenta con un showroom ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde los clientes pueden explorar una amplia selección de prendas de segunda mano. Para eso, hay que anotarse en un formulario online. El éxito de este espacio es tal, que los cupos para visitarlo suelen agotarse rápidamente, evidenciando el interés creciente por la moda sostenible.

Incluso, y solo por dar un ejemplo, Lola Latorre, quien es amiga de Sofía, fue una de las primeras figuras que brindó sus prendas para Sophie’s Closet. “Me gusta mucho vender closets de influencers porque es acercar el closet de alguien que idolatrás”, dijo Martinelli a Infobae.

Pero el crecimiento de este lugar no se detiene. Sofía tiene grandes ambiciones para el futuro de su negocio, incluyendo la posibilidad de expandirse a nuevos mercados. Con un depósito repleto de prendas esperando ser descubiertas, la emprendedora no descarta la idea de llevar su concepto de moda circular a ciudades como Madrid, en España.

Detrás del éxito de la iniciativa se encuentra una combinación única de pasión por la moda y compromiso con el medio ambiente. La visión de Martinelli ha demostrado que es posible transformar un armario en un negocio próspero, ofreciendo a los clientes la oportunidad de adoptar un estilo de vida más consciente sin sacrificar el glamour y la elegancia.

“En pocas palabras, Sophie’s Closet se trata de que todas puedan conseguir ropa de marca como nueva y a precios súper accesibles sin dañar el medioambiente. El rango de precios siempre intento mantenerlo accesible y la ropa siempre es de primera calidad: moda circular y accesible”, planteó Sofía.

“Vendemos ropa de marca en buen estado; hay muchas cosas nuevas con etiqueta y otras con muy poco uso. Ofrecemos marcas tanto de Argentina como de afuera. Tenemos desde remeras, blusas, tops, vestidos, jeans, shorts, polleras y pantalones, hasta sweaters, buzos, tapados, ropa más formal de oficina y calzado alucinante. Hay una variedad increíble en el showroom y cada vez que abro al público hay cosas distintas”, agregó.

Con cada prenda vendida, Sophie’s Closet no solo ofrece a sus clientes la posibilidad de lucir a la moda, sino que también contribuye a la reducción del impacto ambiental de la industria textil. En un mundo donde la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad, este emprendimiento representa un paso hacia un futuro más verde y consciente.

En ese sentido, Martinelli reflexionó: “La moda en general me resulta un área muy apasionante. Cómo nos vestimos habla mucho de lo que somos y el mensaje que queremos transmitir. Me encanta la moda circular porque es un win-win, es decir gana la clienta que compra ropa barata, de marcas increíbles y en perfecto estado, y gana la proveedora que ya no usa más esa ropa y obtiene una ganancia. Pero sobre todo, gana el planeta porque es una forma de combatir el fast-fashion, que es una de las industrias más contaminantes”.

“Hago lo que me gusta, estoy en contacto constante con ropa y con clientas, y por eso me fascina esta forma de expresar la moda. Soy muy apasionada por lo que hago”, planteó la fundadora de Sophie’s Closet.

El enfoque personalizado de este proyecto también ha sido clave en su éxito. Este espacio se ha convertido en un lugar donde los clientes pueden compartir historias y experiencias, creando así un sentido de comunidad en torno a la moda sostenible.

El compromiso de Sofía Martinelli con su negocio va más allá de la venta de prendas. La joven emprendedora se ha convertido en una voz influyente en el movimiento hacia la moda circular, inspirando a otros a seguir sus pasos y adoptar prácticas más sostenibles en su vida cotidiana.

“Lo que hago muchas veces es armar ferias de un solo día y exponer más de 30 percheros llenos de ropa super barata. Me encanta hacer esas ferias porque es una experiencia completa para la clienta. Ellas se preparan la heladera con bebidas y picnic para hacer la fila para entrar, y suele haber tres o cuatro cuadras de cola. Creo que está llamando mucho la atención este estilo de ferias porque es una experiencia que, además, ayuda al medioambiente. Lo que se hace también es pedir que cada persona lleve su bolsa como para no gastar plástico y así poder seguir aportando nuestro granito de arena al planeta”, destacó Martinelli.

Así, con una combinación de estilo, ética y compromiso, Sophie’s Closet se ha consolidado como un referente en el mundo de la moda sostenible. Su crecimiento meteórico y su impacto positivo en el medio ambiente son prueba de que un cambio real es posible.

* Instagram de Sophie’s Closet: @sophiescloset.ba