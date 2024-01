Golden Globes 2024: todos los looks de la primera alfombra roja del año

Comenzó la alfombra roja de los Golden Globe con la presencia de las estrellas del cine y la televisión internacional

Con el hotel Beverly Hilton en Los Ángeles como escenario principal y los Golden Globes 2024 como protagonistas, comienza la denominada temporada de premios. Es que este evento, que premia lo mejor de la televisión y el cine internacional, es el primero del año y cada una de las estrellas que se da cita en la ceremonia busca mostrar su estilo durante esta alfombra roja inaugural. Para analizar los looks, Infobae dialogó con los expertos Benito Fernández, Gabriel Lage, Facundo Verdini y Miguel Saberian.

Todos los looks de la primera alfombra roja de 2024

Nikki Novak

Miguel Saberian: "Hermoso vestido rosado corte corazón. Con detalles de brillo que destacan elegantemente el escote. El volumen de la parte inferior es impecable"

En diálogo con Infobae Gabriel Lage detalló el look de Nikki Novak: “Este vestido es una vuelta a los 50, con toques muy 90. No es lo que está marcando tendencia en Milán pero, sin duda, vale todo en la moda hace unos años y ¡para bien! El género es un tafetán de seda, corsette y falda campana”.

En tanto, Benito Fernández, opinó: “Me gusta mucho el vestido, el color sobre todo y la morfología, pero no me agrada el pelo”. “El make up no me gusta tanto”, destacó el diseñador.

De acuerdo a Facundo Verdini: “Es un look increíble, su cabello combina perfectamente con ese vestido al viento, un clásico para las que eligen el cabello suelto, elegante, natural... Me gusta mucho el pelo largo con ese tipo de vestidos. Tiene hecho un color balayage contouring que ilumina el rostro y levanta mucho la mirada. Su make up, vestido y cabello igual a una Barbie, el furor del 2023″.

Zuri Hall

Según Verdini: “El vestido increíble, lo único demasiado rojo para mi gusto"

Para Lage: “Es la tendencia en textil, más rígido y en pura seda natural, un color que está arrasando en Europa, luego de un homenaje a Valentino y a sus maravillosos vestidos icónicos rojos. Acompaña en el escote un trabajo entrelazado. Las telas más rígidas, sin duda, van a tomar el reinado”. Y sumó: “Yo creo que se va a ver muchísimo lujo en estos premios (bien entendido, trabajos de mano muy fuertes)”.

Por su parte, Benito Fernández expresó: ”Me encanta el color, me gusta mucho el escote con ese drapeado como desprolijo. La silueta sirena me parece que le queda impecable, me encanta todo como está lookeada. Sobre todo la boca, cómo eso le da fuerza al vestido, eso me gusta mucho”.

A su vez, Saberian opinó: “Vestido corte sirena, una excelente elección para acentuar la figura y acertado también el color que hace match con sus labios. Simplemente sexy.”

Según Verdini: “En cuanto al cabello el tono de color si lo mirás detenidamente es hermoso. Pero si ves su cabello de lejos da una impresión que le tapa mucho el rostro, calculo que es porque el flequillo está demasiado largo y no se le abre correctamente. Lo cortaría un centímetro o lo dejaría crecer 4 centímetros para que se lo saque de la cara. Su rostro es muy pequeño para ese pelo”

Jeannie Mai

La conductora Jeannie Mai durante los 81 premios Golden Globe en Beverly Hills REUTERS/Mike Blake

Según Lage es “un vestido asirenado en paillettes (todas las vitrinas de Milano tienen algo en paillettes), bordado en perlas en degradé de tamaños, la perla también tendencia absoluta”.

Para Saberian, “Es un vestido strapless negro brilloso que se luce debajo de apliques perlados blancos. Un exceso de recursos que lo hacen demasiado cargado y, por ende, pierde el equilibrio”.

De acuerdo a Verdini, Jeannie Mai lleva “Un estilo limpio, mostrando la belleza natural de la mujer, sin collares, sin accesorios, pero con el estilo justo. A veces “menos es más” y lo confirmamos con este estilo… pero atención: el vestido tiene todas las perlas”.

Codi Heller

"Por su tipo de rostro y su tono de piel súper clara creo que es un estilo bien pensado. Al ser una mujer alta y de hombros grandes, el cabello largo y de costado es ideal!, señaló Verdini

“Un clásico vestido de escote corazón y lo que decía anteriormente del paillette, que se va ver mucho, en este caso es cuadrado y es el textil así, no está creado a mano”, explicó Lage de este look.

A su vez, Saberian lo definió como “un vestido simple, con escote en V sin tirantes azul eléctrico. Silueta de corte en A con abertura a la altura del muslo”, definió el experto.

Mario López

Mario López durante su presencia en los Golden Globe REUTERS/Mike Blake

Para Saberian, el negro nunca falla. “Un look total black de corte slim fit con un saco correctamente abotonado. Corbata de moño anudado simple. No falla nunca”.

Para Verdini, “Su corte de pelo es tan clásico como su outfit. Me gusta. En vez de camisa negra y corbata le pondría una remera negra o polera. Pero muy bien”.

Jordana Brewster

Jordana Brewster con un impresionante vestido negro dijo presente en la Red Carpet REUTERS/Mike Blake

“Jordana luce un Alberta Ferretti y un trabajo sublime en la falda con escamas entrelazadas una a una y richelieu de hilo en el corsage con bordado de cristales”, expresó Gabriel Lage.

Mientras tanto, Saberian le puso “un 10″ a este look. “Hermoso conjunto de falda y top. El top es estilo crop, muy fino. La falda tiene un efecto aplumado que se pierde en la parte inferior. Me gusta mucho. Negro, pero nada simple. Un 10″.

Para Verdini, lleva un peinado sencillo pero que “combina muy bien con su outfit. Todo oscuro, da una onda oriental”.

Ana Sitar

Anna Sitar attends the 81st Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills, California, U.S., January 7, 2024. REUTERS/Mike Blake

“Me gusta el escote, el corte en la cintura y el tajo. Tal vez el que sea tan largo no deja ver el movimiento de la pollera que hubiese estado bueno. Me gusta el pelo también”, expresó Benito Fernández.

Saberian manifestó: “¡Por fin algo de audacia! Un look completamente llamativo pese a recurrir a los colores más clásicos. Sexy pero elegante. El peinado combina perfecto a este look atrevido, con mucha fuerza y sensual.

Para Verdini, “Nos damos cuenta en esta gala que los peinados wet (efecto mojado) siguen siendo la tendencia a nivel global. A ella le queda increíble con su estilo de reina griega. Y agregó una recomendación: “Si tu cabello está quemado o no lo podés controlar, ese peinado (con gel) disimula todo”.

Ariana Greenblatt

De acuerdo a Saberian este es un look simple, pero bien reversionado

Según Lage, “se va a ver bastante esta temporada el clásico camisa varonil con falda lápiz, en este caso con una faja alforzada, acompañado este look (como debe ser para quitarle masculinidad) con infinidad de accesorios”.

De acuerdo a Saberian este es un look simple bien reversionado. “Camisa blanca de escote profundo con una falda al cuerpo negra, pero el toque de la faja ancha al pie del escote le da una construcción total que está bien. Los recursos de brillo en collares y anillos le dan un toque extra correcto”, detalló.

Según Verdini: “Me encanta el estilo, su cabello demasiado oscuro, lo iluminaría con babylights (iluminación de bebé) son mechitas súper finas que la iluminarían bastante, se las realizaría en tonalidades ébano, almendra o avellana, aunque se ve muy bien su estilo con su make up smokey eyes negro”.

