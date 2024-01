Trajes de baño metalizados, tops y accesorios de crochet, tres infaltables para estar a la moda en la playa

Los tejidos son furor este verano, y Pampita no se queda afuera de la tendencia (Foto: IG @pampitaoficial)

El verano ya comenzó y muchas personas optan por pasar las Fiestas en los principales centros balnearios de Argentina y Uruguay, y dar así oficialmente por inaugurada la temporada 2024.

Y si bien los meses de calor se caracterizan por estar más despojados de ropa, a muchos les gusta estar al tanto de las últimas tendencias -también en verano- para asistir a fiestas y eventos, o simplemente, para ir a la playa.

Infobae consultó a la relacionista pública y asesora de moda Susana Milano y a la asesora de imagen y directora de Styletto, Laura Malpeli, quienes compartieron cuáles son los trajes de baño, accesorios y looks que marcarán tendencia este verano.

Las bikinis metalizadas, la vedette de la temporada

El traja de baño metalizado es la estrella de la temporada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin dudas, el traje de baño es la prenda infaltable del verano. “La idea es que cada mujer brille con su propia luz y elija el traje de baño que acompañe sus vacaciones, sus mejores momentos y se sienta cómoda; eso es lo esencial”, comenzó Milano.

Y tras destacar que “la tendencia son las estampas con la onda de los años 70 y estilismos de los 90, con vivos finos y estructuras deportivas”, la especialista en moda consideró que “es como una mezcla perfecta entre las dos décadas”, y amplió: “Es fuerte la tendencia de estampados retro, acompañados por los diseños selváticos y florales que ya son clásicos verano tras verano”.

“Como furor, desde hace muchos años, los triángulos son los más elegidos a la hora de ir a la playa, pero este verano se fortalecen los tops, acompañando la tendencia de los 90, con bombachas y mallas enteras bien cavadas, que estilizan y hacen las piernas más largas”, agregó.

Las estampas retro serán protagonistas este verano (Luz de Mar)

¿La vedette de la temporada? “Las bikinis metalizadas”, no dudó. Con ella coincidió Malpeli, quien enfatizó que “el metalizado es tendencia”, así como las estampas con motivos de selva y naturaleza como flores, y el el batik”.

En cuanto a los formatos de trajes de baño, reconoció que “conviven bikinis, tankinis y enterizas, incluyendo las variantes con cut outs o aberturas, que son una de las tendencias de la temporada”. “Los corpiños con aro, incluyendo el balconette, cobran protagonismo, y también están los triángulos que se pueden sujetar de distinto modo, los bandeaux y se destacan las asimetrías, por ejemplo un solo bretel en el corpiño, que es otra de las tendencias de la temporada”, apuntó la asesora de imagen.

“También las tiras son una variante que vemos para este verano, destacando la zona de la cintura -siguió Malpeli-. El tiro alto en bikinis sigue presente, incluyendo los diseños de estilo retro”.

Los accesorios, trajes de baño y prendas de crochet marcan tendencia este verano, como lo muestra el outfit elegido por Bárbara Diez para un evento

En cuanto a colores, según ella, “los vivos y estridentes dicen presente”, y se suman a “los clásicos neutros, que permanecen, con el negro a la cabeza, y los flúo, a los que se suele recurrir por el contraste que generan con la piel bronceada”.

Sobre esto, Milano sumó: “En la paleta de colores prevalece una tendencia de colores tierra, y llega con mucha fuerza el chocolate. Se agrega también como infaltable para este verano el fucsia u orquídea, jugando con verdes cítricos y fuertes”.

Texturas protagonistas

“Sí o sí hay que tener un traje de baño con tela texturada -comenzó Milano a analizar otro de los must have de la temporada-. Se imponen todas las texturas posibles, desde los satinados hasta telas con detalles de tejido son tendencia indiscutida para este verano”.

Las estampas con motivos de selva y naturaleza como flores se verán en las playas esta temporada (Luz de Mar)

Para Malpeli “los trajes de baño tejidos al crochet son tendencia”. Y el tejido, según ella, “se lleva también en accesorios”. “El crochet está en sombreros, donde también observamos otras apuestas por elementos naturales en raffia, también presente en carteras”, apuntó. Además, “todo se combina con accesorios en metal o resina, que en conjunto con este tipo de telas dan un toque de sofisticación”, sumó Milano.

En la misma línea, aportó: “Los sombreros de paja son uno de los mejores para esta temporada 2024, en todas sus versiones, se agregan sombreros de crochet coloridos en el marco de una vuelta a lo artesanal”.

“Se vienen con todo las bolsas de yute tipo canasta -agregó-. Para darles un toque de elegancia, puede optarse por modelos bordados o añadir pompones y pañuelos atados”.

Ideas para sumar a los looks de playa

Antes se podia pensar un metalizado solo para la noche. Ahora, la playa es el nuevo escenario donde más brilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para complementar, “este verano se usan mini remeras de lycra que hacen juego con los trajes de baño, ideales para armar un conjunto de tres piezas (bombacha, corpiño y remera) del mismo estampado o combinando entre lisos y estampados”, añadió Milano.

Y recomendó sumar un short de jean, sandalias y un buen sombrero para un conjunto ideal para un look perfecto para un after beach.

Sobre el final, Malpendi agregó que “en calzado, no puede dejarse de lado la tendencia ballet core, con ballerinas en distintos tonos, incluyendo aquellas con transparencias ideales para generar contraste con la piel”. “Los tacos bajos son protagonistas absolutos junto con las franciscanas”.

“Es fundamental respetar el estilo propio”, recomendó la asesora de imagen, para quien “de nada sirve optar por una tendencia que no convence o la persona siente que no la representa porque con su comunicación no verbal, estará mostrando que no se siente a gusto”.

“Distinto es si alguien quiere animarse a algo diferente y está dispuesta a innovar, pero no es lo mismo que pensar que se debe usar determinado tipo de traje de baño simplemente porque es tendencia cuando no se siente a gusto o no la representa”, concluyó.