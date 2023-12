Entre el protocolo y los gestos patrióticos, los looks de los políticos en la asunción de Javier Milei como Presidente

A la espera de la jura, ya arribaron al Congreso distintas figuras del arco político nacional

Este domingo 10 de diciembre marca el inicio de una nueva gestión con la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación. Con la Asamblea Legislativa en el Congreso como escenario, esta jornada trascendental no solo se convertirá en la presentación formal de nuevo mandatario, sino también de su vicepresidenta, Victoria Villarruel. Este evento crucial en la política argentina se desarrolló en un ambiente donde la expectativa pululaba, marcando un hito en la historia del país.

Te puede interesar: El Congreso trabaja contrarreloj para la asunción: cruces con el equipo de Milei, puja por los invitados y un “recinto cerrado”

Paralelamente, el día estuvo signado por un importante cambio: el traspaso de mando desde el Gobierno saliente de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Entre otras cosas, el día se destacó por un sutil juego de símbolos a través de la moda y el estilo. Cada prenda y look seleccionado por los políticos no solo reflejaba su estilo personal, sino que también transmitía un mensaje a la población. Con detalles, aunque pequeños, se manifestó un lenguaje de la política, donde cada predilección estilística puede ser interpretada como una declaración de intenciones o valores.

Te puede interesar: Milei enfrentará el primer test en el Congreso con la misteriosa “ley ómnibus” que marcará su relación con la oposición

Para profundizar en este aspecto, Infobae dialogó con Arnaldo Ignacio Adolfo Miranda Tumbarello, educador, historiador, e investigador especializado en Derecho Nobiliario y protocolo; y Patricia Doria, diseñadora de indumentaria y directora del área de Moda de la Universidad de Palermo.

Fátima Florez

Fátima Florez, pareja de Milei, en camino al Congreso para la asunción

Una de las primeras apariciones de la jornada fue la de Fátima Florez, la pareja del presidente electo Milei. Para Miranda, “al ser una ceremonia diurna, es un estilo atinado”. Mientras que Patricia Doria analizó: “Tiene una sastrería clásica, pero con solapa de smoking, que presenta unos bordados muy delicados, combinada con una remera ajustada a su estilo y unos accesorios igualmente delicados. Me parece que está adecuada para la ocasión”.

Te puede interesar: El encuentro secreto entre Mauricio Macri y Javier Milei: entre la intimidad y un gesto político

En segundo lugar, Doria apuntó: “La sastrería blanca habla de muchísima pureza y de candidez. Viene mucho del candidato de la época romana, que se vestía de blanco para mostrar limpieza. O sea, me parece una buena elección: una sastrería blanca, discreta. Su pelo suelto lo podría haber recogido de alguna manera, pero es su estilo y me parece que está correcto. Está simple, impecable, correcta, sale del lugar de actriz que tiene y se coloca en un lugar más de ciudadano común. Los laterales del pantalón están abiertos y van agarrados para mostrar la pierna”.

La diseñadora Natalia Antolín, a cargo del look de Florez, explicó a Infobae: “Fátima estuvo hace unos días en el local, estuvimos viendo y analizando opciones, eligió un traje off white con una parte de abajo negra y tiene unos detalles en la solapa bien femeninos de moñitos y en los laterales del pantalón”.

Lilia Lemoine

La diputada de LLA en el Congreso

La diputada nacional electa de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, llegó de blanco al Congreso y así lo observó Doria: “Tiene un vestido de encaje y un tapado de bucle, que lo hace algo invernal. El cinturón rosa es con hebilla. El peinado está correcto, con pelo recogido para darle protagonismo al vestido”.

Luis “Toto” Caputo

Caputo se prepara para asumir como titular de Economía en el Gobierno de Milei

“Caputo lleva una sastrería clásica de color azul que transmite confianza y credibilidad. El azul tiene un carácter diurno, así que está correcto. Viene con una corbata fantasía al tono, pero la camisa con el cuello abierto y la corbata corrida de un costado da una sensación de desarmado”, opinó Doria.

Cristina Fernández de Kirchner

La vicepresidente saliente, Cristina Fernández de Kirchner, fue una de las primeras oradoras de la Asamblea

Según Doria, Cristina optó por un dos piezas “con una chaqueta abierta sin solapa. Lo importante acá es el discurso no verbal del color rojo. Ella, con su pelo rojo, también marca en simbología del color. Es pasión, fuerza, demostración de poder, de audacia, hasta agresividad, porque tiene algo del componente del color de la sangre, de lo violento. Se está destacando desde un discurso, digamos, la indumentaria. Lo que sí, el rojo es una imposición muy grande de ‘aquí estoy y seguiré dando batalla’”.

Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Christian Castillo

Los referentes de la izquierda, entre los principales opositores a Milei, llegaron al Congreso cerca de las 10.30

Sobre del Caño, Bregman y Castillo, Doria señaló: “Ella tiene un vestido Jackie con un escote de base bastante cerrado. El rojo corresponde con esta cuestión de protesta que tienen habitualmente en la izquierda. Y están sus acompañantes, que están como desaliñados, desarmados, los pelos como recién salidos de la ducha, los cuellos abiertos, la camisa fuera. Son, creo, el otro lado, la contracara. Y tratan de evidenciarlo a través de la indumentaria. También muestra la campera de cuero, la cartera colgando que no da para semejante evento, una cartera colgando de lado. Es todo un ánimo de protesta, me parece bien que acompañan desde el discurso de la indumentaria, que es un lenguaje no verbal”.

*Noticia en desarrollo