Un recorrido por las nuevas oficinas de la AFA en Miami, un hito del diseño en homenaje a los campeones del mundo

Miami se convierte en un nuevo epicentro para el fútbol argentino, impulsado por la popularidad de la Selección y la vibrante cultura de la ciudad (Mico Design Studio)

En una jugada estratégica que refleja la creciente influencia del deporte argentino en el mundo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desembarcó en Miami, Florida, con la inauguración de nuevas oficinas en una ciudad revolucionada por la messimanía.

La metrópoli estadounidense, conocida por su vibrante cultura, ahora se convierte en un nuevo epicentro para la promoción y el desarrollo del deporte nacional. El anuncio de la AFA llega en un momento en que el fútbol está experimentando un auge sin precedentes en Miami, impulsado en parte por la popularidad la figura del capitán de la Selección, Lionel Messi.

Para llevar a cabo este proyecto, la AFA confió en Mico Design, un estudio de diseño fundado por dos argentinas, la arquitecta Agustina Fernández y la diseñadora de interiores Victoria Cufré.

Las profesionales están radicadas en Estados Unidos y fueron elegidas para encargarse del interiorismo y la ejecución de la obra, una tarea que incluye fusionar la esencia del fútbol argentino con la sofisticación y el estilo de Miami. Infobae dialogó con las dos artífices del proyecto para indagar en todos los detalles del diseño del nuevo espacio de 1.500 metros cuadrados.

Mico Design, liderado por Agustina Fernández y Victoria Cufré, seleccionado para fusionar la esencia del fútbol argentino con el estilo de Miami en el diseño de las oficinas de la AFA

Las nuevas oficinas de la AFA en Miami no son solo un espacio de trabajo; están destinadas a convertirse en un centro de aprendizaje, interacción y promoción del fútbol. Este proyecto es una clara muestra de cómo el deporte puede ser un puente entre culturas y países, y cómo la AFA está aprovechando esta oportunidad para fortalecer su presencia global.

Ubicadas en el corazón de Wynwood, un barrio conocido por su escena artística y cultural, las oficinas estarán situadas estratégicamente cerca de un mural de Messi, creado por el artista argentino Maximiliano Bagnasco. Este detalle no es menor, ya que vincula simbólicamente el espacio de la AFA con una de las figuras emblemáticas del fútbol argentino.

Las oficinas, que ocupan aproximadamente 1.500 metros cuadrados, se encuentran en el octavo piso de un edificio y están ambientadas con elementos representativos de la selección de fútbol de Argentina. En cada espacio, incluyendo la sala de reuniones que destaca por una gran imagen de la victoria en Qatar, se rinde homenajes a los campeones mundiales y a Lionel Messi.

“Las nuevas oficinas de la AFA en Miami van a ofrecer una experiencia única para los amantes del fútbol con salas de streaming de última generación, donde se transmitirán partidos en vivo, entrevistas exclusivas y contenido especializado. Además, habrá áreas de prensa dedicadas a fomentar la cobertura y el análisis de eventos deportivos”, comentaron Fernández y Cufré a Infobae.

Las oficinas de la AFA en Miami, más que un espacio de trabajo, se perfilan como un centro de aprendizaje e interacción para promover el fútbol a nivel internacional

Y sumaron: “Periodistas y creadores de contenido tendrán un lugar de encuentro para compartir su pasión por el fútbol. Creamos espacios funcionales e innovadores, adaptándonos a las nuevas tecnologías y tendencias”.

Miami, una ciudad que durante décadas fue reconocida principalmente por sus playas y vida nocturna, ha experimentado una transformación notable. Hoy, es un centro de crecimiento económico, calidad de vida y un hervidero de actividades culturales. La AFA, al elegir Miami para sus nuevas oficinas, está capitalizando este dinamismo y posicionándose en un lugar que atrae tanto a locales como a visitantes internacionales.

“Que la AFA haya confiado en nosotras para el diseño y ejecución de su sede en Miami es un orgullo muy grande. Las oficinas van a ser la casa de la Selección Argentina en Estados Unidos. Estamos felices de haber tenido la oportunidad de contribuir creativamente con el proyecto; significa muchísimo en cuanto a la conexión cultural con nuestro país”, contó a Infobae Victoria Cufré.

Las nuevas instalaciones de la AFA en Miami ofrecerán salas de streaming de última generación y áreas de prensa para fomentar la cobertura del fútbol

“Desde el primer momento -siguió Cufré- trabajamos con mucho entusiasmo y teniendo en cuenta cada detalle. Sentimos inspiración pura en la historia del fútbol argentino para plasmar en cada rincón del espacio. Incluimos fotografías que capturan momentos icónicos, también camisetas, murales de artistas argentinos y pelotas como objetos decorativos memorables de la historia futbolística nacional. Las 3 estrellas instaladas en el cielo raso aluden a las copas del mundo”.

Uno de los datos de color del proyecto, según la diseñadora, fue la inclusión de una Virgen de Luján bendecida. “La hicimos traer directamente desde Argentina. Yo soy de Luján y sabemos que la Virgen, en tanto patrona de la Argentina, es una figura religiosa significativa y nos pareció un lindo gesto”, relató Cufré.

La historia de Mico Design Studio

Mico Design Studio, bajo la dirección de Fernández y Cufré, emergió como un sello destacado en el mundo del diseño y la arquitectura en Miami y la región. Desde su fundación en 2017, el estudio fue responsable de algunas de las aperturas más destacadas en la ciudad.

Las oficinas tienen unos 1.500 metros cuadrados generales distribuidos en una sola planta, en un piso 8, y con una gran vista

La historia de cómo Fernández y Cufré fundaron Mico Design es tan interesante como sus proyectos. Ambas argentinas, se conocieron en Miami y rápidamente descubrieron una conexión a través de sus pasiones compartidas por la arquitectura y el diseño de interiores. Lo que comenzó como una amistad pronto se transformó en una colaboración profesional.

Desde sus comienzos con renovaciones residenciales, Mico Design Studio creció exponencialmente. Hoy, con un equipo de 20 personas, el estudio ha completado más de 40 proyectos comerciales, con clientes de Estados Unidos, España, Colombia, Chile y Argentina. Su portfolio muestra la versatilidad y habilidad para crear espacios estéticamente agradables y, a la vez, funcionales y acogedores.

Entre los proyectos más notables de Mico Design se encuentra la apertura de la emblemática chocolatería San Ginés en Miami, un nombre que resuena con fuerza en Madrid y ahora en Estados Unidos. Además, aportaron su arte en el famoso News Café en South Beach, un lugar que se ha convertido en un ícono de la zona.

Desde su fundación en 2017, Mico Design Studio ha completado más de 40 proyectos comerciales, mostrando su habilidad en capturar la esencia de cada espacio. En la foto, Victoria Cufré y Agustina Fernández

No menos impresionante es su trabajo en Presidente, un bar argentino que supo ser reconocido por The World’s 50 Best Bars. Este proyecto demuestra la habilidad del estudio para capturar la esencia de la cultura argentina y traducirla en un espacio que es tanto un homenaje a sus raíces como una invitación a la exploración cultural.

Mico Design también dejó su huella en el mundo de la gastronomía asiática con Niño Gordo, un restaurante porteño que combina sabores audaces con un diseño interior igualmente impactante. Además, dejaron su toque de autor en la cervecería Temple Bar y en el restaurante del enólogo Alejandro Vigil, Casa Vigil, cuya ubicación en Mendoza, Argentina, ha sido recientemente galardonada con una estrella Michelin.

Actualmente, uno de sus aportes más ambiciosos, sin dudas, es Casa Orquídea, un proyecto de hotelería en South Beach que promete ser un refugio de lujo y sofisticación. Además, Cufré y Fernández están trabajando en el primer local de Piegari en Miami y en las oficinas de Block Capital Group, demostrando su versatilidad y capacidad para abordar una amplia gama de trabajos. “El estudio trabaja en conjunto con la consultora especializada Sherpa Consultancy Group, gracias a la cual facilitan procesos de visados para inversionistas y trabajadores que quieran hacer su experiencia laboral en Estados Unidos”, contaron desde Mico Design Studio.