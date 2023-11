Latin America’s 50 Best Restaurants, los detalles de la entrega de este reconocimiento global para la gastronomía de la región

Desde su inicio en Lima, Perú, hace una década, Latin America's 50 Best Restaurants ha marcado un antes y un después en el panorama gastronómico latinoamericano (Imagen ilustrativa Infobae)

(Desde Río de Janeiro) - En la vibrante ciudad de Río de Janeiro, Brasil, un acontecimiento culinario de magnitud global está a punto de desplegarse. Desde su inicio hace una década en Lima, Perú, este evento ha marcado un hito en el panorama gastronómico de América Latina.

Te puede interesar: La mejor chef de verduras de Europa ganó Top Chef, empezó limpiando hoteles y tiene su restaurante en Valencia

Este año, la ciudad carioca tiene el honor de ser la anfitriona de la ceremonia, marcando la primera vez que se realiza en este país, y generando la promesa de una noche inolvidable. Este martes 28 de noviembre, finalmente, se revelará la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina del 2023.

Latin America’s 50 Best Restaurants celebra su décimo aniversario en un lugar que encapsula la esencia de América Latina con su diversidad gastronómica y riqueza cultural. Este evento no es solo una celebración de la comida; es un homenaje a la biodiversidad, las tradiciones y la modernidad que caracterizan a esta región del mundo.

Te puede interesar: Dabiz Muñoz tendrá un documental en Netflix: “Os meteremos hasta la cocina en nuestro univerXO”

El Copacabana Palace, un lugar icónico de Río, será el anfitrión de la ceremonia de premiación. La noche comenzará con la llegada de los representantes de los restaurantes a la alfombra roja, seguido de un cóctel de bienvenida. Este evento no solo es una oportunidad para celebrar, sino también para reconocer el talento y la innovación en la escena culinaria.

Maia Chacra Desde Río De Janeiro Por La Entrega De 50 Best

Los 50 Best Restaurants no son solo una clasificación; son un escaparate mundial para la gastronomía. La expectación general refleja la importancia de este cónclave para los restaurantes, ya que la inclusión en esta lista significa reconocimiento a nivel global y un impulso significativo para la reputación culinaria.

Te puede interesar: Cuánto cuesta comer en DiverXO de Dabiz Muñoz, el restaurante del mejor chef del mundo y el más caro de España

La cuenta regresiva del puesto 50 al primero será el centro de atención de la noche, intercalada con la entrega de varios galardones especiales. Estos premios reconocen la excelencia culinaria, el ingenio y la creatividad en la industria. La expectativa crecerá con cada nombre anunciado, culminando en la revelación del restaurante que ocupará el codiciado primer lugar.

En la ceremonia de premiación, además de la lista de los 50 mejores, se develarán otros galardones importantes. Entre ellos, el Premio Estrella Damm Chefs’ Choice, el Premio Gin Mare Art of Hospitality, y el Premio al Mejor Pastelero de Latinoamérica. Estos laudos son un reconocimiento a la excelencia en diversas áreas de la gastronomía.

En tanto, el Premio Beronia al Mejor Sumiller de Latinoamérica, otro de los galardones destacados, culminará en el anuncio del restó que será coronado como el Mejor Restaurante de América Latina 2023, un momento cumbre de la noche. Desde su lanzamiento en 2013, The Latin American’s 50 Best Restaurants se ha convertido en el principal ranking gastronómico del continente, ofreciendo a comensales de todo el mundo información y recomendaciones de primer nivel.

Río de Janeiro, epicentro de la gastronomía latinoamericana, acoge el décimo aniversario de Latin America's 50 Best Restaurants, un evento que celebra la diversidad y riqueza cultural de la región

Este listado anual es el resultado de las opiniones de más de 300 expertos en la industria de restaurantes de toda América Latina. Refleja la diversidad y riqueza del panorama culinario del continente, ofreciendo una instantánea de las dinámicas y preferencias actuales. La credibilidad y la influencia de la lista están garantizadas por un sistema de votación bien estructurado y supervisado por la firma Deloitte, según contaron desde la organización. Este proceso asegura que los resultados sean justos y representativos de la opinión de los expertos en la materia.

La academia de votación, dividida en cinco regiones —México, Centroamérica; América del Sur (Norte); América del Sur (Sur); y Brasil—, abarca una amplia gama de países. Cada región aporta su perspectiva única, enriqueciendo el proceso de selección y garantizando una representación equitativa.

La celebración del décimo aniversario de Latin America’s 50 Best Restaurants en Río de Janeiro es, sin dudas, una manifestación de la pasión, la creatividad y la excelencia que define a la gastronomía latinoamericana. Con chefs de renombre, eventos exclusivos y reconocimientos especiales, este año promete ser más grande y mejor que nunca, marcando un nuevo capítulo en la historia culinaria de la región.

El chef brasileño Alex Atala es uno de los protagonistas de este evento /EFE/Javier Lizon/Archivo

La previa de los Latin America’s 50 Best Restaurants

Río de Janeiro será, por unos días, el epicentro de la gastronomía latinoamericana, ya que el mencionado evento no se reduce únicamente a la premiación. Entre los cónclaves destacados de esta semana se encontraba el #50BestTalks, un panel de liderazgo intelectual que reunió a los pensadores e innovadores más destacados del mundo culinario como preludio de la ceremonia principal. Este foro fue una oportunidad para discutir temas actuales y relevantes, proporcionando una plataforma para el intercambio de ideas y la inspiración.

Allí, chefs de renombre internacional debatieron sobre el creciente reconocimiento de la gastronomía latinoamericana en el escenario mundial, gracias a la biodiversidad única de la región y a su identidad, forjada a partir de una mezcla de diversas culturas.

El brasileño Alex Atala, fundador del aclamado restaurante D.O.M. en São Paulo, compartió su visión sobre el poder de la comida para transportar culturalmente a las personas al origen de cada platillo. Su restaurante fue considerado el cuarto mejor del mundo en 2012. Según destacó, la gastronomía es un medio para explorar y apreciar la esencia de un lugar, siendo que los chefs se han convertido en embajadores de la cultura latinoamericana, difundiendo su riqueza y diversidad.

Entre los galardones a entregarse se encuentran el Premio Estrella Damm Chefs’ Choice y el Premio Gin Mare Art of Hospitality, destacando diversas áreas de la industria (Imagen ilustrativa Infobae)

Atala también señaló que la escena culinaria de la región comenzó a ganar prominencia internacional cuando dejó de imitar a otras cocinas y empezó a enfocarse en mostrar sus propias raíces.

Por su parte, otra de las protagonsitas del #50BestTalks, la antropóloga Joselín Degollado, cofundadora del restaurante guatemalteco Sublime, abogó por lo que llamó “maridaje gastrohistórico”. Un movimiento que busca valorar los productos locales y una gastronomía arraigada en las diversas culturas que conforman la región. Ella, junto con su socio Sergio Díaz, se enfocaron en destacar las influencias indígenas, europeas y africanas en la cocina latinoamericana, resaltando el poder de la gastronomía para valorizar la identidad regional.

En tanto, la chef argentina Dolli Irigoyen -quien anteriormente ha sido distinguida con el Icon Award 2023 en el marco de la entrega de estos premios- compartió las enseñanzas culinarias que recibió de sus abuelos de origen vasco, italiano y francés. Además, enfatizó la importancia de aprovechar y valorar los productos locales y de la comunidad; y recordó cómo, en sus inicios y en medio de la competencia con restaurantes franceses, optó por destacar productos argentinos como el cordero patagónico y la merluza negra del Atlántico Sur, así como quesos y vinos regionales.

Dolli Irigoyen, icono de la cocina argentina, compartió su enfoque en valorar y aprovechar los productos locales, destacando la riqueza culinaria del país (Franco Fafasuli)

Finalmente, el reconocido cocinero español Andoni Luis Aduriz, cuyo restaurante Mugaritz ha sido un habitual entre los 50 mejores del mundo durante casi dos décadas, abordó las temáticas del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El chef, que recibió el premio Icon Award 2023 de The World’s 50 Best Restaurants, advirtió sobre cómo estos desafíos globales amenazan la existencia de productos aún no descubiertos, especialmente en América Latina. Tras esta serie de charlas, se realizó la tradicional Fiesta de los Chefs, celebrada el día anterior a los premios como un momento de unión entre los mejores cocineros de Latinoamérica.