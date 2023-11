Una argentina fue distinguida entre las 100 mujeres más inspiradoras del mundo

BBC 100Women 2023 reconoció a Lala Pasquinelli como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. (Télam)

Lala Pasquinelli, abogada, artista visual y activista por los derechos de género, que fue reconocida por su labor con “Mujeres que no fueron tapa”, como una de las 100 mujeres más inspiradores e influyentes del mundo en la lista BBC 100Women 2023, que elabora la cadena de noticias británica. Es la tercera argentina en ser distinguida en este ránking.

Te puede interesar: En qué consiste la primera terapia por edición genética aprobada en el mundo

“Mujeres que no fueron tapa” (de las revistas) es una iniciativa que combate los estereotipos y visibiliza cómo la brecha de género emerge en situaciones cotidianas y está arraigada en las raíces de la sociedad, empezó como una campaña en redes sociales y hoy se extiende a talleres, muestras de artes visuales y conferencias.

Se trata de la única representante de Argentina seleccionada este año, y la tercera en ser reconocida en esta iniciativa, tras Mabel Bianco en 2019 y Alba Rueda en 2021, algo que destacó Pasquinelli en primera persona en sus redes sociales: “En días tan complejos, recibir esta noticia nos llena de alegría. BBC me eligió entre las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2023, por el trabajo que hacemos acá, todas juntas. Comparto lista con un montón de mujeres que me vuelan la cabeza y soy la tercera argentina que integra esta lista″.

La abogada y artista habló años atrás en los estudios de Infobae sobre el rol de las mujeres en la sociedad

En la selección global 2023 del ranking BBC 100Women figuran también personalidades como la feminista Gloria Steinem, la ex primera dama estadounidense Michelle Obama, la ganadora del Nobel de Economía Claudia Goldín y la abogada de derechos humanos Amal Clooney, entre otras.

Te puede interesar: Javier Milei y Fátima Flórez fueron al Teatro Colón a ver la ópera Madama Butterfly

El proyecto “Mujeres que no fueron tapa” nació en 2015 y es una iniciativa de Pasquinelli que cuestiona los estereotipos de belleza y la representación de la mujer en medios de comunicación y cultura. La artista trabaja para eliminar los ideales de belleza femeninos que ella considera “clasistas, sexistas y racistas”.

Poner la lupa sobre el estigma que pesa sobre la soltería de las mujeres fue una de las primeras ideas disruptivas de “Mujeres que no fueron tapa” (MQNFT), una comunidad que busca “hackear los estereotipos y mandatos con los que cargamos”, según define Pasquinelli.

Te puede interesar: La presión arterial puede bajarse con solo una cucharadita menos de sal en las comidas

Pasquinelli ha ganado notoriedad a través de distintas campañas virales como #HermanaSoltaLaPanza, incentivando a mujeres a replantearse la narrativa sobre sus cuerpos y afrontar temas como el envejecimiento y dietas. Con esta campaña lograron generar un enorme ida y vuelta acerca de los mandatos sobre cómo debe ser el cuerpo. También sobre todo aquello importante de la vida que el género femenino puede perderse -sexo, abrazos, piletas, veranos- por esconder su aspecto físico.

Imágenes de la campaña "Hermana, soltá la panza"

“Ser mujeres es encajar en el ideal de belleza para conseguir una pareja más pronto que tarde porque eso te va a garantizar cumplir con el tercer objetivo de la feminidad que es tener una familia”, dijo a Infobae Pasquinelli en agosto pasado.

Luego siguió con otra llamada: “Hermana, soltá el reloj”, una campaña apoyada en la idea del “reloj biológico” y cómo nos dicen que el tiempo siempre nos corre en contra. Y el último proyecto se llama “Hermana, soltá la novela”, que genera una conversación alrededor de la idea del amor romántico o del “amor Disney”. Es decir, cómo las películas, las series, las novelas, los dibujitos -la cultura en general- nos mostró siempre que una mujer debe buscar hasta lograr estar en pareja.

“Desde que somos muy pequeñas vamos recibiendo esta educación que nos dice que tenemos que cumplir con las gestualidades, los roles y los hábitos de las ‘buenas mujeres’ para ser elegidas y alcanzar el objetivo de tener una pareja. Esa idea del amor romántico nos dice que ser elegidas por un varón es constitutivo de nuestra identidad, de nuestra autoestima”, remarcó Pasquinelli.

La campaña "Hermana, soltá la novela" abordó el estigma alrededor de la soltería

Un reconocimiento a un largo camino

Emocionada por haber recibido esta distinción, Pasquinelli publicó una historia personal y poco conocida: “Quiero contar algo que me parece importante, para darle contexto al asunto, vengo de una familia de obreros, mis abuelos y mis viejos laburaron muchos años en una fábrica textil, de un pueblo de 2000 habitantes, en el límite de la provincia de Buenos Aires, con Santa Fe, que se llama La Emilia, ahí nací yo. La fábrica cerró por la apertura de las importaciones y mi vieja se puso a “coser para afuera”, como mi abuela; y mi viejo se puso a trabajar en una tornería, que en la década del 80 se fundió”.

La fundadora del blog y proyecto educativo “Mujeres que no fueron tapa” (MQNFT), la “artivista” Lala Pasquinelli, aseguró, en vísperas del Día de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación que “la rebeldía” de las mujeres frente al modelo que les imponen los medios y la publicidad, “no es gratuito” pero plegarse acríticamente a estos mandatos “a la larga, es mucho más costoso" (gentileza Pasquinelli )

“Cagados de hambre nos fuimos a vivir a Junín donde mi Nono tenía una pequeña panadería, él me enseñó muchas de las cosas que me constituyen, junto con mis viejos. El Nono y la Nona nos recibieron en Junín. Es muy duro para alguien que viene de un pueblo, migrar a la ciudad -y continuó- a los 9 años ya atendía la panadería, mucho de lo que aprendí ahí, también está acá. Quienes hayan sido pobres, quienes sean pobres, quienes hayan salido de un pueblo, me van a entender, hay mucha insistencia para sembrarte la vergüenza. Es muy largo el camino que se recorre, cuesta mucho llegar a todos lados”, sostuvo la abogada.

Pasquinelli concluyó: “Por eso emociona tanto el reconocimiento, porque cuando miras para atrás, es larguísimo el recorrido y ves las caras de todas las personas que te fueron dando una mano para llegar hasta hoy. Gracias especialmente a todas ellas”.

Lala Pasquinelli en una reciente muestra organizada por la comunidad que creó en redes

BBC 100Women es una iniciativa anual que destaca a mujeres alrededor del mundo por su contribución en diversas áreas como política, cultura, educación, deporte, ciencia, salud y tecnología, y por sus esfuerzos frente al cambio climático y la adaptación a sus impactos.

La respuesta de Pasquinelli ante su reconocimiento refleja tanto gratitud como compromiso. “En estos momentos tan particulares para los feminismos en nuestro país, recibir este reconocimiento, integrar una lista llena de las mujeres que admiramos y nos han abierto camino, nos confirma en el trabajo y en el hacer, nos legitima y nos visibiliza”, expresó la activista, quien fue destacada en la categoría “Cultura y Educación”. La importancia de su labor radica en su capacidad de inspirar a otras mujeres y visibilizar la lucha contra la desigualdad de género.