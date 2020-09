La embajada de Israel en la Argentina unió la gastronomía de ambos países en un encuentro virtual. Emilia Attias junto a los chefs Luis Cruz Salinas, que cocinó desde su casa en Jerusalén, y Gustavo "Teru" Teruel, que cocinó desde su casa en Buenos Aires

En todo el mundo, tarde o temprano, la cuarentena y la pandemia nos ponen frente a la cocina de nuestras casas. Algunos, aprovechan para incursionar en la gastronomía de otros países y se animan a los platos típicos más exquisitos. A través de la consigna #AcáComoAllá la Embajada de Israel en la Argentina brindó una respuesta creativa, al que hoy se convirtió en el interrogante más común en todos los hogares: ¿qué cocino hoy?

Dos prestigiosos chefs, uno argentino y otro israelí, enseñaron en vivo a preparar dos platos sencillos, con los elementos que tenemos a mano en nuestras casas y bajo la premisa de utilizar un ingrediente en común: la carne.

La transmisión en vivo, de acceso libre y gratuito, se llevó a través de la página de Facebook de Israel en Argentina, donde Gustavo “Teru” Teruel -desde la cocina de su casa en Buenos Aires- y Luis Cruz Salinas -desde su hogar en Jerusalén- mostraron sus creaciones culinarias en ambos países. El primero realizó arrolladitos de carne con albóndigas de berenjena, mientras que el segundo presentó un típico y delicioso plato de la cocina israelí: Arais.

El encuentro fue conducido por Emilia Attias, muy reconocida como actriz y conductora tanto en Israel como en la Argentina, quien destacó: “Sin lugar a dudas, se trató de una gran oportunidad para conocer dos excelentes recetas, y también, para escucharlos conversar sobre las similitudes y diferencias entre las propuestas culinarias características de ambos países”.

La transmisión en vivo

Además, se lanzó formalmente la Tercera Edición de la Semana de la Cocina Israelí, que se llevará a cabo en nuestro país del 3 al 13 de diciembre. Finalizado el evento, los tres protagonistas hablaron con Infobae y, finalmente, los chefs compartieron las dos recetas que realizaron en vivo.

Ambos chefs mostraron sus creaciones desde la intimidad de las cocinas de sus casas, en Buenos Aires y Jerusalén





La conductora de la transmisión, Emilia Attias

La actriz y conductora de Resto del Mundo es una apasionada por la gente, la cultura, la historia y la gastronomía de Israel, donde es muy reconocida y cuenta con miles de fanáticos por su trabajo en “Casi Ángeles”. Junto a los otros protagonistas de esa tira, estuvo en ese país en tres oportunidades: dos en 2009 y una en 2010. En 2021, planea volver con su programa de viajes y, luego quedarse varios días para seguir conociendo aún más ese país. Junto a Infobae, recordó su paso por Israel y reveló por qué nadie debería privarse de visitarlo, al menos una vez en la vida.

“Lo que más me gusta de Israel es su gente. La primera vez que fui me sorprendió encontrarme con gente tan cálida, demostrativa, efusiva, pasional y afectuosa, fuera de Latinoamérica. Llegar a Israel fue un bálsamo, algo hermoso. La historia que tiene ese país me cautiva: sus lugares están impregnados de una energía tan fuerte, divina y alejada de lo terrenal. Su cultura y su belleza son maravillosas. Disfruto muchísimo de su gastronomía, perderme en sus mercados, los aromas de las especias... Cada vez que voy, no quiero volver”, le cuenta a Infobae.

“La primera vez que fui a Israel fue en 2009, cuando estaba de gira con “Casi Ángeles”. Para todos fue un shock, porque no nos imaginábamos tanto fanatismo y cariño. Había muchísima gente esperándonos en el aeropuerto y en la puerta del hotel. Nunca había vivido algo así, fue muy gratificante. Estuvimos 15 días y casi no pudimos salir a recorrer por la cantidad de fans que nos seguían, pero cuando me fui, sabía quería volver cuanto antes para conocerlo bien. Por suerte, pude: estuve dos veces en 2009 y la última en 2010. ¡Extraño muchísimo! Siempre fui por trabajo, pero después aproveché a quedarme y conocer ciudades como Jerusalén, Nazaret, Tel Aviv, Masada... Tres visitas no fueron suficientes, así que ahora estoy a punto de volver con mi programa. Apenas se pueda viajar, allí estaré. Seguramente, en 2021”, aseguró.

“Su gastronomía tiene bases sólidas, de una cultura culinaria de más de 3 mil años. Cuando los israelíes pudieron retornar a su país, llevaron la cultura gastronómica de los lugares adonde habían emigrado. Es imposible no amar su comida, la manera en la que emplean los frutos secos en la cocina, su aceite de oliva, sus dulces... Sus platos son muy diversos y variados. A la hora se sentarte a la mesa, los israelíes son los mejores anfitriones. Siempre recomiendo a ese país como uno de los que nadie se puede perder de conocer. Me han hecho sentir como en casa”, asegura.

Emilia Attias, la conductora del encuentro virtual

“La bebida de Israel que más me gusta es el jugo de granada, que lo sirven bien fresco y te lo ofrecen en cada lado que vas. Soy vegetariana, cada tanto como pescado, pero no como carnes rojas, ni pollo, ni fiambre, ni leche de vaca. Me encanta el falafel, una croqueta frita de garbanzos con muchas especias y salsa de yogur ácida. También, amo el tabule, que es una ensalada fresca de trigo burgol con hojas de perejil y menta, tomate, morrón y pepino. Otro plato que me encanta es el humus con el pan pita”, dijo.

Emilia también habló sobre sus gustos en cuanto a la comida argentina. “Como no como carne, mi comida favorita es la polenta y me encanta desde que era chica. La preparo con tuco, con una receta antigua de mis abuelas que tiene sus magias. Le agrego queso para que se derrita, una copa de vino tinto y soy feliz (risas). En casa cocino mucho y muy diverso, con influencia de diferentes culturas. Uso muchas especias, porque me gusta mucho la comida de Medio Oriente. Es un mix entre la comida que a mí me gusta y la que le gusta a mi familia”, reveló.

“Mi hija Gina come muy saludable, le inculco esa alimentación. No tengo que hacer esfuerzo para que coma frutas y verduras. Incluso, a veces es al revés: tengo que esforzarme para que coma otras cosas. También, le gusta el arroz, la quinoa, las lentejas, las sopas ... Come pollo y carne, porque lleva una alimentación variada. Soy una mamá muy activa en cuanto a la nutrición de mi hija. Soy curiosa y siempre voy buscando qué es lo mejor para ella. Por suerte come de todo, muy saludable y muy variado. Compro casi todo orgánico. Consumo muchos alimentos de origen vegano y muy pocos de origen animal ”, indicó Emilia.





El chef israelí, Luis Cruz Salinas, en Jerusalén:

El chef israelí, Luis Cruz Salinas

-¿Cuáles son los 5 platos más tradicionales de la cocina de Israel y cuáles son sus ingredientes principales?

Los platos típicos de la cocina son muy variados. Obviamente, está el humus, que es un plato infaltable en la mesa de todo israelí. También, el falafel, la shakshuka (plato a base de salsa de tomates y huevos, que se suele comer en los desayunos), el shawarma o las burekas (una especie de empanada hojaldrada de múltiples gustos). Todas estas son opciones que se pueden encontrar, tanto en los restaurantes como en los múltiples puestitos de comida que hay en las calles. En la mayoría de las casas israelíes, estos platos se acompañan con ensaladas, aceitunas y el típico pan pita.

-¿Cuál es el plato que preparó para este evento virtual y qué ingredientes lleva?

Preparé Arais, que es una pita rellena de carne picada. Es un reflejo de la multiculturalidad que reina en la cocina israelí. Este plato lo trajeron las corrientes migratorias que llegaron de países vecinos, como Siria. Hoy, es un plato que se adaptó al paladar israelí y suele ser preparado en los hogares.

-¿Cómo fue la transición de haber nacido en México y preparar platos locales, y luego haberse instalado en Israel?

La transición fue increíble. Llegas a un nuevo país donde te haces de nuevos amigos: fue un cambio grande, especialmente en términos gastronómicos. Me encontré con otros sabores, con ingredientes diferentes. Esa parte al principio me costó un poco. Pero la experiencia fue mágica. Israel es un país que me lo dio todo sin pedirme nada a cambio. Fue un cambio radical y cada vez que medito sobre ese cambio siento felicidad de haber hecho de este pais, el hogar para mi familia .





El chef argentino, Gustavo “Teru” Teruel, desde Buenos Aires

El chef argentino, Gustavo “Teru” Teruel

-¿Qué similitudes y diferencias encuentra entre la cocina de Argentina y la de Israel ?

Hay más diferencias que similitudes, pero podemos encontrar algunos puntos en común, como la carne y las diferentes verduras que utilizamos diariamente. De a poco, se encuentran buenas fusiones. Es cuestión de ir probando y jugando mucho con las especias y combinaciones.

2) ¿Cuáles son los 5 platos más tradicionales de la cocina argentina y cuáles son sus ingredientes principales?

Empezaría por el bife de chorizo, que lo considero el plato más típico de la Argentina, aunque existen una gran variedad de cortes de carne que los encontramos en cualquier asado. Las empanadas en base a carne podría ser otro plato tradicional argentino. Las milanesas se preparan en casi todos los hogares del país, por lo que también las pondría en el podio, y lógicamente, no puedo dejar de nombrar al típico locro, que se come en invierno.

3) ¿Cuáles son los ingredientes más comunes que se utilizan a diario en los hogares argentinos?

Creo que se come mucha carne vacuna , aunque en el último tiempo y por una cuestión de economía, las familias consumen mucho pollo para remplazarla. En líneas generales, no estamos muy acostumbrados a comer demasiado pescado: considero que nos perdemos de un gran alimento y, por sobre todas las cosas, sabroso , siempre y cuando esté bien hecho.

En cuanto a las verduras y frutas, considero que su consumo creció durante los últimos años . Se produjo un giro bastante importante gracias a la información que circula. La gente se dirige hacia la compra de verduras y frutas sin agrotóxicos.

4) ¿Cuál es el plato que preparó especialmente para este evento?

Cociné arrolladitos de carne con albóndigas de berenjenas. Parecen milanesas de carne bien finas, a las que se les coloca un relleno. Luego, se enrollan, se sellan y se las cocina lentamente en una salsa, como si fuera un guiso. Estas albóndigas son el mejor complemento para la carne y la salsa.

5) ¿Cómo es el tipo de gastronomía que desarrolla para despertar el interés en los chicos en la cocina, conociendo la gran variedad de ingredientes que existen en nuestro país?

Mi objetivo es que conozcan la variedad increíble de ingredientes que tenemos disponibles a la hora de cocinar y no se queden con los más comunes : que se diviertan en cada una de las clases con sus compañeros y, si tienen ganas de probar lo que elaboramos en clase, que lo hagan. Pero, si no tienen ganas de degustar algo, nunca se les exige y siempre les sugiero lo mismo a los familiares que los acompañan: ya llegará el momento y las ganas.

No hay nada más lindo que poder enseñarles a los chicos algo tan esencial y que les quedará para el resto de sus vidas . En relación a los ingredientes que prefieren, en realidad, están marcados fundamentalmente por la variedad que comen en casa. Si comen con mucha sal, a la hora de probar ciertas preparaciones que realizamos, quizás no le sientan el sabor. Por eso, trato de enseñarles a cocinar con muy poca sal, o bien sin la misma, y utilizo muchas especias.





La receta para preparar Arais, pan pita relleno de carne

Arais

Ingredientes:

Pan pita 4 unidades

Carne picada 1/2 kilo

Cebolla 1 unidad

Cilantro y perejil picados 1 cucharada

Piñones 1 cucharada

Ajo 3 dientes

Sal y pimienta al gusto

Tehina

Pasta de sésamo 1/2 taza

Agua fría 1/2 taza

Ajo 2 dientes picados

Jugo de limón de 1 unidad

Sal y pimienta a gusto

Preparación:

Para el relleno, mezclar en un bowl la carne, el ajo triturado, las hierbas, los piñones y la cebolla picada. Condimentar con sal y pimienta. Cortar el pan pita por la mitad y rellenar con la mezcla de carne. Calentar bien una plancha o bifera e ir colocando los panes. Pintarlos con aceite de oliva. Cuando el pan comienza a tomar color dorado, pasarlo a una placa para horno a 180 grados por 5-8 minutos. Armar la tehina, mezclando en un bowl todos sus ingredientes. Servir el Arais acompañado de la salsa.





La receta para preparar los arrolladitos de carne con albóndigas de berenjenas:

Ingredientes:

Arrolladitos

10 bifes para milanesa

5 dientes de ajo, picados

190 gr. de perejil, picado

60 gr. de maní tostado y triturado

Sal C/N

Pimienta negra C/N

190 gr. de harina 0000

Aceite de oliva C/N

Salsa:

1 cebolla grande, picada

1 morrón rojo, picado

1 taza de apio, picado

2 tomates, sin semillas y cortados en cubos chicos

Un poco de jalapeño rojo, picado

2 dientes de ajo, picados

2 cdas. de extracto de tomate

1 vaso de vino blanco, preferiblemente Chardonay

1 litro de salsa de tomate

500 cc. De caldo de carne o verdura

Albóndigas de berenjena

1 berenjena grande, lavada y cortada en fetas

50 gr. de maní tostado y triturado

250 gr. de pan rallado

1 clara de huevo

2 dientes de ajo, picados

Sal C/N

Pimienta negra C/N

Paso a paso:

1. Disponer los bifes en la tabla de cocina. Colocar un separador de nylon por arriba del bife y golpear suavemente con un martillo de cocina, o bien, con un palo de amasar. Esto, en caso de que los bifes no estén bien finos.

2. En un bowl mezclar los 5 dientes de ajo picados, el perejil, el maní tostado y mezclar.

3. Distribuir el relleno uniformemente en cada bife. Enrollar el bife junto al relleno y atar con hilo de cocina (es más seguro que hacerlo con los típicos palillos)

4. Pasar cada arrolladito por harina.

5. Calentar la sarten a fuego medio y con un chorrito de oliva. Luego colocar varios arrolladitos y sellar durante 2 minutos por lado. Ir girando los mismos. Reservar.

6. Calentar una olla a fuego medio y arrojar un poco de aceite de oliva. Agregar la cebolla y el morrón. Cocinar por 4 minutos aproximadamente. Agregar tomates, apio, jalapeño, ajos y mezclar. Cocinar por 5 minutos. Agregar el extracto de tomate y mezclar. Tener cuidado que no se queme el extracto de tomate en fondo de olla. Al cabo de 3 minutos, agregar el vino blanco y dejar cocinando durante 8 minutos para que se evapore el alcohol. Agregar salsa de tomate y caldo de carne o verduras. Bajar el fuego al mínimo y agregar los arrolladitos. Cocinar durante una hora y media.

7. Mientras se cocina todo en la olla, preparamos las albóndigas.

8. Espolvorear cada feta de berenjena con sal, dejar reposar 30 minutos en un colador. Posteriormente, lavar con agua y colocar en un plato, disponiendo una feta de berenjena y arriba papel absorbente: así sucesivamente para secar cada feta.

9. Calentar la sartén con un chorrito de oliva y cocinar las berenjenas durante 2 minutos, por lado y a fuego fuerte.

10. Colocar berenjenas en la procesadora, agregar un poquito de sal, pimienta negra recién molida, los dientes de ajo, un poquito de pan rallado y el maní tostado. Procesar hasta formar puré.

11. Colocar el puré en bowl y agregar la clara de huevo. Mezclar con una espátula para unir. Mojarse un poquito las manos y armar bolitas del tamaño de una pelota de ping pong. Darle forma y pasar por pan rallado para empanar.

12. Cocinar cada albóndiga en una sartén y con un chorrito de oliva, darlas vuelta para que se doren parejas. Reservar.

13. Al cabo de la hora y media de cocción de la salsa y de los arrolladitos, agregar las albóndigas y seguir cocinando por 10 minutos aproximadamente.

14. Emplatar colocando los arrolladitos, la salsa y arriba las albóndigas. Espolvorear con un poquito de perejil picado.





