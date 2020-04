Juan Bruzzone, de Fabre Montmayou, llegó desde Uruguay a Mendoza hace 20 años, y nunca había visto un adelantamiento semejante, de 25 días promedio en Vistalba, y 30 en Gualtallary. No obstante, la calidad de los tintos es sorprendente, con mucho color y alcohol. “En los viñedos que pudieron realizar una cosecha adelantada eso se puede equilibrar”. Los vinos van a ser vivaces y energéticos, con mucha frescura y no muy largos, según Andrés Vignoni, hacedor en Viña Cobos. Y agrega, “actuamos muy rápido, cosechamos antes de lo habitual para evitar lo sobre maduro y el alcohol alto. Por eso hay frescura, con buena acidez y colores preciosos, pero algunas viñas con taninos no tan finos. Igualmente es una cosecha muy linda en general”.