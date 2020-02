Para las expertas Billie Eilish está entre las peores vestidas en la edición 2020 de los Oscars. Gabriela Gurmandi, asesora de imagen dijo: "Aunque me gusto mucho su look , no creo que sea acorde a la alformbra roja de los Oscars". Laura Malpeli de Jordaan, agregó: "Nuevamente apuesta a un atuendo recargado de logos que no resulta muy adecuado para la alfombra roja de este evento"