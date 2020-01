“Hemos sabido por varias décadas que la quema de combustibles fósiles es la mayor causante de la elevación del grado de acidez del océano, pero no habíamos podido rastrear cuánto y en qué forma cada productora en particular ha contribuido al problema”, dijo Rachel Licker, autora principal del estudio y científica sénior en asuntos climáticos de la Union of Concerned Scientists (UCS). “Hoy los científicos pueden cuantificar cuanto el océano ha ganado en acidez debido a la producción de cada una de las compañías productoras de combustibles fósiles”.