“Me hice la mamografía y cuando pensé que había terminado, escucho decir a la médica que espere un poco, que quería ampliar unas imágenes. Cuando estábamos viendo las imágenes, la ecografista miraba con mucho detalle todo y se le escapó una frase que me congeló: ‘Bueno los ganglios creo que están libres’. No le pregunté ni le dije nada, me fui a cambiar, me miré al espejo y me dije a mí misma: ‘Bueno nena, agarrate’. Salí del gabinete, me hicieron más estudios y tenía que volver dentro de unos días a buscarlos”, explicó a este medio Mignona, quien reside en el barrio de Palermo y es publicista.