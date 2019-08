Desde Rock And Ribs, la propuesta de comida americana ya casi llegando al final del recorrido de los Arcos del Rosedal, Gabriel, recibió a Infobae y mostró preocupación por el futuro del lugar. "El paseo creció un montón en este último tiempo, yo hace dos años que estoy y esto está en constante evolución. Ahora hay dos locales por abrir y esta noticia me parece rara. No pregunto demasiado, se sabía algo sobre el tema, que por las elecciones podía llegar a ver un cambio, como cada vez que hay un cambio político. Si cierra esto me pondría mal, no solo por el trabajo, sino porque es un polo gastronómico muy groso y copado con el tema del parque, porque los fines de semana viene muchísima gente. Si se cierra pierde la Ciudad. Vamos a perder mucha movida en la noche, en el día también".