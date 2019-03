En el 96, yo tenía 26 años y había entrado medio infiltrada a la prueba de sonido de un cantante inglés muy famoso. Me ubiqué lejos del escenario, delante de la torre de sonido, casi a mitad del estadio, creyendo que los músicos no me veían. En un momento, el líder en cuestión baja del escenario encarando hacia la torre de sonido y yo, que se suponía que no podía estar sacando fotos, entré en pánico y escondí rápido mi cámara. Cuestión que se para delante de mí, me agarra la cara con las dos manos, me encaja un beso en la boca y sigue su camino.