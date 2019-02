En cuanto a no dormir, la investigación demostró que una persona que no duerme dos noches seguidas o duerme menos de seis horas puede sentirse adormecido durante muchos días. Además, aquellos que duermen pocas horas, de acuerdo a la investigación, tienen tasas de mortalidad más altas que los que no. En especial entre los mayores de 65 años.