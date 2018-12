-Jugar al pádel me encanta porque no pienso en otra cosa que ganar y tratar de divertirme y jugar mejor, pero también reconozco que mi vehículo tiene algunos achaques, pero me divierte, no pienso, eso es lo bueno, no pensar. ¿Qué hago para conectarme conmigo mismo? Muchas cosas, hoy es mirar a mis hijos, mirarlos a los ojos, cosas más chiquitas, más familiares.