La falta de tiempo, la pereza para desplazarse hasta el gimnasio o los horarios laborales complicados son algunas de las excusas habituales para no realizar ejercicio y estar en forma. Después están los ánimos de cada uno: "Creo que también tiene que ver con la relación que uno tiene con el cuerpo. Para muchos el cuerpo es un lugar cómodo. Pero para otros no, no sienten que forma parte de su autoestima", agrega el especialista.