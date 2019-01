"La identidad digital no tiene siempre que ver con la identidad física de una persona", sentencia Zurdo en relación a la identificación de quienes nos solicitan datos. Y vaya si esto no se aplica a ambos personajes de You. La vida que nos muestra en las redes Beck nada tiene que ver con el duelo interno sobre qué hacer con su vida. Y el anonimato de Joe no es más que su arma para no ser identificado como el psicópata que es.