“Yo me di cuenta rápidamente que yo tenía que sorprender a la vida porque la vida no me iba a sorprender a mi. Yo tengo esa característica de decir ‘¿qué voy a poder hacer yo?’. Y me gusta mucho porque me ha generado el deseo y ha fortalecido mi vocación. Yo le agradezco muchísimo a todo lo que me ha faltado y a todo lo que no he tenido. Llegué a esta ciudad sin conocer las calles y sin conocer a ninguno de ustedes. Y hoy lo conozco a casi todos y ustedes me conocen a mi. Siempre quise que el teatro no solo divierta y entretenga, sino que pueda ayudar a los demás y tal vez este momento pueda ayudar a muchos que empiezan sin tener nada como yo porque un día se puede sentir que uno lo tiene todo como me pasa, gracias”, completó un emocionado Mauricio Dayud por la obtención del premio.